Canlı Anlatım: Almanya'da vaka sayısı 127 bini aştı

TSİ 06.13 Almanya'da vaka sayısı 127 bini aştı

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, Almanya'da koronavirüs vakalarının sayısı 2 bin 486 artarak 127 bin 584'e yükseldi. Son 24 saat içinde ülkede 285 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, Almanya'da salgının başlamasından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı da 3 bin 254 olarak kaydedildi. Yaklaşık 72 bin 600 kişi de iyileşti. ABD merkezli Baltimore'daki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ise Almanya'da132 bin 210 vaka tespit edildi, yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 495 olarak belirlendi.

TSİ 03.55 Çin'de yeni vaka sayısı azalıyor

Yeni tip koronavirüs salgının başladığı Çin'de yeni vaka sayısı azalıyor. Ülkede son bir günde sadece 46 yeni vaka tespit edildi. Bir önceki gün ise bu sayı 89'du. Yeni vakaların 36'sının ülkeye yeni giriş yapanlarda görüldüğü belirtildi. Resmi verilere göre, Çin'de vaka sayısı 82 bin 295, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 3 bin 342 olarak kaydedildi. Ancak Çin'deki resmi istatistiklerde, ateş veya öksürük gibi klinik belirtiler göstermeyenler tespit edilen vakalar arasında sayılmıyor.

DW,Reuters/JD,HS

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