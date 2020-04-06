+++Canlı Anlatım: Almanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 404'e yükseldi

TSİ 08.00 Almanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 404'e yükseldi

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamaya göre yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bu sabah itibarıyla 4 bin 404'e yükseldi. Yapılan açıklamada, ülke genelinde virüs bulaşan kişi sayısının 141 bin 672 olduğu belirtildi. Salgına yakalananların sayısının bir gün öncesine göre bin 175 artış gösterdiği ifade edilen açıklamada, bu süre içinde 110 kişinin daha hayatını kaybettiği duyuruldu. RKI'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre ülke genelinde bugüne dek yaklaşık 91 bin 500 kişi de hastalığı yendi. Açıklamada, son 24 satte 3 bin 500 civarında hastanın iyileştiği ifade edildi.

TSİ 07.10 Koronavirüsten can kaybı 2017'ye yükseldi

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı günlük koronavirüs verilerine göre Pazar günü yapılan 35 bin 344 testten 3 bin 977'si pozitif çıktı, 127 kişi de hayatını kaybetti. Toplam can kaybı Pazar gecesi itibarıyla 2 bin 17'ye yükseldi. Koca'nın Twitter hesabından açıkladığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre bin 523 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda toplam test sayısı 634 bin 277, toplam vaka sayısı 86 bin 306, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1922, toplam entübe hasta sayısı 1031, toplam iyileşen hasta sayısı ise 11 bin 976 olarak yer aldı.

DW,dpa,DHA/ TY,HS

©️ Deutsche Welle Türkçe

DW,dpa,DHA/ TY,HS

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