+++Canlı Anlatım: Almanya'da can kayıplarında düşüş

TSİ 07.00 Almanya'da 43 can kaybı daha

Almanya'da koronavirüse yakalananların sayısının son 24 saatte 679 artarak 163 bin 175'e yükseldiği açıklandı.

Robert Koch Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, can kaybı ise 43 artışla 6 bin 692'ye yükseldi.

TSİ 03.30 Dünyadaki vaka sayısı 3,5 milyonu geçti

Dünya genelinde son 24 saatte 84 binden fazla yeni koronavirüs vakası saptandı. Böylece toplam sayı 3,5 milyonu geçti.

AFP'nin yaptığı hesaplamalara göre, COVID-19 nedeniyle şu an kadar 246 bin 893kişi hayatını kaybetti.

TSİ 02.30 Trump: 100 bin ABD'li ölebilir

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de koronavirüs nedeniyle 75 bin ile 100 bin arasında insanın öleceğini söyledi.

Fox News kanalına konuşan Trump, koronavirüs aşısının ise bu yıl sonuna kadar bulunacağına inandığını belirtti.

ABD'de COVID-19 nedeniyle şu ana kadar 67 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki vaka sayısı ise 1,1 milyonun üzerinde.

TSİ 00.00 Türkiye'de Üç günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 1 Mayıs Cuma itibarıyla başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması, 72 saatlik sürenin ardından saat 00.00 itibarıyla kaldırıldı.

Bakanlık, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 1 Mayıs ile 3 Mayıs saat 20.00 arasında karara uymayan toplam 27 bin 828 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını duyurdu.

DW,rtr,AFP,AP,dpa/CÖ,TY

©️ Deutsche Welle Türkçe