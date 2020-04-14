Canlı Anlatım: AB'den koronadan çıkış tavsiyeleri

TSİ 12.30 AB Komisyonu'ndan önlemlerin kademeli olarak gevşetilmesi tavsiyesi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, COVID-19'a karşı alınan önlemlerin kademeli olarak gevşetilmesini tavsiye etti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, AB'ye üye 27 ülkenin sosyal ve ekonomik hayata getirdiği kısıtlamaların gevşetilmesi için ortak kriterler belirmesi tavsiyesinde bulundu. AB Komisyonu'nun tavsiyelerinde, üye ülkeler tarafından atılacak adımların koordinasyon içinde olması gerektiği belirtilerek, aksi takdirde bu adımların diğer AB ülkelerine olumsuz etkileri olabileceğine dikkat çekildi. Ayrıca AB Komisyonu, koronavirüse karşı aşının geliştirilmesi ve üretilmesi için gereken mali kaynağın sağlanabilmesi amacıyla 4 Mayıs'ta online bir yardım konferansı düzenlenmeyi planlıyor. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, ancak uluslararası işbirliği ile koronavirüse karşı mücadelede zafer kazanılabileceğini ifade etti.

TSİ 12.20 İspanya'da ölümler azalıyor, vaka sayısı artıyor

Koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısının dünyada en yüksek olduğu ülkelerden biri olan İspanya'da COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı azalıyor. Sağlık Bakanlığı son bir gün içinde 523 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bir önceki gün bu sayı 567 olarak kaydedilmişti. Ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı 18 bin 579'a yükseldi. Vaka sayısı ise 5 binden fazla artarak, 177 bin 663 olarak kaydedildi.

TSİ 11.00 Trump'ın DSÖ kararına tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) ödemeleri durdurması tepkiyle karşılandı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "ithamların hiçbir işe yaramadığını" belirterek COVID-19'a karşı sıkı işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian ABD'nin DSÖ'ye karşı yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini belirterek vaka sayısının 2 milyona yaklaştığı küresel salgında, ABD'nin kararının bütün ülkeleri etkileyeceğine dikkat çekti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de Trump'ın kararını eleştirerek DSÖ'nün mali kaynaklarını azaltmanın "zamanı olmadığını" vurguladı. Guterres, şimdi virüse karşı birlik olma ve uluslararası dayanışma işbirliği zamanı olduğunu söyledi.

TSİ 10.36 Rusya'da vaka sayısında rekor artış

Rusya'da COVID-19 vaka sayısı bir gün içinde rekor düzeyde artış gösterdi. Koronavirüsle ilgili merkezden yapılan açıklamaya göre, bir gün içinde 3 bin 388 yeni vaka tespit edildi. Ülkede vaka sayısı 24 bin 490'a yükseldi. Yaşamını yitirenlerin sayısı da 28 artarak, toplam 198 olarak kaydedildi.

Rusya'nın başkenti Moskova salgından en çok etkilenen kentler arasında.

TSİ 10.00 Yeni Zelanda Başbakanı salgın nedeniyle maaşında kesinti yapacak

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, koronavirüs salgını nedeniyle altı ay boyunca maaşının yüzde 20'sinden feragat edecek. Başkent Wellington'daki basın toplantısında konuşan Ardern, diğer hükümet üyeleri ile yönetici konumundaki üst düzey devlet memurlarının da maaşlarının yüzde 20'sinden feragat edeceğini söyledi. Ardern, ancak koronavirüse karşı mücadele veren sağlık personeli ile polis memurlarının maaşlarında indirim olmayacağını kaydetti. Ardern, yılda yaklaşık 260 bin euro kazanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle Yeni Zelanda'da sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Yaklaşık 5 milyon nüfuslu ülkede bugüne kadar 1386 vaka tespit edildi, 9 kişi de yaşamını yitirdi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern

TSİ 06.13 Almanya'da vaka sayısı 127 bini aştı

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, Almanya'da koronavirüs vakalarının sayısı 2 bin 486 artarak 127 bin 584'e yükseldi. Son 24 saat içinde ülkede 285 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, Almanya'da salgının başlamasından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı da 3 bin 254 olarak kaydedildi. Yaklaşık 72 bin 600 kişi de iyileşti. ABD merkezli Baltimore'daki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ise Almanya'da132 bin 210 vaka tespit edildi, yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 495 olarak belirlendi.

TSİ 03.55 Çin'de yeni vaka sayısı azalıyor

Yeni tip koronavirüs salgının başladığı Çin'de yeni vaka sayısı azalıyor. Ülkede son bir günde sadece 46 yeni vaka tespit edildi. Bir önceki gün ise bu sayı 89'du. Yeni vakaların 36'sının ülkeye yeni giriş yapanlarda görüldüğü belirtildi. Resmi verilere göre, Çin'de vaka sayısı 82 bin 295, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 3 bin 342 olarak kaydedildi. Ancak Çin'deki resmi istatistiklerde, ateş veya öksürük gibi klinik belirtiler göstermeyenler tespit edilen vakalar arasında sayılmıyor.

DW,Reuters/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe