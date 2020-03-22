+++Canlı Anlatım: Almanya’da virüsün yayılma hızı yavaşladı

TSİ 11.15 Almanya’da virüsün yayılma hızı yavaşladı

Robert Koch Enstitüsü Almanya’da yeni tip koronavirüsün yayılmasının ve ölümlerin hızının yavaşladığını açıkladı. Enstitü tarafından Pazar günü yapılan açıklamada, Almanya’da 18 bin 610 hastanın tespit edildiği ve bunun bir önceki güne göre 1948 daha fazla olduğu belirtildi. Cumartesi günü ise tespit edilen yeni vaka sayısı bir önceki göre 2 bin 705 daha fazla olmuştu. Enstitü, koronavirüs kaynaklı ölüm vakalarının sayısını da 55 olarak açıkladı. Cumartesi günü ise can kaybı bir önceki güne göre 15 artarak 46’ya yükselmişti. Enstitü bir hata sonucu Cumartesi günü ölü sayısının 47 olarak açıklandığını duyurdu.

TSİ 11.10 İtalya'da şirketler ve fabrikalar kapatıldı

İtalya’da hükümet koronavirüsle mücadele amacıyla "hayati olmayan” tüm şirket ve fabrikaları kapattı. Başbakan Giuseppe Conte televizyon üzerinden yaptığı açıklamada ülke çapında üretimi "temel ürün ve hizmetleri güvence altına almak bakımından açıkça gerekli, belirleyici ve vazgeçilemez olmayan” üretimin ülke çapında durdurdulduğunu söyledi. Conte sözkonusu adımın salgının durdurulması bakımından atılmış "bir ek adım olduğunu” belirtti. İtalya Başbakanı Conte "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmüş en büyük zorlukla” karşı karşıya olunduğunu söyledi.

TSİ 01.00 Türkiye'de icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Kararda şöyle denildi:

"Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; bu kararın yürürlüğe girdiği tarihten 30/04/2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takepleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir."

TSİ 00.00 TTB: Tespit ve izolasyon hayat kurtarır

Türk Tabipler Birliği (TTB) Twitter üzerinden bir kampanya başlatarak koronavirüs tanılarının konulabilmesi için yaygın test yapılması talebinde bulundu. "Tespit ve izolasyon hayat kurtarır" sloganıyla başlatılan kampanyada sağlık çalışanlarına düzenli aralıklarla olmak üzere gereksinim duyan tüm yurttaşlara COVID-19 testi yapılması istendi.

DW,DHA /EC,JD

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