Canlı Anlatım: Almanya'da virüsün yayılma hızı düştü

TSİ 08.00 Mazyek'den Almanya'daki Müslümanlara Ramazan ayında da kurallara uyun çağrısı

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi, koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalara Ramazan ayı boyunca uyma çağrısında bulundu. Konsey Başkanı Aiman Mazyek, "Bu kutsal ayda camilerimizi kapalı tutmaya devam etmek bizim için çok zor olsa da, din ve vatandaşlık sorumluluğu, bu dönemde böyle davranmayı gerektiriyor" dedi.

TSİ 07.30 Almanya'da vaka sayısı 134 bine yaklaştı

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, Almanya'da 3 bin 380 yeni vaka tespit edildi. Böylelikle vaka sayısı 133 bin 830'a yükseldi. Ülkede son 24 saat içinde 299 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı da 3 bin 868 oldu. Enstitü'nün verdiği bilgilere göre şimdiye kadar toplam 81 bin 800 kişi de iyileşti.

TSİ 05.00 Almanya'da virüsün yayılma hızı düştü

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, Almanya'da yeni tip koronavirüsün bulaşma hızında düşüş kaydedildi. Enstitü tarafından yayınlanan istatistiklere göre, COVID-19 testi pozitif bir kişinin başka bir kişiye virüsü bulaştırma değeri 0,7'ye düştü. Enstitü, bunun yeni vaka sayısında hafif azalma anlamına geldiğine işaret etti. Mart ayı başında bu değerin 3 olduğu açıklanırken 8 Nisan'da ise 1,3 olarak kaydedilmişti.

TSİ 04.23 Çin'de sadece 26 yeni vaka kaydedildi

Yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı ülke olan Çin'de son bir gün içinde 26 yeni vaka kaydedildi. Ulusal Sağlık Komitesi, 15'inin ülke dışından geldiğine dikkat çekti. Bir gün önce ise yeni vaka sayısı 46 olarak tespit edilmişti. Ülkede toplam vaka sayısı 82 bin 367'ye yükseldi. Ülkede yeni ölüm vakası ise kaydedilmedi.

ABD Başkanı Donald Trump

TSİ 02.00 Trump, korona önlemlerinin gevşetilmesine ilişkin planı açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgını nedeniyle ülkede alınan önlemlerin gevşetilemesine ilişkin planı açıkladı. Kademeli olarak normal hayata dönüleceğine işaret eden Trump, belirlenen şartlar sağlandığı takdirde Amerikalıların yeniden işe gitmeye başlayabileceğini dile getirdi. Trump, eyalet valililerin bölgelerindeki salgın durumuna göre planı uygulayacağını ifade etti. Beyaz Saray'ın hazırladığı üç aşamalı planın ilk aşamasında fiziksel mesafe kuralı uygulanarak restoran ve spor salonları gibi yerler açılacak. Bu aşamada, koruyucu maske takılması ve evden çalışılması tavsiye ediliyor. Vaka sayısında artış endişesi yaşanmadığı takdirde, ikinci aşamaya geçilerek okullar açılacak, seyahat edilmesine izin verilecek. Üçüncü aşamada ise kısıtlamalar büyük ölçüde kaldırılacak, ancak hijyen ve sosyal mesafe kuralları geçerliliğini koruyacak.

Reuters,AFP/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe