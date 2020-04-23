+++ Canlı Anlatım: Alman mahkemesi: Büyük mağazaların açılmaması anayasaya aykırı

TSİ 17.10 Alman mahkemesi: Büyük mağazaların açılmaması anayasaya aykırı

Almanya’nın Bavyera eyaletinde yüksek idare mahkemesi, koronavirüs salgınının engellenmesine yönelik tedbirler kapsamında büyük mağazaların kapalı kalmaya devam etmesinin anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. Ülkede gevşetilmeye başlanan tedbirler uyarınca geçen hafta sadece 800 metrekarenin altındaki mağazaların açılamasına izin verilmişti. Ülkenin farklı bölgelerinde 800 metrekarenin üzerinde mağazalar zinciri olan bir şirketin başvurusu değerlendiren mahkeme, kararın anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu bildirdi. Mahkeme buna rağmen, salgın tehlikesinin sürmesi nedeniyle idarenin aldığı kararı bozmadı.

TSİ 17.00 Norveç’te okullar yeniden açıldı

Norveç’te 1’nci sınıftan 4’ncü sınıfa kadar olmak üzere eğitime yeniden başlandı. Koronavirüs salgını nedeniyle verilen altı haftalık aranın ardından Pazartesi günü 250 bin civarında öğrenci yeniden okullarına döndü. Sıkı hijyen kurallarının uygulandığı okullarda öğrencilerin sınıflara girmeden ve yemeklerden önce, ayrıca öksürdükleri veya hapşırdıkları takdirde ellerini yıkamaları gerekiyor. Sınıflar 15 kişiye indirilirken, derslerin çoğu açık havada olabilecek şekilde yeniden planlandı. Norveç hükümeti, alt sınıflarda yeniden başlayan eğitimin salgını kötü etkilememesi halinde, üst sınıflardaki öğrencilerin de yeniden derslerine dönmesini planlıyor. Norveç’te anaokulları ve kreşler ise geçen hafta yeniden açılmıştı.

Ülkede koronavirüs nedeniyle şimdiye kadar 202 kişi hayatını kaybetti.

TSİ 16.20 Rusya vaka sayısında Çin’i geçti

Rusya’da COVID-19 teşhisi konulan hasta sayısı 87 bini aşarak, hastalığın geçen Aralık ayında görüldüğü ilk ülke olan Çin’i geçti. Çin’de şu anki vaka sayısı yaklaşık 84 bin. ABD, İspanya ve İtalya en çok vakanın görüldüğü ilk üç ülkeyi oluştururken, Rusya dokuzuncu sırada. Karantina önlemlerine ve sokağa çıkma kısıtlamalarına rağmen ülkede vaka sayısı son bir ay içerisinden katlanarak arttı. Kremli Sözcüsü Dimitri Peskov ülkedeki vakaların üç hafta içerisinde tepe noktaya ulaşacağı tahmin ettiklerini bildirdi. Rusya’nın şimdiye kadar 3 milyon civarında test yaptığı açıklandı.

TSİ 11:53 - Koronavirüsü yenen Boris Johnson işbaşı yaptı

Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hastalığı yenmesinin ardından bugün görev başına döndü. Başbakanlık Ofisi önünde yaptığı açıklamada Johnson, salgında ilk aşamanın sonuna yaklaştıklarını söyledi. Önlemlerin gevşetilmesinin çok riskli olduğunu vurgulayan Johnson, salgının ikinci kez yükselişe geçebileceği konusunda uyardı. İngiltere Başbakanı böyle bir durumun yeni bir can kaybı dalgasına ve ekonomik felakete neden olabileceğini söyledi. Johnson Mart sonunda koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından önce kendisini evde karantinaya almış, semptomlarının kötüleşmesi üzerine yoğun bakımda tedavi görmüştü. Birleşik Krallık koronavirüs salgınından en ağır etkilenen ülkelerden biri. Son veriler, virüs sonucu 20 bin 732 kişinin hayatını kaybettiğini gösteriyor.

TSİ 11:34 - Çin'de okullar açılıyor

Koronavirüs salgınının başlangıç noktası olan Çin'de bugün binlerce öğrenci okula dönüyor. Pekin ve Şangay'da ders zili üç ayı aşkın bir aranın ardından yine çaldı. Okullarda yeni tip koronavirüse karşı sıkı önlemler alındı. Öğrencilerin okul girişinde ateşi ölçülecek. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, ülkede 83 binden fazla kişiye bulaşarak 4 bin 637 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

TSİ 10:24- Avustralya'da akıllı telefon uygulamasına akın

Avustralya'da koronavirüs salgını ile mücadele amacıyla geliştirilen akıllı telefon uygulamasını 24 saat içerisinde yaklaşık iki milyon kişi indirdi. Bluetooth ile çalışan uygulama, koronavirüs taşıyan hastalarla yakın temas durumunda kullanıcıları uyarıyor. Avustralya, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemede en başarılı ülkelerden biri olarak görülüyor. 6 bin 700 kişiye buluşan virüs sonucu ülkede 83 can kaybı yaşandı. Virüs günde 10 ila 20 kişiye bulaşıyor.

rtr,AFP/ÖA,BK,GY,TY

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