+++Canlı Anlatım- Almanya'ya AB vatandaşları dışında kimse giremeyecek

TSİ 22:10 - Almanya'ya sadece AB vatandaşları giriş yapabilecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'nın Avrupa Birliği çapında kararlaştırdığı sehayat kısıtlamasının uygulanacağını doğruladı. Buna göre Avrupa Birliği vatandaşı olmayan kişiler Almanya'ya giriş yapamayacak, sadece Avrupa Birliği vatandaşlarının girişine izin verilecek. Merkel, kararın Almanya'da hemen uygulanacağını dile getirdi. Bu kısıtlamanın şimdilik sadece 30 günle sınırlı oldugu belirtildi.

TSİ 21:00 - İtalya'da son 24 saatte 345 kişi hayatını kaybetti

İtalya Sivil Savunma Kuruluşu, ülkede COVID-19 hastalığı nedeniyle son 24 saat içinde 345 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece ülkede koronavirüs salgını yüzünden ölenlerin sayısı 2 bin 503'e yükseldi. Virüsün Avrupa'daki merkezi sayılan İtalya'da COVID-19 hastalığına yakalananların sayısının ise 27 bin 980'den 31 bin 506'ya yükseldiği açıklandı.

TSİ 19:45 - BDDK'dan vatandaşlara ve esnafa kolaylık

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, koronavirüs (SARS-CoV-2) nedeniyle vatandaşların ve reel sektörün finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla tedbir kararları alındığını duyurdu. Buna göre kredi ödemelerinde gecikmelere esneklik tanınarak, gecikmeye giren krediler takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenecek. Uygulamanın ihtiyaç kredilerinin yanı sıra taşıt, konut ve tüketici kredileri ile tüm ticari kredi türlerini kapsadığı belirtildi. Açıklamada, yeniden yapılandırılmış kredilerin geri ödemesindeki koşullar için de kolaylık sağlandığı kaydedildi.

TSİ 19.21 - ABD’de ölü sayısı 75’e, vaka sayısı 4 bin 275’e yükseldi

ABD’de COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yedi kişi artarak 75’e yükseldi. ABD'nin yetkili sağlık kurumu Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) verilerine göre ülkedeki SARS-Cov-2 vaka sayısı ise 4 bin 275 olarak açıklandı.

TSİ 19.02 - Olimpiyat Komitesi: Sporcular hazırlanmaya devam etsin

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (UOK) yeni koronavirüs pandemisine rağmen Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları’nın planlaması konusunda henüz herhangi bir değişikliğe gitmedi. UOK’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada Olimpiyatların başlangıç tarihi olan 24 Temmuz’a kadar daha dört ay süre olduğu ve şu anda büyük kararlarlar almanın gereği olmadığı kaydedildi. Komite şu anda yapılacak spekülasyonların yarardan çok zarar getireceğini, sporcuların ellerinden geldiğince hazırlanmaya devam etmeleri gerektiğini belirtti.

TSİ 18.35 Suudi Arabistan camileri ibadete kapatıyor

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'nın verdiği bilgiye göre koronavirüs salgını nedeniyle Suudi Arabistan’daki camiler ibadete kapatılıyor. Mekke ve Medine’deki camilerin ise söz konusu uygulamanın dışında olduğu belirtildi.

TSİ 18:15 - İspanyol ekonomisi için dev kurtarma paketi

İspanya'da koronavirüs salgınının ekonomideki etkileri nedeniyle 200 milyar euro hacminde bir kurtarma paketi hazırlandı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bu rakamın ülkenin toplam milli gelirinin yüzde 20'sine tekabül ettiğini söyledi. Sanchez, krizden etkilenen işletmelerin ödemelerinin askıya alınabileceğini, ayrıca yaşlı ve tehlike altındaki kişilerin bakımı için de 600 milyon euronun üzerinde bütçe ayrıldığını kaydetti.

TSİ 17:00 UEFA, Euro 2020'yi erteledi

UEFA bu yıl yapılması planlanan Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (Euro 2020) koronavirüs salgını nedeniyle 2021'e erteleme kararı aldı. Euro 2020'nin bu yıl 12 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında, aralarında Almanya'nın da bulunduğu çok sayıda Avrupa ülkesinde yapılması planlanıyordu. Yeni alınan karara göre, şampiyona 2021 yazında düzenlenecek. Şampiyonanın ertelenmesine ilişkin karar, UEFA'nın Avrupa futbol kulüpleri ve lig temsilcileri ile yaptığı görüşmelerde gündeme geldi.

TSİ 13.07: Karantinaya uymamak suç

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, karantina kararına uymamanın ceza kanununa göre suç olduğunu belirtti. Gül, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, herkesin iyiliği için resmi makamların önerdiği tedbirlere titizlikle uyulması gerektiğini kaydederek, "Ceza korkusuyla değil, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için lütfen azami dikkat" dedi.

TSİ 11.20: 3 bin 614 vatandaş geri getirilecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 15 Mart geceyarısından itibaren uçuşların durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinden Türk vatandaşlarının bugün gece yarısına kadar ülkeye getirileceğini açıkladı.

Çavuşoğlu, dönen vatandaşların İstanbul ve Kocaeli'de Gençlik ve Spor Bakanlığının tahsis ettiği Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarına yerleştirileceğini ve 14 gün karantinada tutulacaklarını bildirdi.

TSİ 11.14: Almanya yurtdışındaki vatandaşlarını getirmek için 50 milyon euro ayırdı

Alman Dışişleri Bakanlığı, hükümetin hali hazırda yurtdışında bulunan Alman vatandaşlarını ülkeye getirmek için 50 milyon euro ayırdığını belirterek, şu sıralar Almanya'ya gelme konusunda sıkıntı yaşayan Fas, Dominik Cumhuriyeti, Mısır, Maldivler ve Filipinler’deki vatandaşlarından seyahat ve güvenlik önlemlerine dair bilgilendirmeleri takip etmelerini, seyahat acentaları ya da havayolu şirketleri ile iletişime geçmelerini istedi.

TSİ 10:27: Okulların kapalı kalma süresi uzayabilir

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara Türkiye’de koronavirüs nedeniyle kapatılan okulların erken bir tarihte açılmasını beklemediğini söyledi. Kara DHA’ya yaptığı açıklamada, "Bugün için net bir şey söylemek mümkün değil. Önümüzdeki günlerde ülkemizdeki durumun nasıl seyredeceğine, ülkemizde görebileceğimiz vakaların, içeriden yayılan vakalar mı, yoksa dışarıdan gelen vakalar mı olacağına bağlı olarak bu süre uzayabilir; ama kısalmasını beklemiyorum" dedi.

TSİ 10.04: Koronavirüs paylaşımı yapan 19 kişiye gözaltı

Türkiye İçişleri Bakanlığı sosyal medyada koronavirüs ile ilgili "asılsız ve provokatif" paylaşımlar yaptıkları iddia edilen 93 kişiden 19'unun gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Son dönemde dünyada yayılarak çok sayıda insanın ölümüne sebep olan koranavirüs (COVID-19) hastalığı ile ilgili olarak, 'virüsün ülkemizde de salgına dönüştüğü, ilgili kurum ve görevlilerce gerekli/yeterli tedbirler alınmadığı, konunun halktan saklandığı' yönünde, gerçek dışı görüntü ve ses dosyaları kullanılmak suretiyle sosyal medya üzerinden toplumu korku, panik ve endişeye sevk etme, yetkili/sorumlu kuruluşları ve kişileri kamuoyu nezdinde hedef gösterme amaçlı paylaşımlar görülmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, söz konusu bu paylaşımları yaptığı değerlendirilen kullanıcıların tespitine yönelik yürüttüğü çalışmalarda 93 şüpheli şahıs tespit etmiştir. Bu şüphelilerden 19'u gözaltına alınırken, diğer tespitlerle ilgili gözaltına alma işlemleri devam etmektedir" denildi.

TSİ 09.36: Türkiye’de rapor süresi 14 güne uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs ile mücadele kapsamında, tek hekim tarafından 10 gün verilebilen rapor süresinin, 14 güne yükseltildiğini açıkladı.

Bakan Selçuk yazılı açıklamasında, "Kronik hastalarımızın 1 Mart ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak. Yeniden reçete düzenlemelerine gerek kalmayacak. Kronik hastalığı nedeniyle sağlık raporuna dayalı olarak ilaç ve tıbbi malzeme alan hastaların yeniden reçete düzenletmelerine de gerek kalmayacak" ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk, böylelikle kronik hastaların ve yüksek risk grubunda bulunanların reçete yazdırmak için sağlık hizmeti sunucularına başvurma zorunluluğu olmayacağını belirtti.

TSİ 08.15: Brezilya’da mahkumlar cezaevlerinden kaçtı

Brezilya’nın Sao Paolo eyaletinde bin 300 mahkumun koronavirüs önlemleri çerçevesinde günlük izin haklarına son verilmesi nedeniyle cezaevlerinden kaçtığı bildirildi. Yetkililer izin hakkının kaldırılması kararının, 34 bin mahkumun dışarda virüsle enfekte olup cezaevlerinde bunu yaymalarını önlemek amacıyla alındığını belirtiyor.

TSİ 07.26: Tayland'da 30, Kamboçya’da 12 yeni virüs vakası tespit edildi

Tayland’da Salı günü 30 yeni vakanın tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 177’ye yükseldiği bildirildi. Ülkedeki vakaların yüzde 80’i Bangkok’ta tespit edildi. Kamboçya’da da 12 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 24’e yükseldi.

TSİ 07.21: ABD Başkanı Trump: Salgın Ağustos'a kadar sürebilir

ABD Başkanı Donald Trump, ülke genelinde koronavirüs salgını kaynaklı krizin Ağustos ayına kadar sürebileceğini söyledi. Trump 10 kişiden daha kalabalık buluşmaların iptal edilmesi ve yaşlıların evde kalması çağrısında bulundu. Trump virüsün ekonomide resesyona neden olabileceğini kaydetti.

TSİ 06.17: Ohio’da Demokrat adayı belirleme seçimi iptal edildi

ABD’de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Başkan Donald Trump’a karşı yarışacak Demokrat adayın belirlenmesi yarışında Ohio’da yapılacak eyalet seçimlerinin iptal edildiği bildirildi. Mahkeme kararının aksine Ohio Valisi Mike DeWine koronavirüs nedeniyle acil durum olduğunu belirterek seçimi iptal ettiklerini açıkladı.

TSİ 06.09: Şili ve Peru sınırları kapattı

Latin Amerika ülkelerinden Şili ve Peru sınırlarını kapattıklarını duyururken, Latin Amerika’nın en büyük havayolu şirketi Latam, seferlerini yüzde 70 azalttığını duyurdu. Latin Amerika’da 800’den fazla koronavirüs vakası olduğu belirtiliyor. Virüs bölgede şu ana kadar 7 can aldı.

TSİ 22.20 AB’nin dış sınırları kapatılıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün akşam yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasında Salı öğlen saatlerinden itibaren Avrupa Birliği'nin dış sınırlarının kapatılacağını, bu önlemin de 30 gün süreyle geçerli olacağını açıkladı. Macron koronavirüs ile mücadele kapsamında Fransa'da

doktor, iş veya alışveriş gibi zaruri ihtiyaçlar hariç vatandaşların dışarı çıkmasının yasaklandığını da bildirdi. Macron bu uygulamanın şimdilik iki hafta geçerli olduğunu, ihlal edenlerin de yasalar uyarınca cezalandırılacağını söyledi. Televizyondan Fransızlara seslenen Macron "Bir savaşın içindeyiz" dedi.

AFP, dpa, Reuters / SSB,HT, BK,BW, HS

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