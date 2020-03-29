 +++Canlı Anlatım: Almanya’da vaka sayısı hızla artıyor | DÜNYA | DW | 02.04.2020

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DÜNYA

+++Canlı Anlatım: Almanya’da vaka sayısı hızla artıyor

Robert Koch Enstitüsü Almanya’da koronavirüs vakalarının sayısının 73 bin 500’ü aştığını ve hayatını kaybedenlerin sayısının 872’ye yükseldiğini açıkladı. ABD’de de yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bini aştı.

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TSİ 09.40 İsrail Sağlık Bakanı ve eşinde koronavirüs tespit edildi 

İsrail Sağlık Bakanı Jakov Litzman ve eşinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı ve kendilerini karantinaya alacakları açıklandı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Litzman ve eşinin kendilerini iyi hissettikleri ve uygun tedaviyi görecekleri belirtildi. İsrail basını, Liztman’ın korona pozitif çıkmasının ardından İsrail başbakanı Benjamin Netanyahu’nun da yeniden karantinaya alınabileceğini kaydetti. Çalışanlarından birinde koronavirüs tespit edilmesinin akabinde kendini karantinaya alan Netanyahu, henüz Çarşamba günü karantinadan çıkmıştı. İsrail Başbakanının koronavirüs testinin ise negatif olduğu kaydedilmişti.

TSİ 07.54 Almanya’da hastaneler yoğun bakım yatak sayısını artırdı

Almanya’da hastaneler koronavirüs salgını nedeniyle yoğun bakım yatak sayısını 28 binden 40 bine çıkarttı. Alman Hastaneler Birliği Başkanı Gerald Gass, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, “Geçen haftalarda yapılan artışın ardından yoğun bakım yatak sayımızın yaklaşık 40 bine ulaştığını sanıyorum. Bunlardan 15 bin ila 20 bini şu anda müsait” diye konuştu. Solunum cihazlarının da artırıldığını belirten Gass, önümüzdeki iki hafta içinde solunum desteği gereken tüm COVID-19 hastaları için bir cihaz sağlayabilecek durumda olacaklarından umutlu olduğunu  kaydetti. Gass, normal yataklar açısından da hastanelerde yer açıldığını belirtti. “Aciliyeti olmayan tedavilerin önemli bir bölümünün azaltıldığını” söyleyen Gass, “şu anda hastanelerde daha fazla boş yatak” olduğunu ifade etti. Ülkede normal koşullarda yüzde 75 ila 80 arasında olan hastanelerin doluluk oranının yüzde 50’ye indirildiğini belirtti.

TSİ 07.11 Almanya’da vaka sayısı 73 bini geçti

Almanya'da koronavirüs vakalarının sayısında son 24 saat içinde belirgin bir artış görüldü. Robert Koch Enstitüsü verilerine göre, vaka sayısı 6 bin 156 artarak 73 bin 522’ye yükseldi. Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 140 artarak 872’ye ulaştı. Salgından en fazla etkilenen eyaletler ise Bavyera, Kuzey Ren Vestfalya ve Baden-Württemberg.

TSİ 05.48 ABD’de ölü sayısı 5 bin 116’ya yükseldi

ABD'de koronavirüs salgını hızla yayılırken, Perşembe sabahı itibarıyla ölü sayısının 5 bini geçtiği  kaydedildi. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, son 24 saat içinde hayatını kaybedenlerin sayısı 884 artarak 5 bin 116’ya yükseldi. Böylece ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı, virüsün ilk görüldüğü Çin'deki ölü sayısını geride bıraktı. Çin'de 3 bin 216 kişi yaşamını yitirmişti. ABD ayrıca, toplam 215 bin 417 vakayla dünyada en çok vakanın görüldüğü ülke konumunda. ABD Başkanı Trump, Çarşamba günü yaptığı açıklamada ‘’Şu andan itibaren bizi oldukça korkunç geçecek birkaç hafta, özellikle de birkaç gün bekliyor'' demişti. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Fauci, virüsün ülkede 100 bin ila 200 bin kişinin hayatına mal olabileceği tahmininde bulunmuştu.

Reuters / SÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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