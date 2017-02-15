+++ Canlı Anlatım: Avrupa’dan 25 çevre örgütü: Rusya’dan enerji ithalatı durdurulsun

TSİ 18.05 Avrupa’dan 25 çevre örgütü: Rusya’dan enerji ithalatı durdurulsun

Avrupa’dan 25 çevre örgütü Rusya’dan dogal gaz ve petrol ithalinin hemen durdurulmasını talep etti. Çevre örgütlerinin ortak kaleme aldığı açıklamada, "Avrupa Birliği Putin’in Ukrayna’ya açtığı savaşı finanse etmemek için Rus petrol ve doğal gazına ambargo uygulamalı" görüşüne yer verdi. Çevre örgütleri bu kararın enerji fiyatlarını artııracak olmasına rağmen, "Rusya’nın askeri saldırganlığının özel önlemleri zaruri kıldığını" vurguladı. Avrupa Birliği doğal gaz ihtiyacının yüzde 40’ını Rusya’dan ithal ediyor.

TSİ 17.52 Ukrayna: Avrupa Rus doğal gazını almaya son vermek zorunda

Ukrayna Enerji Bakanı Herman Haluşenko Avrupa’nın Rus Gazprom şirketinden doğal gaz almaya son vermek zorunda olduğunu söyledi. Reuters’e konuşan Enerji Bakanı Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesine rağmen Rus doğal gazının Avrupa’ya sevkiyatının artarak devam ettiğini belirtti.

TSİ 17.01 Ukrayna, Rusya’ya ait mal ve emlaklara el koyabilecek

Ukrayna Parlamentosu Rus devleti ve vatandaşlarına ait mallara el konulmasını öngören yasayı onayladı. Söz konusu yasa Rus devleti ve Rusya vatandaşlarına ait emlakların da bu kapsama alınmasını sağlıyor. Ukrayna hükümeti bu konuda öneride bulunabiliyor ancak kararın Güvenlik Konseyi’nce onaylanması gerekiyor.

TSİ 16.38 Ukrayna: Çernihiv’e düzenlenen saldırıda en az dokuz kişi öldü

Ukrayna, Rusya’nın ülkenin kuzeyindeki Çernihiv bölgesine düzenlediği hava saldırısında en az dokuz kişinin hayatını kaybettiğini açıkadı. Çernihiv Valisi Viacheslav Çaus yaptığı açıklamada, hava saldırısında iki okul ile çok sayıda evin hedef alındığını söyledi. Ukraynalı yetkililer saldırıda dört kişinin de yaralandığını duyurdu.

TSİ 16.22 Habeck: Almanya Rusya’dan kısa vadede enerji ithal etmek zorunda

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck Almanya’nın kısa vadede Rusya’dan enerji ithal etmek zorunda olduğunu söyledi. Federal koalisyon hükümetinin ortaklarından Yeşiller'in üyesi ve eski eş başkanı olan Bakan Habeck, bu nedenle ithalat için yolların açık bırakılacağını belirtti. Enerji ithalatında çeşitliliğe gidilmesinin hedeflendiğini ifade eden Habeck, ancak bunun henüz başarılamadığını söyledi. Almanya’nın daha uzun süre yüksek enerji fiyatlarına hazırlıklı olması gerektiğini belirten Habeck, şu an kısa vadede ortaya çıkan aşırı fiyat artışının ise uzun vadeli olmayacağını vurguladı.

Arşiv - Rusya Devlet Başkanı Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron görüşüyor (26.06.2020)

TSİ 16:00 Kremlin’den Putin-Macron görüşmesine dair açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin’den yapılan açıklamada Putin’in görüşmede Macron’a Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonlarının amacının ülkenin silahsızlandırılması ve tarafsız bir statüye kavuşturulması olduğunu ilettiği belirtildi. Putin ayrıca Kiev’in müzakereleri geciktirmeye yönelik her girişiminin, Moskova’nın talep listesine yeni bir madde daha eklemesine neden olacağını ifade etti.

TSİ 15:13 Ukrayna ile Rusya arasında ikinci tur görüşme

Ukrayna, Rusya ile ikinci tur müzakerelerin bugün TSİ 17:00’de Belarus’ta yapılacağını açıkladı. Ukrayna heyeti görüşmelerde özellikle insani yardımların ülkeye ulaştırılması için bir koridor oluşturulması konusunu görüşmek istediğini belirtti. Belarus resmi haber ajansı Belta, Rus heyeti başmüzakerecisi Vladimir Medinskij’in ikinci tur görüşmelerin TSİ 15:00’te başlayacağı açıklamasını duyurmuştu. Pazartesi günü yapılan ilk tur görüşmelerden bir sonuç çıkmamıştı.

TSİ 14.38 Formula 1, Rusya Grand Prix'sinin sözleşmesini iptal etti

Formula 1'den yapılan açıklamada, Rusya'da yarışların yapılmayacağı, Grand Prix sözleşmesinin iptal edildiği belirtildi. Karadeniz kıyısındaki Soçi'de Eylül ayında yapılması planlanan yarış Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılara başlaması üzerine geçen hafta iptal edilmişti.

VW'nin Kaluga'daki üretim tesisi

TSİ 14.12 VW Rusya'da üretimi ve Rusya'ya ihracatı durdurdu

Alman otomotiv devi Volkswagen (VW) Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'da üretimi durdurdu. Şirketin Almanya'nın Wolfsburg kentindeki merkezinden yapılan açıklamada, "Rusya'nın saldırıları nedeniyle Yönetim Kurulu, Rusya'da araçların üretimini şu an için durdurma kararı aldı" denildi. Açıklamada, Rusya'ya yönelik ihracatın da şimdiden itibaren geçerli olmak üzere durdurulduğu belirtildi. VW'nin Moskova'nın güneybatısındaki Kaluga'da ve ülkenin batısındaki Ninji Novgorod'da üretim tesisleri bulunuyordu.

TSİ 13.44 Sechin ile ilişkili lüks yata Fransa'da el kondu

Rus petrol ve doğal gaz şirketi Rosneft’in CEO’su Igor Sechin ile ilişkili olan lüks yata Fransa’da el kondu. Amore Vero (Gerçek Aşk) adlı yatın Cote d’Azur’daki La Ciotat limanında demirli olduğu öğrenildi. Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Avrupa Birliği’nin Rus hükümetine yakın olanlara yönelik yaptırımlarını uygulayan Fransız gümrük memurlarına teşekkürler" dedi. Yatın Sechin’in ortaklığı bulunan bir şirkete ait olduğu belirtiliyor. Rus Rosneft şirketinin yönetim kurulu başkanlığını Almanya’nın eski başbakanı Gerhard Schröder yapıyor.

TSİ 13.10 Zelenskiy: Savunma hatlarımız Rus saldırılarına dayandı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus saldırılarına karşı oluşturdukları savunma hatlarının şimdiye kadar dayandığını söyledi. Zelenskiy, yayınladığı son görüntülü mesajında gece yarısından beri saldırıların hiç durmadığını belirtti. Zelenskiy, Rusya'nın değişen taktiğinin ve kentlerde sivillere yönelik saldırılarının, Rusya'nın planlarına karşı Ukrayna'nın direnişinin etkili olduğunu gösterdiğini ifade etti. Ukrayna'nın her gün müttefiklerinden silah desteği aldığını belirten Zelenskiy, şimdiye kadar ülke dışından Ukrayna için savaşmak üzere 16 bin kişinin gönüllü olduğunu söyledi. Zelenskiy, "Özgürlüğümüzden başka kaybedecek hiçbir şeyimiz yok" ifadesini kullandı.

TSİ 12.45 Lavrov, Batı'yı nükleer savaş konusunda panik yaratmakla suçladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'yı nükleer savaş konusunda panik yaratmakla suçladı. Perşembe günü devlet televizyonunda yayınlanan basın toplantısında Lavrov, "Herkes Üçüncü Dünya Savaşı'nın nükleer bir savaş olacağını biliyor" dedi. Ancak bunun Rusya'nın değil Batı'nın aklında olan bir konu olduğunu ifade eden Lavrov, "Dengemizi bozacak hiçbir provokasyona izin vermeyeceğimizi size taahhüt ederim" şeklinde konuştu. Batı'ya uyarıda bulunan Lavrov, "Eğer Batı, bize karşı gerçek bir savaş başlatırsa, bu yönde planları olanlar bunun sonuçları konusunda düşünmeli, ki bence düşünüyorlar" ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silahları kullanabilen "caydırıcı güçlere" alarma geçme talimatı vermesi, Batı'da kaygıya neden olmuştu. Lavrov nükleer silahların hangi parametrelere göre ve hangi şartlarda kullanılabileceğine dair "askeri doktrine" sahip olduklarını vurguladı. Ukrayna'nın Rusya için askeri bir tehlike oluşturmasına Moskova'nın izin vermeyeceğinin altını çizen Lavrov, Batı'daki "histeri" yatıştığı zaman Ukrayna krizine çözüm bulunabileceğine inandığını dile getirdi. Lavrov, Ukrayna ile müzakerelere bugün devam edileceğini de sözlerine ekledi.

AFP, Reuters,dpa / JD,HT,EC,ET

© Deutsche Welle Türkçe