+++ Canlı Anlatım: Almanya’da vaka sayısı 150 bini aştı

TSİ 07.31 Almanya’da vaka sayısı 150 bini aştı

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, Almanya'da son 24 saat içinde yeni vaka sayısı 2 bin 337 artarak, 150 bin 383’e ulaştı. Ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle 227 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylelikle Almanya'da COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 321’e ulaştı.

TSİ 04.03 Çin'de sadece 6 yeni vaka

Yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı ülke olan Çin'de, son bir gün içinde sadece 6 yeni vaka tespit edildi. Bir önceki gün ise bu sayı 10 olarak kaydedilmişti. Ulusal Sağlık Komisyonu’nun verdiği bilgilere göre yeni vakalar ülkeye yurt dışından giriş yapanlarda tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 82 bin 804 kaydedilirken, şu ana dek 4 bin 632 kişi yaşamını yitirdi.

TSİ 03.24 Trump insanlara dezenfektan enjekte edilmesini önerdi

ABD Başbakanı Donald Trump, yeni tip koronavirüsle mücadele için insanlara doğrudan dezenfektan enjekte edilmesinin mümkün olup olmadığının araştırılmasını önerdi. Beyaz Saray’da Perşembe akşamı düzenlenen basın toplantısında hükümete danışmanlık yapan bir uzman, dezenfektanların yeni tip koronavirüsü kapı kolu gibi metal yüzeylerde hızla öldürdüğü bilgisini verdi. Bunun üzerine Trump, "Bizim de böyle bir şey yapabilmemizin bir yolu var mı, (vücuda) enjekte etmek veya neredeyse temizlik yapmak... bunu incelemek ilginç olurdu" dedi. Uzmanın, direkt güneş ışığına maruz kalan virüsün etkisini kısa sürede yitirdiğini söylemesi üzerine de Trump, tedavide ultraviyole ışınların veya çok güçlü ışınların kullanılabileceğine işaret ederek, bunun araştırabileceğini söyledi.

TSİ 01.30 Temsilciler Meclisi dördüncü yardım paketini kabul etti

ABD Senatosu’nun ardından Temsilciler Meclisi de, korona krizinin aşılmasını hedefleyen dördüncü yardım paketini kabul etti. 500 milyar dolarlık yardım paketi, korona krizi nedeniyle zor durumda olan küçük ve orta ölçekli işletmelere destek sağlanmasını öngörüyor. Beşe karşı 388 oyla kabul edilen yardım paketinin hayata geçirilmesi için ABD Başkanı Donald Trump tarafından da imzalanması gerekiyor.

Reuters,AFP / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe