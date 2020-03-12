+++Canlı Anlatım: Almanya güney sınırlarını kapatıyor

TSİ 17:18 Almanya üç ülkeye sınırlarını kapatıyor

Alman basınında çıkan haberlere göre, Almanya pazartesi gününden itibaren Fransa, Avusturya ve İsviçre’ye sınırını kapatacak. Alman Bild gazetesinin haberine göre, sınır kapatma kararı konusunda Başbakan Angela Merkel, İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Sağlık Bakanı Jens Spahn ve Eyalet Başbakanları uzlaşma sağladı. Uygulamanın pazartesi günü TSİ 10:00’dan itibaren yürürlüğe girmesinin planlandığı belirtildi. Ülkeler arasında işi gereği seyahat etmek zorunda olanlar ve mal giriş çıkışı ise sınırları kapatma uygulamasından muaf tutulacak.

TSİ 15:30 Olimpiyat ateşinin teslim töreni izleyiciye kapalı yapılacak

Olimpiyat ateşi planlandığı gibi 19 Mart’ta Tokyo’daki yetkililere teslim edilecek. Ancak Yunanistan Olimpiyat Komitesi bu kez törenin izleyicilere kapalı yapılacağını duyurdu. Olimpiyat ateşi yine izleyicilere kapalı şekilde yakılmış, Olimpiyat meşalesinin yolculuğu ilk etabın ardından gösterilen yoğun ilgi nedeniyle koronavirüsün yayılmasına zemin oluşturmasından endişe edildiği için sonlandırılmıştı.



CureVac'ta koronavirüse karşı aşı bulma çalışmaları hummalı bir biçimde devam ediyor

TSİ 14:21 Almanya ile ABD arasında aşı gerilimi

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Ekonomi Uzmanı Bernd Westphal, Alman hükümetine koronavirüs aşısı üzerinde çalışan Tübingen merkezli CureVac firmasının ABD’ye satışına engel olması çağrısı yaptı. Burada söz konusu olanın Avrupa ve Almanya’nın çıkarları olduğuna dikkat çeken Westphal "Amerika seçimini izolasyondan ve ‘önce Amerika’dan yana kullandı, çoklu işbirliğine karşı bir tutumda karar kıldı. Bu nedenle gerekirse CureVac’ın kamu bütçesinden desteklenmesi gerekiyor" diye konuştu.

CureVac firması cuma günü bir dizi potansiyel aşı üzerinde çalıştıklarını, aralarından iki tanesini seçerek klinik testleri başlatacaklarını, haziran veya temmuz ayında bir aşı geliştirmiş olmayı umduklarını açıklamıştı. Bu noktadan sonra ise aşının kullanılabilmesi için izin alınması süreci başlıyor. Amerikan Başkanı Trump’ın ise firmayı ABD’ye çekmeye çalıştığı ve bulunacak olası aşıyı Amerikan halkı için garantilemeye çalıştığı belirtiliyor.

İran'da COVID-19 hastalığından yaşamını yitirenlerin sayısı 724'e yükseldi

TSİ 13:49 İran’da vaka sayısı 14 bine yaklaştı

İran’da kayıtlara geçen koronavirüs vaka sayısı bir önceki güne oranla bin 209 artış göstererek 13 bin 938’e yükseldi. COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 113 kişi artarak 724’e çıktı.



TSİ 12:36 Mescid-i Aksa ve Kubbet-üs Sahra kapatılıyor

Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa ve Kubbet-üs Sahra koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak için kapatılıyor. Dış kısımda ibadete ise henüz izin verildiği açıklandı.

Sebastian Kurz

TSİ 12:26 Avusturya'da 5’ten fazla kişi bir araya gelince bildirme zorunluluğu getirildi

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ülke çapında toplanma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Koronavirüsle mücadele dışındaki herhangi bir nedenle beşten fazla kişinin bir araya gelmesi durumunda bunun başbakanlığa bildirilmesi gerekecek. Ülkede oyun parkları ve spor salonları kapatıldı. Restoranlar da salı gününden itibaren hizmet vermeyecek. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre Avusturya'da 800 koronavirüs vakası bulunuyor. Ülkede şimdiye kadar bir kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

TSİ 12:24 Sağlık Bakanı Koca'dan Umre açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Umreden dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya’daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmektedir. Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım!" ifadelerine yer verdi.

Papa Françesko

TSİ 12:06 Papa’nın Paskalya ayinine koronavirüs kısıtlaması

Vatikan, Papa Françesko’nun yönettiği ve her yıl on binlerce kişinin katıldığı Paskalya Ayini’nin bu yıl izleyicilere kapalı yapılacağını duyurdu.

TSİ 11:56 Pekin’e yabancı ülkelerden gelenlere karantina

Pazartesi gününden itibaren yabancı ülkelerden Pekin’e gelen yolculara 14 gün boyunca karantina uygulanacak. Yerel yetkililer yolcuların kente ulaşır ulaşmaz bunun için hazırlanan bir merkeze götürüleceğini bildirdi.

dpa,Reuters / BW,ET

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