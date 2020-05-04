+++ Canlı Anlatım: Avrupa'da en fazla ölüm Büyük Britanya'da

TSi 17.11 Hindistan’dan dev tahliye operasyonu

Hindistan şu anda yurt dışında bulunan ve koronavirüs krizi nedeniyle ülkelerine dönemeyen on binlerce vatandaşını perşembe gününden başlayarak tahliye etmeye hazırlanıyor. Hindistan Sivil Havacılık Bakanı Hardeep Puri önümüzdeki haftalarda aralarında Orta Doğuda çalışan mavi yakalı işçilerin de bulunduğu yaklaşık 190 bin vatandaşın birçok ülkeden Hindistan’a getirileceğini açıkladı. Bu sayının 190 bini fazlasıyla aşmasının da mümkün olduğu belirtiliyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Birliği genelinde koronavirüs krizi nedeniyle şimdiye kadar yaklaşık 550 bin vatandaşın dış ülkelerden tahliye edildiğini kaydetti. Borrell, bunun 240 bininin sadece Almanya’da olduğunu belirtti.

1 milyar 300 bin nüfusa sahip Hindistan’da şimdiye kadar 46 bin 400’den fazla koronavirüs vakası kayıtlara geçti. Ülkede 1 bin 568 kişi ise COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

TSİ 16.55 Berlin’den 25 bin çalışana koronavirüs primi

Berlin Eyaleti bazı meslek grubu çalışanlarına koronavirüs krizinde gösterdikleri olağanüstü performanstan dolayı bir defaya mahsus 1.000 euro tutarında bir teşekkür primi ödeyecek. Senato söz konusu primin; çoğunluğunu polis, itfaiyeci; sağlık, zabıta, kreş ve anaokulu çalışanlarının oluşturduğu yaklaşık 25 bin kişiye ödeneceğini açıkladı.

Berlin'e hükümet eden Belediye Başkanı Michael Müller her şeyden önce yüksek sağlık riskine rağmen göreve devam eden bu çalışanların yönetiminin devamlılığını sağladığını belirtti.

TSİ 15.57 ÖSYM Başkanı’ndan sınav tedbirleri açıklaması

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün koronavirüs salgını nedeniyle 27-28 Haziran'da 3 oturum olarak uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ve 14 Haziran'daki Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) sırasında bir dizi tedbir uygulanacağını açıkladı.

Aygün "YKS'nin her oturumunda ve MSÜ'de adaylarımıza sınav binası girişlerinde görevlilerimiz tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar kendileri de dezenfektan ve/veya kolonyayı yanlarında getirebilecekler. Sınav görevlilerimize de maske ve dezenfektan dağıtılacak. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar sınav binalarına girerken, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek. Sınav salonlarında oturma düzenleri sosyal mesafe mümkün olduğunca gözetilerek oluşturulacak. Yeni sınav uygulama süreçleriyle ilgili olarak sınav görevlilerimize gerekli bilgilendirmeler yapılacak" diye konuştu.

TSİ 15:43 Avrupa’da COVID-19'a bağlı en fazla can kaybı Büyük Britanya’da

Son resmi istatistiklere göre Avrupa’da COVID-19 nedeniyle en fazla can kaybı Büyük Britanya’da kayıtlara geçti. Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre İngiltere ve Galler’de salgının başlangıcından 24 Nisan’a kadar yaklaşık 30 bin kişi yeni koronavirüsün neden olduğu COVID-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. İskoçya ve Kuzey İrlanda’da kayıtlara geçen rakamlar eklendiğinde ise ölü sayısı 32 binin üzerine çıkıyor. Son birkaç günde hayatını kaybedenler söz konusu verilerde yer almazken, birçok vakanın ise kayıtlara hiç geçmemiş olduğu tahmin ediliyor.

Bu veriler öncesinde COVID-19 nedeniyle Avrupa’da en fazla can kaybının İtalya’da kaydedildiği düşünülüyordu. İtalya’da pazartesi günü salgın boyunca toplam 29 bin 79 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Uzmanlar ise ülkeler arasındaki demografik farklılıklar nedeniyle ölü sayılarının birebir karşılaştırılmaması gerektiğine dikkat çekiyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın sözcüsü yaptığı açıklamada, Johnson’ın önümüzdeki perşembe günü bilim insanlarının koronavirüs ile ilgili sunacağı bulguları değerlendireceğini, koronavirüse karşı bundan sonra atılacak adımlara ise bunun ardından karar verileceğini kaydetti.

TSİ 15.00 Erdoğan: Kurallara uyulmazsa tedbirleri gözden geçiririz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Yürütme Kurulu toplantısı öncesi yaptığı açıklamada yeni dönemde kurallara uyulması gerektiğine vurgu yaptı. "Kurallara uyulmazsa tedbirleri gözden geçiririz'' diyen Erdoğan "Bu salgının üstesinden gelmek 83 milyon olarak bizim elimizdedir. İşletmelerle, insanlarımıza kurallara riayet noktasında güveniyoruz. Aksi takdirde tedbirleri yeniden sıkılaştırmak zorunda kalabiliriz" diye konuştu.

TSİ 14.00 DSÖ'den tüm ülkelere çağrı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Fransa'daki ilk koronavirüs vakasının, bilinenden daha önce görüldüğünün ortaya çıkmasının "şaşırtıcı olmadığını" belirtti.

Fransa'daki bir hastane, 27 Aralık'ta tedavi ettiği bir zatürre hastasından aldığı eski numuneleri tekrar test etmiş ve söz konusu kişinin o dönem koronavirüsten hastalandığını keşfetmişti. Oysa Fransa'daki ilk resmi vaka, bu tarihten yaklaşık bir ay sonra kayıtlara geçmişti.

DSÖ sözcüsü Christian Lindmeier, Cenevre'deki BM brifinginde yaptığı açıklamada, Fransa'daki hastanenin ulaştığı bulgunun "şaşırtıcı olmadığını" ifade etti. Dünyanın başka yerlerinde de benzer durumlar yaşanmış olabileceğini belirten DSÖ sözcüsü, tüm ülkeleri 2019 sonlarındaki zatürre vakalarına ilişkin kayıtları yeniden incelemeye davet etti. Lindmeier, böylece pandemi hakkında "daha yeni ve net bir resme" ulaşabileceklerini söyledi.

TSİ 13.00 Bundesliga için 15 Mayıs iddiası

Reuters haber ajansı, koronavirüs nedeniyle ara verilen Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) muhtemelen 15 Mayıs'tan itibaren başlayacağını bildirdi.

Ligin yeniden başlaması için sürdürülen hazırlıklar hakkında bilgi sahibi iki ismi kaynak gösteren ajans, Almanya'daki eyalet yönetimlerinin tarih konusunda Başbakan Angela Merkel ile 6 Mayıs'ta gerçekleştirecekleri video konferans görüşmesinde mutabık kalmalarının beklendiğini belirtti.

Bundesliga'da kalan dokuz haftanın seyircisiz oynanacak maçlarla tamamlanması planlanıyor.

Bundesliga, 15 Mayıs'ta yeniden başladığı takdirde, Avrupa'daki beş büyük lig arasında yeşil sahalara dönülen ilk organizasyon olacak. Daha önce Portekiz, Polonya ve Macaristan'da ulusal liglerin başlaması için Mayıs ayının sonlarına doğru tarihler belirlenmişti.

Almanya'nın yanı sıra İngiltere, İtalya ve İspanya'da da liglerin seyircisiz oynanacak karşılaşmalarla tamamlanmasını planlanıyor. Avrupa'da Fransa ve Hollanda liglerinde ise kalan haftaların salgın nedeniyle oynanmamasına karar verilmişti.

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler

TSİ 11.11 Almanya’daki yeni enfeksiyon sayıları düşmeye devam ediyor

Almanya’da salgın hastalıklar konusunda yetkili merci olan Robert Koch Enstitüsü, ülkedeki yeni koronavirüs enfeksiyonlarıyla ilgili son rakamları olumlu olarak değerlendirdi. Enstitü Başkanı Lothar Wieler, Berlin’de yaptığı açıklamada "Ulaşan yeni enfeksiyon sayıları düşmeye devam ediyor. Bu çok iyi bir haber" diye konuştu. Enstütü’ye geçen hafta bir günde 700 ila 1600 yeni vaka bildirimi yapılmıştı. Pazartesi günü ise bu rakamın 685 olduğu bildirildi. Bulaştırma katsayısının da 0,71 olduğu tahmin ediliyor. Bu ise enfekte bir kişinin virüsü ortalamada 0,71 kişiye bulaştırdığı anlamına geliyor.

TSİ 10.35 Çin'de son 24 saatte bir yeni vaka

Koronavirüs salgınının başladığı ülke olan Çin'de son 24 saatte sadece bir yeni vakanın görüldüğü açıklandı. Ülkede üç haftadır COVID-19 kaynaklı bir ölüm kayda geçmedi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkedeki hastanelerde şu an 395 kişi COVID-19 nedeniyle tedavi görüyor, 949 kişi ise gözetim altında.

Çin, şu ana kadar 4 bin 633 kişinin koronavirüs nedeniyle öldüğünü duyurdu. Ülkede görülen vaka sayısı ise 82 bin 881 olarak açıklandı.

TSİ 08.15 ABD'de "maske" cinayeti

ABD'deki bir mağazanın güvenlik görevlisinin, bir müşteriyi maskesi olmadığı gerekçesiyle içeri almadığı için öldürüldüğü bildirildi.

BBC'nin haberine göre, ABD'nin Michigan eyaletindeki bir mağazanın güvenlik görevlisi olarak çalışan 43 yaşındaki Calvin Munerlyn, bir müşterinin kızını, maskesi olmadığı gerekçesiyle içeri almak istemedi. Bunun üzerine kızın 45 yaşındaki annesi Sharmel Teague, bir süre sonra eşi ve oğluyla birlikte olay yerine döndü. Teague'nin 23 yaşındaki oğlunun, güvenlik görevlisini başının arkasından vurarak öldürdüğü bildirildi.

Cinayetle suçlanan üç isimden Sharmel Teague'nin gözaltına olduğu, 44 yaşındaki eşi Larry Teague ve oğlu Ramonyea Bishop'ın ise hâlen polis tarafından arandığı belirtildi.

TSİ 07.45 Avustralya her hafta 2,5 milyar dolar kaybediyor

Avustralya'da Hazine Bakanı Josh Frydenberg, koronavirüs sebebiyle her hafta 2,5 milyar dolar kaybettiklerini açıkladı.

Salgın nedeniyle uygulanan ve ülkedeki vaka artışının tek hanelere düşmesini sağlayan önlemlerin ekonomiye bedeli hakkında bir açıklama yapan Frydenberg, "Hazine olarak yaptığımız hesaplamalara göre, mevcut kısıtlamaların sürdüğü her hafta ekonomik faaliyetlerde yaklaşık 4 milyar Avustralya dolarlık (2,5 milyar Amerikan doları) bir kaybımız olacak" dedi.

TSİ 02.00 Almanya'da 685 yeni vaka

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'daki vaka sayısının 685 artışla 163 bin 860'a yükseldiğini açıkladı. Almanya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 139 artarak 6 bin 831'e ulaştı.

TSİ 01.00 Can kaybı 250 bini aştı

Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 251 bin 59 olarak açıklandı. ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, dünya genelindeki vaka sayısı ise 3,5 milyonun üzerinde. Yaklaşık 1,2 milyon kişi COVID-19 hastalığını yenerek iyileşti.

DW,rtr,AFP,AP,dpa/CÖ,TY,BW,HT

©️ Deutsche Welle Türkçe