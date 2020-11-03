 +++ Canlı Anlatım: ABD′nin seçimi Trump mı Biden mı? | DÜNYA | DW | 03.11.2020

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DÜNYA

+++ Canlı Anlatım: ABD'nin seçimi Trump mı Biden mı?

ABD'de halk Donald Trump'a bir şans daha mı verecek, yoksa Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'ı başkanlığa mı taşıyacak? Bu sorunun yanıtını bugün yapılan seçimin sonucu verecek.

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TSİ 23.20 - Sahte aramalarla ilgili FBI soruşturma başlattı

ABD’de seçim günü bazı vatandaşlara otomatik sahte aramalar (robocall) ile "evde kal" çağrısı yapıldı. Sentetik bir kadın sesi ile gönderilen mesajda "Merhaba. Bu sadece bir test aramasıdır. Evde kalma zamanı. Güvende kal, evde kal" deniliyor. ABD İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) soruşturma başlattığını açıkladı. FBI soruşturma ile ilgili herhangi bir detay paylaşmadı. New York Başsavcısı Letitia James de aramalardan haberdar olunduğunu ve soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ayrıca ABD Federal İletişimler Komisyonu yetkilileri de durumdan haberdar olduklarını duyurdu.

US-Wahl 2020 | Kekse Trump & Biden

TSİ 22.30 - Trump: Kazanmak kolaydır, kaybetmek zor

ABD Başkanı Donald Trump Virginia, Arlington'daki seçim kampanyası merkezinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump seçimi kazanması ya da kaybetmesi halinde yapacağı konuşmayı düşünmediğini söyledi. Trump "Umarım bu ikisinden sadece birini yapmak durumunda olacağız ve biliyorsunuz kazanmak kolaydır. Kaybetmek asla kolay değildir, benim için değil" dedi. "Çok iyi hissediyorum" diyen Cumhuriyetçi aday seçim mitinglerinde sevgiyle karşılandığını belirterek "O mitinglerde sevgi vardı" dedi.

US Wahl 2020 | Wahllokal un Sioux City, Iowa

TSİ 21.30 - 100 milyondan fazla seçmen seçim gününden önce oy kullandı

ABD'de bu yıl yapılan başkanlık seçimlerinde mektupla ve erken açılan seçim merkezlerinde oy kullanan seçmen sayısında bir rekor kırıldı. Büyük oranda koronavirüs salgınının etkisiyle yaklaşık 100 milyon kişinin bu yöntemi tercih ettiği ve düne kadar oyunu kullandığı bildiriliyor. ABD'de başkan, doğrudan halkın oyları ile değil, seçimlerde halkın oyları sonucu kazanılan delegeler üzerinden belirleniyor. Seçilen delegeler, resmi olarak Aralık ayında başkanı belirliyor. 270 delege sayısına ulaşan aday başkanlığı da garantilemiş oluyor. Trump, Beyaz Saray'da ikinci ve ABD Anayasası'na göre son dönemi için aday olurken, Biden rakibini başkanlık koltuğundan etmek amacında. Büyük coğrafi yapısı sebebiyle farklı zaman dilimlerine bölünen ülkede, oy verme işlemi Alaska Yarımadası açıklarındaki Aleut Adaları'nda, çarşamba günü TSİ 09.00'da sona erecek.

©Deutsche Welle Türkçe

 

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