+++Canlı Anlatım: Antikor testi kullanıma hazır

TSİ 13.00 Roche: Antikor testi kullanıma hazır

İlaç şirketi Roche, koronavirüsle mücadele kapsamında geliştirdiği yeni testin kullanıma hazır olduğunu duyurdu.

İsviçre merkezli ilaç üreticisi şirketin yönetim kurulu başkanı Christoph Franz, söz konusu antikor testiyle ilgili açıklamayı Alman gazeteci Gabor Steingart'ın sunduğu "Das Morning Briefing" programında yaptı.

İnsanların o ana kadar koronavirüs taşıyıp taşımadıklarının tespit edilmesini sağlayacak olan test, bu sayede hâlihazırda bağışıklık kazanmış kişilerin ortaya çıkarılmasında yardımcı olacak.

Roche, test için dün Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FSA) acil kullanım onayı almıştı. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan bir şirket sözcüsü, alınan onayın, CE belgesini kabul eden tüm ülkeler için geçerli olduğunu söyledi. "Bu evde kullanılabilecek bir test değildir" diyen sözcü, söz konusu kan testinin teknik ekipman gerektirdiğini belirtti.

Şirket, yıl sonuna kadar ayda 100 milyonu aşkın test üretmeyi hedefliyor.

TSİ 12.15 Belçika'da lig muamması sürüyor

Belçika'da futbol liginin iptali konusundaki karar dördüncü kez ertelendi. Birinci Lig'in koronavirüs nedeniyle iptal edilip edilmeyeceğine 15 Mayıs'ta karar verileceği açıklandı.

Söz konusu kararın bugün verilmesi bekleniyordu. Ancak lig yönetimi, ülkenin güvenlik konseyinden gelecek açıklamaların bekleneceğini duyurdu.

Avrupa'da daha önce Fransa ve Hollanda liglerinde, kalan haftaların salgın nedeniyle oynanmamasına karar verilmişti. Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya ise liglerin seyircisiz oynanacak maçlarla tamamlanmasını planlıyor.

Kurtarıcı İsa heykeline maske görüntüsü yansıtıldı

TSİ 11.00 Kurtarıcı İsa heykeline koruyucu maske

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilen Kurtarıcı İsa heykeline koronavirüs salgınına dikkat çekmek amacıyla projektörle koruyucu maske görüntüsü yansıtıldı. Salgın Brezilya'da 100 bin sınırını aştı, Pazar günü yapılan açıklamada 7 bin 25 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

TSİ 10.45 Japonya olağanüstü hâli uzatıyor

Japonya koronavirüs nedeniyle ilan ettiği olağanüstü hâli 31 Mayıs'a kadar uzatacak. Söz konusu bilgi, ekonomiden sorumlu bakanlardan Yasutoşi Nişimura tarafından paylaşıldı.

Japonya, 3 Mayıs'ta 199 yeni vaka ve 18 can kaybı açıklamıştı.

TSİ 10.10 Almanya'da binlerce öğrenci bugün okula başladı

Almanya'da koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesi sürecinde yüz binlerce öğrenci bugün yeniden okula başladı. Koronavirüs nedeniyle yaklaşık 6 haftadır tatil olan okullarda derslere kademeli olarak yeniden başlandı. İlk aşamada ilk ve orta düzeyli okulların son sınıf öğrencileri ve bitirme sınavlarına girecek olanlar okula başladı. Diğer sınıflar ise önümüzdeki haftalarda okula devam edecekler. Sınıflarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özellikle dikkat edileceği belirtildi.

TSİ 07.00 Almanya'da 43 can kaybı daha

Almanya'da koronavirüse yakalananların sayısının son 24 saatte 679 artarak 163 bin 175'e yükseldiği açıklandı.

Robert Koch Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, can kaybı ise 43 artışla 6 bin 692'ye yükseldi.

Sanatçı Jörg Düsterwald sosyal mesafeye dikkat çekti

TSİ 03.30 Dünyadaki vaka sayısı 3,5 milyonu geçti

Dünya genelinde son 24 saatte 84 binden fazla yeni koronavirüs vakası saptandı. Böylece toplam sayı 3,5 milyonu geçti.

AFP'nin yaptığı hesaplamalara göre, COVID-19 nedeniyle şu an kadar 246 bin 893kişi hayatını kaybetti.

TSİ 02.30 Trump: 100 bin ABD'li ölebilir

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de koronavirüs nedeniyle 75 bin ile 100 bin arasında insanın öleceğini söyledi.

Fox News kanalına konuşan Trump, koronavirüs aşısının ise bu yıl sonuna kadar bulunacağına inandığını belirtti.

ABD'de COVID-19 nedeniyle şu ana kadar 67 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki vaka sayısı ise 1,1 milyonun üzerinde.

TSİ 00.00 Türkiye'de Üç günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 1 Mayıs Cuma itibarıyla başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması, 72 saatlik sürenin ardından saat 00.00 itibarıyla kaldırıldı.

Bakanlık, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 1 Mayıs ile 3 Mayıs saat 20.00 arasında karara uymayan toplam 27 bin 828 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını duyurdu.

DW,rtr,AFP,AP,dpa/CÖ,TY

©️ Deutsche Welle Türkçe