+++ Canlı Anlatım - Avusturya süpermarketlerinde maske zorunluluğu

TSİ 13:.44 Bavyera kısmi sokağa çıkma yasağının süresini uzattı

Almanya’nın Bavyera eyaletinde koronavirüs nedeniyle getirilen kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamasının 19 Nisan’a kadar uzatıldığı açıklandı. Eyalet Başbakanı Markus Söder, alınan önlemlerin daha yeni yeni etkisini gösterdiğini belirterek, enfekte eğrisinde az da olsa iyileşme gözlendiğini söyledi. Söder, bazı Alman siyasilerin koruyucu önlemlerin sonlandırılmasına ilişkin başlattıkları tartışmaların vakitsiz olduğunu belirterek, "yanıltıcı umutlar uyandırmayı gerektirecek bir durum olmadığını" sözlerine ekledi.

TSİ 13.00 Gül: 30 Nisan’a kadar duruşmalar ertelenmiştir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adalet hizmetlerinde alınacak koronavirüs tedbirleriyle ilgili koordinasyon toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı. Gül, "Bugünden itibaren cezaevlerinde görev yapan personel, belirlenen süreler sonunda evlerine gönderilmeyecek, izole edilen yerlerde kalacak’’ diye konuştu. Bakan ayrıca hükümlü ve tutukluların yakınlarıyla yapacakları telefon görüşmelerinde görüntülü görüşebilme imkanını sağlamak adına çalışmaların da başladığını aktardı. Gül, adliye ve icra dairelerinde insan sirkülasyonunu durdurmak adına 30 Nisan’a kadar duruşmalar ve acil olmayan tüm işlerin ertelendiğini söyledi.

TSİ 12.25 Avusturya’da süpermarketlerde maske takma zorunluluğu

Avusturya yeni tip koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak için önlemleri artırıyor. Çarşamba gününden itibaren tüm market zincirleri girişte maske dağıtacak. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, bu maskeleri takmanın zorunlu olduğunu belirtti. Orta vadede ise ağzı ve burnu kapatan maskelerin insanların bulunduğu veya birbirleriyle karşılaşabilecekleri her yerde takılması planlanıyor.

TSİ 10:42 İspanya’da vaka sayısı Çin’i geçti

İspanya’da koronavirüs vakalarının sayısı 85 bin 195’e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısının Çin’de görülen vaka sayısını geride bırakmasıyla İspanya, dünyada ABD ve İtalya’nın ardından en fazla enfekte sayısı bildiren üçüncü ülke oldu. Virüsün ilk kez görüldüğü Çin’de ise güncel vaka sayısı 81 bin 470 olarak bildiriliyor.

İspanya Sağlık Bakanlığı hayatını kaybedenlerin sayısının ise 7 bin 340’a ulaştığını açıkladı.

TSİ 08:51 Dünya çapında ölü sayısı yaklaşık 34 bine ulaştı

Reuters’ın güncel veri tablosuna göre, dünya çapında koronavirüs vakalarının sayısı 720 bini aşarken, ölü sayısı 33 bin 969’a ulaştı. 148 bin 923 kişinin ise iyileştiği kaydedildi. 2019’un Aralık ayında Çin’de ilk vakanın görülmesinden bu yana virüsün 200’den fazla ülke ve bölgeye yayıldığı belirtiliyor. Reuters’ın veri tablosunda ABD’deki ölü sayısının 2 bin 471’e, vaka sayısının ise 141 bin 136’ya ulaştığı görülüyor. Almanya’daki vaka sayısı ise aynı tabloda 62 bin 95 olarak kaydedilirken, ölü sayısı 541 olarak görüldü.

TSİ 08:42 Wolfsburg Hastanesi yeni hasta alımlarını durdurdu

Wolfsburg Hastanesi’nin yeni hasta alımını durdurduğu açıklandı. Wolfsburg Belediyesi, karara gerekçe olarak hastane çalışanları arasında koronavirüs vakalarının görülmesini gösterdi. Hastaneye başvuran yeni hastaların bölgedeki diğer hastaneler arasında paylaştırılacağı bildirildi. Alımları durdurma kararının çocuk acil servisi ve doğumhaneleri kapsamayacağı belirtildi. Pazartesi akşamı, hastane çalışanlarının devam eden koronavirüs testlerinin sonuçlarının açıklanmasının beklendiği, atılacak bir sonraki adıma sonuçların gelmesinden sonra karar verileceği kaydedildi. Hastanede her hasta ayrı bir odaya alınırken, personelin de tam teşekküllü koruma altında çalıştığı belirtiliyor. Alman basınında çıkan haberlerde, Aşağı Saksonya eyaletinde bulunan Wolfsburg’da nüfusun neredeyse yarısının enfekte olduğu tahmin ediliyor.

TSİ 08:13 Birleşik Krallık’tan umut veren açıklama

Epidemiyologlar, Birleşik Krallık’ta koronavirüs salgınının yayılma hızının yavaşlamak üzere olduğunu tahmin ettiklerini ve antikor testinin birkaç gün içinde kullanıma hazır hale gelmesini umduklarını açıkladı. Hükümete salgın konusunda danışmanlık yapan Imperial College London’dan Prof. Dr. Neil Ferguson, BBC Radyo’ya İngiltere’de yavaşlamanın ilk işaretlerini gözlemlediklerini söyledi. Ferguson, ülkede nüfusun üçte birinin, hatta yüzde 40’ının şu aşamada hiçbir belirti göstermediğini; ancak ellerindeki verilerin henüz kesin çıkarımlar yapmak için yeterli olmadığını kaydetti. Nüfusun yüzde 2 ila 3’ünün enfekte olduğunu tahmin ettiklerini söyleyen Ferguson, ayrıca geliştirilen antikor testlerinin son onay aşamasında olduğunu ve bunların haftalar sonra değil; birkaç gün içinde kullanıma hazır hale gelmesini umduklarını belirtti.

TSİ 08.08 RKI: Almanya’da vaka sayısı 57 bini geçti

Robert Koch Enstitüsü, Almanya’da koronavirüs vakalarının sayısının 4 bin 751 artışla 57 bin 298’e yükseldiğini açıkladı. Enstitü verilerine göre, COVID-19 hastalığı nedeniyle 66 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 455’e çıktı.

TSİ 08:02 Güney Kore’den ailelere 740 euroya kadar yardım

Güney Kore’de hükümet, koronavirüsle mücadele kapsamında çok sayıda aileye 740 euroya kadar nakit yardım yapılacağını açıkladı. Devlet Başkanı Moon Jae In, ülke çapında toplam hane sayısının üçte birini oluşturan gelir düzeyi en yüksek kesim hariç tüm ailelerin yardımdan faydalanabileceğini kaydetti. Moon, Nisan ayı sonunda ekstra bir bütçe planlamasını daha parlamentonun onayına sunacağını belirtti.

Devlet Başkanı Moon ayrıca küçük ve orta ölçekli işletmelere yardım planladıklarını, bu yardımla söz konusu işletmelerin kısmen sigorta ödemeleri ve elektrik faturalarından muaf tutulacağını söyledi.

TSİ 07.23 Almanya’da tuvalet kağıdı krizi kanalizasyon sistemini tehdit ediyor

Su Ekonomisi Birliği (AöW), Almanya’nın bazı bölgelerinde yaşanan tuvalet kağıdı krizinin kanalizasyon sistemi açısından bir takım riskler doğurabileceğine dikkat çekti. Handelsblatt’ın haberine göre, tuvalet kağıdı bulamayan tüketiciler ıslak tuvalet kağıdına, kağıt havlu ve mendillere yöneldiklerinden bu durum kanalizasyon sisteminin tıkanmasına neden olabilir. "Alternatif hijyen malzemelerini tuvalete atmayın" uyarısı yapan AöW, bu malzemelerin ağzı sıkıca kapatılan poşetlere konarak çöpe atılması gerektiğini belirtti.

Arjantin'de sokağa çıkma yasağı polis tarafından denetleniyor

TSİ 04.44 Arjantin sokağa çıkma yasağını uzattı

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez ülke çapında sokağa çıkma yasağını Nisan ayı ortasına kadar uzattığını açıkladı. Fernandez, ilk etapta Mart ayı sonuna kadar uygulanması planlanan yasağın Paskalya haftasının bitimine kadar yürürlükte kalacağını söyledi.

TSİ 02.27 Japonya seyahat yasağını genişletiyor

Japonya seyahat yasağı getirdiği ülkelerin listesini genişletiyor. Asahi gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Japon hükümeti; ABD, Çin, Güney Kore ve birçok Avrupa ülkesinden gelenlerin ülkeye girişini yasakladı. Japonya bazı Güneydoğu Asya ve Afrika ülkelerinden seyahat yasağını da gündemine aldı.

TSİ 01.38 Trump: Ölü sayısı 100 bin civarında tutulabilirse bu ülke için iyi bir senaryo

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak amacıyla devreye sokulan ve ilk etapta 15 gün yürürlükte kalması öngörülen düzenlemelerin süresini 30 Nisan'a kadar uzatacağını açıkladı. Önümüzdeki iki hafta içinde koranavirüs nedeniyle gerçekleşen ölümlerin en yüksek seviyeye ulaşmasını beklediklerini söyleyen Trump, ‘'ölü sayısı 100 bin civarında tutulabilirse bunun ülke için iyi bir senaryo olacağına'' işaret etti.

Reuters,AP / SÖ,BW

©Deutsche Welle Türkçe