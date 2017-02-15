+++ Canlı Anlatım: Almanya'da oy verme işlemi başladı

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Almanya'da Federal Parlamento seçimleri başladı. Yaklaşık 60,4 milyon seçmen ülkeyi önümüzdeki dört yıl yönetecek hükümeti belirlemek için sandığa çağrıldı. Seçimde öne çıkan gelişmeler...
TSİ 07.00 Sandıklarda oy verme işlemi başladı
Almanya'yı önümüzdeki dört yıl yönetecek siyasi partileri belirlemek üzere 16 eyaletin tamamında düzenlenen Federal Parlamento seçimleri başladı. TSİ 19.00'a kadar sürecek seçimlerde 47 parti yarışıyor. Yaklaşık 60,4 milyon seçmen, 85 bin sandıkta, 6 bin 211 aday arasında tercihlerini yapacak.
TSİ 07.30 Cumhurbaşkanından sandık çağrısı
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier Federal Parlamento seçimlerinde oy verme hakkı bulunan tüm yurttaşları "vatandaşlık görevlerini yerine getirmeye" davet etti. Steinmeier, Bild am Sonntag gazetesinde konuk yazar sıfatıyla kaleme aldığı yazıda, "Güçlü bir demokrasi ve iyi bir gelecek için hep birlikte oy kullanalım" dedi.
DW,dpa,rts/TY,ETO
© Deutsche Welle Türkçe