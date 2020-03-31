+++ Canlı Anlatım - "Avrupa için bir Marshall Planı’na ihtiyacımız var"

TSİ 09.13 - Yunanistan’da ikinci sığınmacı kampı karantinada

Yunanistan hükümeti, başkent Atina’nın yaklaşık 40 kilometre kuzey doğusunda bulunan Malakasa’da yeni yapılan kapalı tip kampın, 53 yaşındaki Afgan bir sığınmacının koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alındığını açıkladı. Sığınmacı, Atina’daki bir hastanede tedavi altına alındı. Geçen perşembe günü de Ritsona sığınmacı kampı 20 sığınmacının koronavirüse yakalandığının belirlenmesinin ardından karantinaya alınmıştı.

08.00 - Almanya'da güncel koronavirüs rakamları

Almanya’da salgın hastalıklar konusunda yetkili kurum olan Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) verdiği bilgilere göre, ülkedeki kayıtlara geçen vaka sayısı 5 bin 936 artışla 91 bin 714’e yükseldi. Böylece yeni vaka sayısında yine yaklaşık 100 kişilik bir azalma kaydedildi. COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 184 artarak 1342’ye ulaştı.

05.43 - AB Komisyonu Başkanı: "Avrupa için bir Marshall Planı’na ihtiyacımız var"

AB Komisyonu Başkanı UrsulavonderLeyen, WeltamSonntag gazetesi için konuk yazar olarak kaleme aldığı yazısında "Avrupa için bir Marshall Planı’na ihtiyacımız var" ifadesine yer verdi. AB bütçesinin tüm üye ülkeler tarafından bir dayanışma enstrümanı olarak algılandığını kaydeden von der Leyen, bu bütçenin krize uygun olarak şekillendirilmesi gerektiğini belirtti. Von der Leyen yazısında, "Daha büyük bir felaketi önlemek uğruna yatırılacak milyarlarca euro, kuşakları birleştirecektir" ifadesini kullandı

Reuters / BW,ET

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