+++Canlı Anlatım: Alman Demiryolları Ukraynalı sığınmacıları ücretsiz taşıyor

Alman Demiryolları Polonya'ya kaçan Ukraynalı sığınmacıların ücretsiz olarak Berlin'e kadar taşınacağını duyurdu. Bu arada Almanya Rus uçaklarına hava sahasını kapattığını açıkladı. Uygulama ilk etapta üç ay geçerli olacak. Günün gelişmeleri şöyle:

TSİ 14.44 Alman Demiryolları Ukraynalı sığınmacıları ücretsiz taşıyor

Alman Demiryolları İşletmesi (Deutsche Bahn) Ukraynalı sığınmacıları Polonya'dan Berlin'e kadar ücretsiz taşıma kararı aldı. Deutsche Bahn'ın konuyla ilgili açıklamasında, bugünden itibaren (Pazar) gününden itibaren geçerli olacak uygulama ile sığınmacıların seyahatlerinin kolaylaştırılmak istendiği ve komşu ülke demiryolları ile konuya dair iş birliği içinde olunduğu duyuruldu. Alman Demiryolları'nın sağladığı bu imkandan Ukrayna pasaportu ya da kimliği taşıyan herkes yararlanabilecek. Dördüncü gününe girilen Ukrayna Savaşı nedeniyle halihazırda on binlerce Ukraynalı Polonya'ya kaçmış durumda.

TSİ 14.00 Ukrayna'dan yaklaşık 368 bin kişi kaçtı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), resmi kaynaklara dayandırdığı verilere göre şu ana dek Ukrayna'dan yaklaşık 368 binin kişinin kaçtığını duyurdu. UNHCR'in Twitter hesabından yapılan açıklamada bu sayının artmaya devam ettiği bildirildi:

TSİ 13.25 Almanya hava sahasını Rus uçaklarına kapattı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Almanya Rus uçaklarına hava sahasını kapattı. Almanya Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, düzenlemenin Pazar günü Almanya saatiyle 15.00'ten itibaren üç ay süre ile geçerli olacağı belirtildi. Daha önce Bulgaristan, Polonya, Çekya, Slovenya ve Baltık ülkeleri Rusya'ya hava sahasını kapattığını duyurmuştu.

TSİ 12.20 Ukraynalı yetkili: Askeri açıdan durum değişmedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin danışmanı Oleksiy Arestoviç, ülkedeki durumda önemli bir değişiklik olmadığını, Ukrayna'nın başkent Kiev'in batısındaki bölgeyi kontrol altında tuttuğunu ve Rus birliklerinin güneyde ilerleme sağlayamadığını söyledi. Arestoviç, "Rus heyetinin Homyel'de barış görüşmeleri önerisinde bulunmasının askeri açıdan tek bir anlamı var: Üstünlüğü kaybettiler ve şimdi saldırganlıklarına devam edemeyecek durumlar" şeklinde konuştu.

TSİ 12.09 Kremlin: Görüşmeler başlasa bile saldırılar devam edecek

Kremlin'den yapılan açıklamada, Ukrayna ile olası müzakerelere başlansa bile Rusya'nın savaşı sürdüreceği belirtildi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Dün olduğu gibi askeri operasyonların askıya alınmayacağı konusunda Ukrayna'yı uyardık" açıklamasını yaptı. Peskov, daha önceki açıklamasında da askeri yetkililer ve diplomatlardan oluşan bir heyetin müzakereler için Belarus'un Homyel kentinde hazır olduğunu duyurmuştu. Rusya ve Ukrayna saldırıların sona erdirilmesi için Cuma günü de görüşme masasına oturulabileceğini duyurmuş, Kremlin görüşmelerin başlaması halinde saldırıların geçici olarak durdurulabileceğini açıklamıştı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında bulunan Vasilkiv Hava Üssü'nde Ukraynalı askerler

TSİ 11.45 Zelenskiy, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'ndeki veto hakkının iptalini istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, uluslararası topluma çağrıda bulunarak ülkesine yönelik saldırıları sürdüren Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ndeki veto hakkının elinden alınması çağrısında bulundu. Rusya'nın izlediği tutumu "canice ve neredeyse soykırım" olarak nitelendiren Zelenskiy, "Bu terördür. Ukrayna'daki şehirlerimizi daha fazla bombalayacaklar, çocuklarımızı sinsice öldürecekler. Ülkemize gelen bu kötülüğün yok edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, bu nedenlerle Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'ndeki veto hakkının iptal edilmesini talep etti. Rusya; Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Fransa, Çin ve İngiltere ile birlikte BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi arasında yer alıyor.

TSİ 10.42 Ukrayna, Belarus'ta görüşme önerisini reddetti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin Rusya ile barış görüşmelerine hazır olduğunu ancak bu görüşmelerin saldırılarda sorumluluğu bulunan Belarus'ta yapılmasına karşı olduğunu kaydetti. Zelenskiy, Pazar günü yayımladığı video mesajında Varşova, Brastislava, İstanbul, Budapeşte veya Bakü'de görüşmelerin yapılabileceğini kaydetti. Zelenskiy, Belarus'un Rus işgalinde sorumluluğu bulunduğunu, Rusya'nın bu ülkenin topraklarından Ukrayna'ya saldırılar düzenlediğini ifade etti.

TSİ 10.31 Kremlin: Rus heyet görüşmeler için Belarus'ta

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, askeri yetkililer ve diplomatlardan oluşan Rus heyetinin Ukrayna ile görüşmeler için Belarus'un Homyel kentine ulaştığını açıkladığını duyurdu. Peskov, "Rus heyeti görüşmeler için hazır, şimdi Ukraynalıları bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Reuters, AFP,AP,dpa / JD,ET

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