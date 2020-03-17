+++Canlı Anlatım: ABD'den vatandaşlarına 4. derecede uyarı: Ülke dışına çıkmayın

TSİ 23.15 Cannes Film Festivali ertelendi

Koronavirüs nedeniyle Fransa'da Mayıs ayında düzenlenmesi planlanan Cannes Film Festivali de ertelendi. Organizatörler, festivalin ne zaman yapılacağı konusunda farklı seçeneklerin gözden geçirildiğini açıkladı. Fransa, İtalya ve İspanya'nın ardından koronavirüsten en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden. Ülkede COVID-19 ile mücadele kapsamında olağanüstü önlemler alınıyor. Fransa’da da COVID-19’a yakalanların ve hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Son rakamlara göre can kaybı 372, virüs tespit edilen kişi sayısı da 10 bin 995 olarak açıklandı. Bin 122 kişinin durumunun da ciddi olduğu bildiriliyor.

TSİ 23.01 ABD'den vatandaşlarına ülke dışına çıkmama uyarısı

Koronavirüs nedeniyle salgının yayıldığı ve can kaybının arttığı ABD de önlemlerini sıkılaştıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, 19 Mart Perşembe günü güncellediği seyahat uyarısında, vatandaşlarına en üst seviye olan 4 derecede uyarı verdi ve koronavirüs nedeniyle ülke dışına çıkmamaları çağrısında bulundu. Ülke dışında olan ABD vatandaşlarının da derhal ABD'ye geri dönmeleri istendi. Bakanlık, pek çok ülkenin aldığı önlemler nedeniye bazı vatandaşlarının uzun süre ülke dışında kalmak zorunda olabileceğine dikkat çekildi. ABD, geçen hafta seyahat uyarısını 3 olarak derecelendirmişti.

TSİ 21:50 - Almanya'da sokağa çıkma yasağı gündemde

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in eyaletlerin başbakanları ile sokağa çıkma yasağı uygulanması seçeneğini Pazar günü görüşmesi bekleniyor. Alman yayın kuruluşu SWR konuyla ilgili haberini Baden Württemberg Eyaleti Başbakanı Winfried Kretschmann'dan aldığı bilgilere dayandırdı. Kretschmann, sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmamasının, alınan sert önlemlere halkın uyup uymamasına bağlı olduğunu dile getirdi. Almanya'da insanların birbirleriyle mesafeli durmaları istenmiş ve kalabalık oluşturmamaları çağrısı yapılmıştı. Ancak bu çağrılara Almanya'da her zaman uyulmaması nedeniyle Alman siyasetçiler sokağa çıkma yasağı uygulanabileceği mesajları veriyor.

TSİ 20.45 BM: Dünya çapında milyonlarca kişi ölebilir

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bütün dünyadaki güçlü yönetimleri koronavirüs krizinde ortak hareket etmeye çağırdı. Ülkelerin krize yönelik tepkilerinin küresel boyutunu ve karmaşıklığını dikkate almaktan uzak olduğunu söyleyen Guterres, ulusal staratejileri ve çıkarları bir kenara bırakıp, zayıf ülkelerin desteklenmesinin de mümkün olduğu bir cevap vermek gerektiğini vurguladı. Guterres, "Virüsün, özellikle dünyanın en savunmasız bölgelerinde bir orman yangını gibi yayılmasına izin verirsek milyonlarca insan ölecek" uyarısında bulundu.

TSİ 20.30 Koronavirüsten İtalya'da ölen kişi sayısı Çin'i geçti

Fransız haber ajansı AFP'nin resmi açıklamalara dayanarak çıkardığı istatstiklere göre COVID-19'dan İtalya'da ölenlerin sayısı korsonavirüsün ilk ortaya çıktığı Çin'i geçti. Son 24 saatte 427 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede koronavirüs sonucu ölenlerin sayısı 3 bin 405 oldu. Çin'de şimdiye kadar koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 245 olarak açıklandı. Böylece koronavirüs bağlantılı dünya çapında en çok kişinin hayatını kaybettiği ülke İtalya oldu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), hastalığın ve salgının merkezinin Avrupa olduğunu açıklamıştı.

TSİ 20.10 Korona testi üretimi talebe yetişmiyor

Dünya çapında ihtiyaç duyulan koronavirüs testi talebinin arzın çok üzerinde olduğu açıklandı. İsviçre ilaç şirketi Roche Yönetim Kurulu Başkanı Severin Schwan, mevcut üretim ile DSÖ'nün tavsiye ettiği şekilde test sayısının artırılmasının imkansız olduğunu söyledi. Roche’nin ürettiği otomatik koronavirüs testi ie 24 saatte 4 bin test yapılması mümkün.

TSİ 20.05 Almanya'daki koronavirüs vakası arttı

Almanya'da şu ana kadar tespit edilen koronavirüs vakasının 13 bin 900 olduğu açıklandı. Almanya haber ajansı dpa'nın, şimdiye kadar yapılan resmi açıklamalara dayandırarak oluşturduğu bu rakam Johns Hopkins Üniversitesi'nin açıkladığı rakamla örtüşüyor. En çok koronavirüs vakasının, nüfusun yoğun olduğu ve Hollanda ile Belçika'ya sınırı olan Kuzey Ren Vestfalya'da görüldüğü bildirildi. Türkiye kökenlilerin de yoğun yaşadığı bu eyaletteki koronavirüs vakasının 4 bin 700 olduğu, onu onu 2 bin 200 ile Bavyera'nın izlediği, onu da 2 bin 180'den fazla vaka ile Baden-Württemberg'in takip ettidiği bildiriliyor. Şimdiye kadar virüsten hayatını kaybedemlerin sayısı da 44 olarak açıklandı.

TSİ 19.55 ABD'de sıtma karşı ilaç koronada denenecek

ABD Gıda ve İlaç Dairesi Başkanlığı, malarya hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilacın COVID-19 hastlarında da denenmesine izin verildiğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da dün sıtma hastalarında kullanılan "Chloroquine" adlı ilacın koronaya karşı deneneceğini açıklamış ve ilacın yakında reçeteyle hastalara verilmeye başlanacağını duyurmuştu. Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, yüksek miktarda Chloroquine stoklandığını kaydetti ve ilacın olumlu etkisi olup olmadığına yönelik araştırmanın da tüm hizyla sürdüğünü belirtti.

TSİ 19.20 DSÖ Ibuprofen uyarısını geri aldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs bulaşması halide ağrı kesici Ibuprofen ilacının kullanmaması yönündeki uyarısını geri çekti. DSÖ'nün açıklamasında, DSÖ uzmanlarının araştırmacılar ve hekimlerle yaptığı görüş alışverişi sonrası, sadece belirli gruplarda görülenler hariç, Ibuprofen ilacının COVID-19 hastalarında olumsuz yan etkisi olmadığı sonucuna varıldığı belirtildi. Açıklamada "DSÖ, bugün elimizde olan verilere göre Ibuprofen kullanılmaması yönünde uyarı yapmamaktadır“ ifadesi yer aldı. DSÖ, önceki gün Ibuprofen yerine Paracetamol bazlı ağrı kesici ilaçları tavsiye etmiş, bu da endişelere neden olmuştu.

TSİ 18.55 İngiltere'de koronavirüsten ölen kişi sayısı 128'e yükseldi

İngiltere Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs nedeniyle ülkede hayatını kaybeden kişi sayısının 128'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, COVID-19 yüzünden hayatını kaybedenlerin yaşlarının 47 ile 96 arasında olduğunu ve hepsinin COVID-19 öncesinde de başka bir hastalığı bulunduğunu duyurdu.

TSİ 18.45 Sağlık Bakanlığı’nın korona bilgilendirme sitesine yoğun ilgi

Türkiye Sağlık Bakanlığı, COVID-19 ile mücadele kapsamında uygulamaya konulan ve vatandaşların hastalık riskini online sorgulayabilecekleri Korona Bilgilendirme Websitesi'ni yayına koydu. Daha önce ALO 184 SABİM Danışma Hattı‘ndan yapılan uygulamanın şimdi de koronaonlem.sağlık.gov.tr üzerinden hizmete sunulduğu duyuruldu. Sistem, vatandaşa son 14 gün içerisinde yurtdışı seyahati yapıp yapmadığına, hangi şehirde kaldığına, herhangi bir sağlık merkezine gidip gitmediğine, solunum yolu hastası biriyle temas edip etmediğine, kronik hastalık geçmişi ve hastalık belirtilerine ilişkin sorular yöneltiyor. Aldığı sonuçlara göre de vatandaşa bir ön değerlendirme sunuyor. Ön değerlendirmenin yüksek riskli çıkması halinde sistem, bir sağlık kuruluşuna gidilmesini tavsiye ediyor. Sunulan bu yeni hizmetin ilk bir saatte 100 bin kişiye ulaştığı bildirildi.

TSİ 17:15 - Türkiye'de liglere ara verildi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, liglerin koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini açıkladı. Bakan Kasapoğlu; Futbol, Basketbol, Voleybol Federasyonlarının Başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ile gerçekleştirdiği toplantının ardından yaptığı açıklamada Süper Lig ile beraber basketbol ve voleybol liglerinin de ertelendiğini duyurdu. Kasapoğlu, "Koronavirüsün bütün dünyada en çok etkilediği alanlardan birisi de spor. Salgının kontrol altına alınamadığı ülkelerde spor faaliyetleri durdurulmuş durumda. UEFA da EURO 2020'yi 2021'e erteledi. İstanbul'da büyük bir gayretle hazırlandığımız Şampiyonlar Ligi finalinin de ileri bir tarihe alınması kararı verildi" dedi.

TSİ 16.55 Madrid'de her 16 dakikada bir kişi öldü

İtalya'nın ardından yeni tip koronavirüsün en çok vurduğu ülke olan İspanya'nın başkenti Madrid'de Pazartesi günü her 16 dakikada bir kişinin COVID-19'dan hayatını kaybettiği bildirildi. Son 24 saatte de ülkenin başkentinde 88 kişinin salgın sonucu yaşamını yitirdiği haber verildi. İspanya'da Perşembe günü itibarı ile virüs tespit edilen kişi sayısı da yüzde 25 artarak 17 bini geçti. Bunların yaklaşık 6 bin 700'ünün Madrid'de yaşadığı bildiriliyor. İspanya'da şimdiye kadar 767 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmış, hafta sonundan itibaren de ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

TSİ 16.25 Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı olacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında Cuma ve Miraç Kandili olan Cumartesi gecesi camilerin kapalı tutulacağını açıkladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzasıyla müftülüklere gönderilen yazıda, "Zararı önlemek, fayda sağlamaktan daha önemlidir" kuralının İslam hukukunun temel ilkeleri arasında bulunduğuna dikkat çekilip, kararın COVID-19 ile ilgili tedbirler kapsamında alındığı vurgulandı. Erbaş ayrıca bazı kişilerin, vatandaşların dini hassasiyetlerini istismar ettiğini ve camilerde alınan önlemleri zafiyete uğratacak davranışlar sergilediğini de kaydetti. Ortaya çıkabilecek olası olumsuzlukların önüne geçmek maksadıyla kamu kurum ve kuruluşları, Kur'an kursları ve yurtlarda bulunan mescitler de dahil olmak üzere cuma günü ve kandil gecesi camilerin kapalı tutulacağı ve cuma namazı için sela okunmayacağı belirtildi.

TSİ 14.02 Aytaç Yalman’ın koronavirüs nedeniyle öldüğü kesinleşti

Kara Kuvvetleri eski komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüs yüzünden öldüğü kesinleşti. Demirören Haber Ajansı'nın, Yalman'ın tedavi gördüğü hastanenin başhekimliğine dayandırarak verdiği haberde, Yalman'ın COVID-19'dan hayatını kaybettiği bildirildi. İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nden yapılan açıklamada “Eski kara kuvvetleri komutanı Aytaç Yalman koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, eşi de korona virüs nedeniyle tedavi altında” ifadelerine yer verildiği belirtiliyor. 80 yaşındaki Yalman'ın koronavirüs öncesi hipertansiyon dışında hastalığı olmadığı bildirildi.

TSİ 13.50 İran'da bir günde 149 kişi hayatını kaybetti

İran’da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bin 284’e çıktı. Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada son 24 saat içinde 149 kişinin öldüğünü, böylece ölenlerin sayısının bin 284’e ulaştığını belirtti. Bakan toplam vaka sayısını ise 18 bin 407 olarak açıkladı. İran’da Çarşamba gününden bu yana bin 46 yeni vakanın olduğu bildirildi.

TSİ 13.41 İtalya'da cenazelerin kaldırılmasına ordu desteği

Koronavirüs vakalarının hızla arttığı İtalya’da cenaze firmaları salgın kurbanlarını defnetmekte zorlandığı için ordu devreye girdi. Ülkenin kuzeydoğusunda Milano yakınlarındaki Bergamo kenti sakinleri askerlerin defnedilmek üzere naaşları transfer ettiğine yönelik videoları paylaştı. Söz konusu videolarda gece yarısı askerlerin koronavirüsten yaşamını yitirenlerin bulunduğu tabutları alarak mezarlığa götürdüğü görülüyor. Ordu sözcüsü 15 askeri araçta 50 askerin nakilde görev yaptığını belirtti. İtalya’da Çarşamba günü 475 kişi yaşamını yitirdi. Bu, İtalya’da bir günde kaydedilen en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

Video izle 03:08 İtalya'da yoğun bakım görevlilerinin yaşadığı travma

TSİ 12.42 Cem Özdemir'in testi pozitif çıktı

Yeşiller milletvekili Cem Özdemir yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. 54 yaşındaki siyasetçi Instagram hesabından yaptığı açıklamada, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Özdemir, salgına yakalandığını açıklayarak virüsün herkese bulaşabileceğini göstermek istediğini belirtti. Özdemir, "Şimdi önemli olan diğerlerini korumak. Lütfen evde kalın" dedi. Özdemir koronavirüs testi yaptırmadan önce gönüllü olarak kendisini evinde karantinaya aldığını kaydetti.

TSİ 11.17 Rusya'da ilk ölüm vakası

Rusya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm vakası kaydedildi. 79 yaşında ön hastalıkları bulunan bir kadının Moskova'da tedavi gördüğü bir hastanede zatürreden hayatını kaybettiği bildirildi. Rusya'da şimdiye kadar teyitli 147 koronavirüs vakası bulunuyor.

TSİ 10.46 İtalya: Zirve noktasına birkaç gün içinde ulaşacağız

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, İtalya'da 12 Mart'ta ilan edilen ve 25 Mart'ta sona erecek sokağa çıkma yasağının uzatılabileceğini duyurdu. İtalyan Corriere della Sera gazetesine konuşan Conte, ülkede koronavirüs salgınının birkaç gün içinde zirve noktasına ulaşmasını ve ardından gerilemeye başlamasını umduklarını belirtti. İtalya'da yaklaşık 3 bin kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.

TSİ 10.40 Avusturya'da Tirol tamamen karantina altına alındı

Avusturya'nın Tirol eyalet hükümeti, bölgenin tamamen karantina altına alındığını açıkladı. Karantinanın 5 Nisan'a kadar sürmesi öngörülüyor. 750 bin nüfuslu eyalette vatandaşların bulundukları yerlerden sadece mutlak gereklilik durumunda ayrılmaları istendi.

TSİ 10.22 Fransa: Evden çıkma yasağı uzatılabilir

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, ülkede Salı günü öğlen uygulamaya konan 15 günlük sokağa çıkma yasağının uzatılabileceğini açıkladı. Bakan, polisin Çarşamba sabah saatlerinden itibaren 70 bin kontrol yaptığını, 4 binin üzerinde ceza kesildiğini bildirdi. Vatandaşların alışveriş gibi zorunlu durumlarda evden çıkmaları halinde yanlarında nereye gittiklerine dair imzaladıkları bir belge taşımaları gerekiyor.

TSİ 09.19 Lufthansa'dan devlet yardımı mesajı

Alman havayolları şirketi Lufthansa 19 Nisan’a kadar planladığı uçuşların sadece yüzde 5’ini gerçekleştireceğini açıkladı. Lufthansa’dan yapılan açıklamada, 763 yolcu uçağının 700’ünün koronavirüs nedeniyle uçmayacağı duyuruldu. Luftansa uçakları yurtdışındaki Almanların ülkeye getirilmesi için sefere çıkacak.

Lufthansa Yönetim Kurulu Başkanı Carsten Spohr Frankfurt’ta yaptığı açıklamada, "Bu olağanüstü durum bizi aşırı ve kısmen acı verici önlemler almaya zorluyor" dedi. Spohr "krizin süresinin uzun olması halinde Lufthansa’nın devlet yardımı olmaksızın geleceği olmayacağını" belirtti.

TSİ 08.45 Avustralya ve Yeni Zelanda sınırları kapatıyor

Avustralya ve Yeni Zelanda koronavirüsle mücadele için sınırlarını kapatma kararı aldı. Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern iki ülkeye seyahat yasağının bu akşamdan itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu. Avustralya Başbakanı Morrison hastalığa yakalananların yüzde 80’inin virüsü yurtdışında kaptığının tespit edildiğini, bu nedenle böyle bir önleme başvurulduğunu belirtti. Söz konusu uygulama iki ülkede sürekli ikamet edenlerle onların aile fertlerini kapsamıyor.

TSİ 07.18 Çin'de yeni vaka sayısı sıfırlandı

Çin’de koronavirüsün ortaya çıkması ve resmi istatistikler tutulmaya başlanmasından bu yana ilk kez yeni koronavirüs vakasına rastlanmadı. Pekin’deki Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, bir önceki günden beri hiçbir vatandaşa hastalığın bulaşmadığı belirtildi. Ancak salgına yurtdışında yakalanan 34 Çin vatandaşının bulunduğu açıklandı. Çin’de koronavirüse yakalananların sayısı 80 bin 928. Ülkede Perşembe günü sekiz kişinin daha yaşamını yitirmesiyle salgından ölenlerin sayısı 3 bin 245’e yükseldi.

TSİ 05.00 AMB'den 750 milyar euroluk tahvil alım paketi

Avrupa Merkez Bankası koronavirüsun ekonomik sonuçlarıyla mücadele etmek için 750 milyar euroluk acil tahvil alım paketi açıkladı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Olağanüstü dönemler olağanüstü tavırları gerektirir. Yetkimiz dahilindeki bütün araçları kullanmaya kararlıyız" dedi.

TSİ 04.00 GM, Fiat Chrysler ve Ford da üretimi durduruyor

Amerikalı otomobil üreticileri General Motors, Fiat Chrysler ve Ford koronavirüs nedeniyle Kuzey Amerika’daki üretimlerini Mart sonuna dek durdurma kararı aldı. Üç şirketten yapılan ortak açıklamada, böylece çalışanlar ve ailelerinin korunmasının amaçlandığı açıklandı. General Motors şefi Mary Barra Kuzey Amerika’daki gelişmelerin fabrikaların kapatılmasının "doğru bir adım" olduğunu gösterdiğini belirtti. ABD’de koronavirüs vakalarının sayısı 7 bin 700’i aştı. Ölenlerin sayısı ise 118.

HT,BK,ETO,HS

© Deutsche Welle Türkçe