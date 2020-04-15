 Canlı Anlatım: Almanya′da vaka sayısı 130 bini aştı | DÜNYA | DW | 16.04.2020

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DÜNYA

Canlı Anlatım: Almanya'da vaka sayısı 130 bini aştı

Almanya'da bir gün içinde 2 bin 866 yeni vaka. Rusya'da vaka sayısı 28 bine yaklaştı. Avusturya önlemleri dört hafta daha uzattı. Trump, koronadan çıkış stratejsini açıklayacak.

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TSİ 10.55 Rusya'da vaka sayısı artıyor 

Rusya'da bir gün içinde 3 bin 448 yeni vaka tespit edildi. Bir gün önce ise yeni vaka sayısı 3 bin 338 olarak belirlenmişti. Ülkede pozitif vakaların sayısı 27 bin 938'e yükseldi. Son 24 saat içinde ülkede 34 kişi yaşamını yitirdi, ülkede toplam ölü sayısı 232 oldu. 

TSİ 10.15 Söder'den ülke dışında yaz tatili planlamama tavsiyesi

Bavyera Eyaleti Başbakanı ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin lideri Markus Söder, koronavirüs salgını nedeniyle Almanlara ülke dışında yaz tatili planlamamaları tavsiyesinde bulundu. Söder, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Kanımca, diğer ülkelerdeki enfeksiyon durumuna bakınca, tatili Almanya'da yapmak daha iyi" dedi. 

TSİ 10.13 Alman ilaç şirketi Bayer aşı üretimine destek vermeyi planlıyor

İlaç ve kimya şirketi Bayer, koronavirüse karşı aşıya onay verilmesinin ardından, gereken maddelerin üretimine katkı sağlayacağını açıkladı. Bayer'in CEO'su Werner Baumann, bu ihtiyacı kısmen karşılayabilmek için şirketin şimdiden gereken kapasiteyi oluşturmaya başladığını ifade etti. Baumann, 2021 yılının başında veya ortasında aşı için gereken onayın alınacağını tahmin ettiği söyledi. 

TSİ 08.52 Almanya'da vaka sayısı 130 bin 450'ye yükseldi

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, Almanya'da son 24 saat içinde 2 bin 866 yeni vaka tespit edildi. Böylelikle vaka sayısı 130 bin 450'ye yükseldi. Ülkede, COVID-19 nedeniyle 315 kişi daha yaşamını yitirdi ve toplam ölü sayısı 3 bin 569 olarak kaydedildi. Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, dünyada vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler arasında Almanya dördüncü sırada bulunuyor. İlk üç sırada ise ABD, İspanya ve İtalya yer alıyor.

TSİ 08.23 Avustralya'da korona önlemleri dört hafta daha geçerli olacak

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, koronavirüs salgını nedeniyle ülkede sosyal ve ekonomik hayata getirilen kısıtlamaların süresinin dört hafta daha uzatıldığını açıkladı. Morrison, bu sürede testleri yaygınlaştıracaklarını, tespit edilen koronavirüs vakalarının temasta bulunduğu kişileri izleme kapasitesini artıracaklarını ve koronavirüs vakalarının yoğunlaştığı yerler için nasıl bir strateji izleyeceklerini belirleyeceklerini belirtti. Morrison, bu sürecin ardından yeni bir değerlendirme yapılacağını sözlerine ekledi.

TSİ 06.50 IMF, 60 yıldır ilk kez Asya'da ekonomik büyüme beklemiyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından hazırlanan bir rapora göre, korona krizi nedeniyle 60 yıl sonra ilk kez Asya'da ekonomik büyüme kaydedilmesi beklenmiyor. IMF'den yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını nedeniyle bölgedeki hizmet sektörü ve önemli ihracat hedeflerinin "benzersiz bir bedel" ödediği belirtildi. IMF'nin Asya-Pasifik Bölümü Direktörü Changyong Rhee, bu dönemin dünya ekonomisi için son derece endişe verici ve zor olduğunu belirterek "Asya-Pasifik bölgesi için de istisnai bir durum yok. Koronavirüsün etkileri bölge için çok ağır, yaygın ve benzersiz olacak" dedi.

TSİ 06.38 Trump, ABD'de ekonominin yeniden nasıl canlandırılacağını bugün açıklayacak

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede ekonominin yeniden nasıl canlandırılacağına dair planlarını bugün açıklayacak. Trump, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD'nin koronavirüs vakaları sayısındaki tepe noktayı muhtemelen geride bıraktığını söyledi. İzledikleri stratejinin işe yaradığını belirten Trump, "cesaret verici bu gelişmeler" nedeniyle ülke çapında sosyal ve ekonomik hayatta uygulanan kısıtlamaların nasıl gevşetileceğini dair planının belirlenebileceğini kaydetti. Perşembe günü izleyecekleri stratejiyi açıklayacağını belirten Trump, bazı eyaletlerde kısıtlamaların diğer eyaletlere göre daha önce gevşetileceğini ifade etti. Trump'ın bu açıklamalarından kısa bir süre sonra Johns Hopkins Üniversitesi ABD'ye ilişkin son verileri duyurdu. Buna göre, son 24 saat içinde 2 bin 600 kişi yaşamını yitirdi. Bu, dünyada bir gün içinde kaydedilen en yüksek ölü sayısı oldu. Üniversite'nin verilerine göre, ülkede ölü sayısı 28 bini, vaka sayısı da 629 bini aştı.

DW,Reuters,AFP,dpa/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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