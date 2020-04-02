 +++Canlı Anlatım: Almanya’da ölü sayısı bini geçti | DÜNYA | DW | 03.04.2020

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DÜNYA

+++Canlı Anlatım: Almanya’da ölü sayısı bini geçti

Almanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçti.Vaka sayısı ise 80 bine yaklaştı.

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TSİ 07.35 - Almanya’da ölü sayısı bini geçti
Robert Koch Enstitüsü‘nün koronavirüs salgını ile ilgili açıkladığı son rakamlara göre Almanya’da, koronavirüsün yol açtığı solunum yolları ve akciğer hastalığı COVİD 19’dan ölenlerin sayısı, bir önceki güne göre 145 kişi artarak 1017’ye yükseldi. Vaka sayısının ise son 24 saatte, Almanya çapında 6 bin 174 artarak 79 bin 696’ya çıktığı bildirildi. 

TSİ 05.44 - Çin’in Vuhan kentinde 31 yeni koronavirüs vakası
Çin Halk Cumhuriyeti’nin ulusal sağlık kurumu, koronavirüs salgınının ilk ortaya çıktığı kent olan Vuhan’da 31 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi. Açıklamada ayrıca dört kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Çin’de toplam vaka sayısı 81 bin 620’ye, bu virüsün neden olduğu COVİD-19 akciğer hastalığından ölenlerin sayısı da 3 bin 322’ye yükseldi.

USA Russland | humanitäre Hilfe zur Bekämpfung des Coronavirus | Flugzeugs (Antonow-124 )

TSİ 03.42 - Rusya'dan ABD'ye bir uçak dolusu tıbbi malzeme
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Trump hükümetinin üst düzey bir temsilcisi, Rusya'nın koronavirüs ile mücadele için gönderdiği tıbbi malzemelerin ücretinin ödeneceğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Rusya ABD'ye, 60 ton ağırlığında tıbbi malzeme göndermiş, aralarında solunum cihazları ve koruyucu maskelerin yanı sıra pek çok farklı malzemenin bulunduğu paketin hibe mi olduğu, yoksa ücreti karşılığında mı gönderildiği konusunda da bir süre belirsizlik yaşanmıştı. Başkan Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, söz konusu sevkiyatı teslim almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
Reuters / ET,JD
©️ Deutsche Welle Türkçe

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