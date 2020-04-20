+++ Canlı Anlatım: Almanya’da can kaybı 5 bini aştı

TSİ 10.28 Çin DSÖ'ye 30 milyon dolar ek kaynak sağladı

Çin, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) 30 milyon dolar ek kaynak sağlanacağını duyurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, bu paranın COVID-19 ile mücadele için kullanılacağını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin DSÖ'ye yaptığı katkıyı askıya alarak, örgütü salgınla mücadelede hatalı davranmak ve Çin'e yakın olmakla suçlamıştı.

TSİ 08.26 Şirketlerin yüzde 18'i personel sayısını azaltmayı planlıyor

Münih Üniversitesi'ne bağlı Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü ifo tarafından Alman şirketleri arasında yaptığı anket, korona krizi nedeniyle birçok şirketin personel sayısını azaltmayı planladığını ortaya koydu. Enstitü, Nisan ayında yaptığı anketin sonuçlarına göre, şirketlerin yüzde 18'inin çalışanlarını işten çıkartmayı ve sözleşmelerin süresini uzatmamayı planlıyor. Ankete göre, şirketlerin yüzde 46'sı yatırımları ertelemeyi, yaklaşık 50'si de kısa çalışma uygulamasına geçmeyi düşünüyor.

TSİ 07.59 BM'den önlemleri baskı aracı olarak kullanmama uyarısı

Birleşmiş Milletler, koronavirüs pandemisine karşı yürütülen mücadelenin, demokratik olmayan uygulamalara dönüşmemesi konusunda uyarıda bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Kriz, pandemi ile hiç bağlantısı bulunmayan baskıcı önlemlere bahane olabilir" dedi. Guterres, korona krizi nedeniyle artan nefret söylemi, milliyetçi ve popülist eğilimlere karşı da uyarıda bulundu. Guterres, hükümetlerin salgın karşısında şeffaf bir tutum izlemeleri gerektiğini belirterek, alınan bütün önlemlerin yasalar çerçevesinde, orantılı, gerekli ve ayrımcılıktan uzak olması gerektiğini vurguladı.

TSİ 07.35 Almanya'da 215 kişi daha yaşamını yitirdi

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, Almanya'da son bir gün içinde 2 bin 352 yeni vaka daha tespit edildi. Böylelikle vaka sayısı 148 bin 046'ya ulaştı. Son bir gün içinde 215 kişi daha hayatını kaybetti, COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 94'e yükseldi.

TSİ 04.42 Çin'de yeni vaka sayısı azalıyor

Yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı ülke olan Çin'de son bir gün içinde sadece 10 yeni vaka tespit edildi. Bir gün önce bu sayı 30 olarak kaydedilmişti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, yeni vakaların altısının ülkeye yeni giriş yapanlarda tespit edildiğini açıkladı. Resmi verilere göre, Çin'deki toplam vaka sayısı 82 bin 798 olarak kaydedildi. Son bir gün içinde yaşamını yitiren ise olmadı. Çin'de bugüne kadar 4 bin 632 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Reuters,AFP / JD,ET

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