+++Canlı Anlatım- Avrupa'da bazı ülkeler kısıtlamaları esnetiyor

TSİ 09.25 Avrupa'da bazı ülkeler kısıtlamaları esnetiyor

Danimarka'da koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan anaokulları ve ilkokullar 15 Nisan'da yeniden açılıyor. Danimarka Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, anaokulu ve ilkokulların açılmasının, önlemlerin esnetilmesinin en büyük aşaması olduğu belirtildi. Ancak hükümet vatandaşlara çağrı yaparak, sosyal yaşamdaki bir dizi kısıtlamanın aylarca sürebileceği uyarısında bulundu.

Çekya hükümeti de epideminin etkisini azaltmak amacıyla getirilen bazı kısıtlamaları kademeli olarak kaldırmaya başladı. Ülkede bisiklet tamirhaneleri ve yapı marketleri kapılarını yeniden açtı. Yakın temas gerektirmeyen golf ve tenis gibi sportif faaliyetler de yapılabilecek.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz restoranların önemli bir kısmının 14 Nisan'dan itibaren faaliyetlerine devam edeceklerini açıklamıştı. Ancak Avusturya'da sokağa çıkış kısıtlamalarına Nisan ayının sonuna kadar devam edilecek. Okullar ise Mayıs ortasına kadar kapalı kalacak.

TSİ 08.30 Vuhan'da sokağa çıkma yasağı yarın kalkıyor

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin çıkış noktası olarak bilinen Çin'in Vuhan kentinde 23 Ocak'tan bu yana uygulanan kısıtlamalar yarından itibaren kademeli olarak kaldırılıyor. Salgının ortaya çıkmasından sonra giriş ve çıkışların yasaklandığı kentte halk yarından itibaren şehir dışına çıkabilecek. Çin'de koronavirüs salgınının en fazla etkilediği kent olan Vuhan, ülkede en fazla can kaybının tespit edildiği merkez olarak da kayıtlara geçti. Çin makamları Vuhan'da geçtiğimiz 14 günde sadece iki kişide koronavirüs görüldüğünü açıkladılar. Çin, epimediyi büyük ölçüde kontrol altına aldığını açıklamıştı.

TSİ 07.05 Johnson yoğun bakımda

Covid-19 hastalığı nedeniyle dün hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakıma alındı. Başbakan Johnson’ın 27 Mart’ta koronavirüs testi pozitif çıkmış ve Başbakanlık Konutu’nda kendini karantinaya almıştı. Konuttan çalışmalarını sürdüreceğini belirten Johnson, dün gece hastalık belirtilerinin ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Dışişleri Bakanı Dominic Raab vekaleten Başbakanlık görevini üstlendi.

TSİ 06.45 Virüs yayılmaya devam ediyor

Yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığı dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Bu sabah itibarıyla dünya genelinde vaka sayısı bir milyon 348 bin olarak belirlendi. 74 bin kişi yaşamını yitirdi, 277 bin kişi virüsü yendi. Vaka sayıları ABD'de 368 bin 196, İngiltere'de 52 bin 279, Almanya'da 103 bin 375, Türkiye'de ise 30 bin 217.

dpa,DW/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe