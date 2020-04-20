+++Canlı Anlatım: Almanya'nın ünlü bira festivali Oktoberfest iptal edildi

TSİ 10.30 Almanya'nın ünlü bira festivali Oktoberfest iptal edildi

Almanya'nın Münih kentinde kutlanan dünyaca ünlü bira şenliği Oktoberfest (Ekim Festivali) koronavirüs nedeniyle bu yıl yapılmayacak. Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder ile Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter bugün yaptıkları açıklamada, milyonlarca kişinin katılımıyla gerçekleşen festivalin bu yıl salgının daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla iptal edildiğini duyurdu. Söder festivalin iptal kararını, "Bizi acıtıyor, inanılmaz derecede yazık" sözleriyle değerlendirdi. Söder, festivalin uluslararası düzeyde ve geniş katılımla gerçekleştiğine dikkat çekerek bu durumun riski artırdığını vurguladı. Münih Belediye Başkanı Reiter ise festivalle ilgili alınan kararın hem duygusal hem de ekonomik açıdan zor olduğunu kaydetti. Oktoberfest, bu yıl 19 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında düzenlenecekti. Festivale dünyanın dört bir yanından yaklaşık altı milyon ziyaretçinin katılması bekleniyordu.

TSİ 09.40 BM'den korona ilaçları için adil dağılım çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 193 ülke, koronavirüse karşı önümüzdeki süreçte geliştirilecek aşıya adil erişim talebinde bulundu. Pazartesi günü New York'ta gerçekleştirilen BM Genel Kurulu'nda oybirliğiyle kabul edilen kararda gelecekte salgına karşı geliştirilecek ilaçlar ve aşıların ihtiyacı olan tüm ülkelere "adil, şeffaf, eşit ve verimli" bir biçimde sunulması gerektiğine dikkat çekildi. BM Genel Sekreteri António Guterres, pandemiye karşı mücadelede önleyici aşı, ilaç, test ve serumların dünya çapında adil bir şekilde dağıtılmasını düzenleme çağrısında bulundu. BM üyeleri özellikle gelişmekte olan ülkelerin eşit koşullarda ilaç ve aşıya ulaşımlarının güvence altına alınması gerektiğine dikkat çektiler. Koronavirüse karşı henüz aşı veya ilaç geliştirilemedi. Ancak bu konuda dünyadaki bir çok ülkede çalışmalar sürdürülüyor.

TSİ 08.35 İtalya'dan iyi haber geldi, enfekte olanların sayısı ilk kez düştü

Avrupa'da koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da korona hastalarının sayısı ilk kez düştü. Roma merkezli Sivil Koruma Dairesi'nden yapılan açıklamada, Pazar günü 108 bin 257 olan aktif vaka sayısı Pazartesi günü 20 azalarak 108 bin 237'ye geriledi. Gelişmeyi değerlendiren Sivil Koruma Dairesi Müdürü Angelo Borrelli "İlk kez olumlu bir gelişme oldu" dedi. Ancak ülkede ölüm vakalarındaki artış sürüyor. İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı Pazartesi günü 454 artarak 24 bin 114'e yükseldi. İtalya, ABD'den sonra koronavirüs nedeniyle en fazla ölüm vakasının kayıtlara geçtiği ikinci ülke.

TSİ 07.40 Covid-19 Almanya'da 194 can daha aldı

Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre Almanya'da son bir gün içerisinde enfekte olanların sayısı bin 785 artarak 143 bin 457'ye yükseldi. Aynı süre içinde 194 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece ülkede koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığına bağlı olarak yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 4 bin 598'e çıktı. Enstitü tararafından yapılan açıklamada koronavirüs bulaşan kişilerden 95 bin 200 kadarının iyileştiği belirtildi. İyileşen kişi sayısı bir önceki güne göre 3 bin 700 arttı.

TSİ 06.45 Trump ABD'ye göçü askıya almak istiyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgınının daha da artmaması için ABD'ye yönelik göçü tamamen durdurmayı planlıyor. Trump, Twitter'da paylaştığı bir mesajda koronavirüs pandemisine karşı, "Görünmez düşmanın saldırısı" ve "Büyük Amerikan halkının işlerinin korunması" amacıyla böylesi bir önleme başvurmanın gerekli olduğunu belirtti. Ancak Trump göçün askıya alınmasına yönelik ayrıntıları açıklamadı.

dpa,DW/TY,HS

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