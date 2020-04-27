+++Canlı Anlatım: ABD'de koronavirüs nedeniyle 30 milyon kişi işsiz kaldı 

TSİ 15.40 ABD'de koronavirüs nedeniyle 30 milyon kişi işsiz kaldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde 30 milyondan fazla insan koronavirüs salgını nedeniyle işini kaybetti. ABD Çalışma Bakanlığı Perşembe günü Washington'da yaptığı açıklamada, yalnızca geçen hafta 3 milyon 840 bin kişinin işsiz olarak kayıtlara geçtiğini açıkadı. Salgın ABD ekonomisini olumsuz etkiliyor.

TSİ 12.36 İspanya'da en düşük ölü sayısı kaydedildi

Avrupa'da koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İspanya'da ölü sayısı salgının ortaya çıkmasından bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi. Son 24 saat içinde ülkede 268 kişinin hayatını kaybettiği ve ölü sayısı toplamının 24 bin 543'e yükseldiği bildirildi. Vaka sayısı da bir günde 518 kişilik artışla 213 bin 435'e ulaştı.

TSİ 11.15 Almanya'da bir haftada 467 bin korona testi yapıldı

Robert Koch Enstitüsü (RKI), Almanya'da koronavirüs vakalarını tespit etmek içn yapılan test sayısının daha da artırıldığını açıkladı. RKI Direktörü Lothar Wieler geçen hafta toplam 467 bin test yapıldığını belirterek haftalık azami test kapasitesinin 860 bin civarında olduğunu kaydetti. Wieler geçen haftalarda yapılan test sayısının uzun süre 350 bin ila 400 bin aralığında seyrettiğini belirtti.

TSİ 10.38 Rusya'da vaka sayısında en yüksek artış

Rusya'da koronavirüs vaka sayısı bir günde 7 bin 99 artarak salgının ortaya çıkmasından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Toplam vaka sayısının 106 bin 498'e, ölü sayısının 101 kişi artarak bin 73'e ulaştığı bildirildi. Kremlin, vatandaşlar için Nisan ayını kapsayan ücretli izin düzenlemesini 11 Mayıs'a kadar uzatmıştı.

TSİ 08.38 Fransa ekonomisinde 70 yılın en büyük daralması

Fransa'da GSYİH'nın yılın ilk üç aylık çeyreğinde yüzde 5,8 oranında düşüş kaydettiği bildirildi. Milli İstatistik Kurumu, ülkenin resmen resesyona girdiğini teyit ederek daralmanın büyük ölçüde Mart ayı ortasında koronavirüs salgını nedeniyle uygulamaya sokulan kısıtlayıcı önlemlerden kaynaklandığını bildirdi. 2020'nin ilk çeyreğindeki verilerin, GSYİH kayıtlarının çeyrekler bazında tutulmaya başladığı 1949 yılından bu yana kaydedilen en düşük seviye olduğu belirtildi. Fransa'da 2019'un son çeyreğinde de GSYİH'da yüzde 0,1'lik düşüş kaydedilmişti.

TSİ 07.40 Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 159 bin 119'a yükseldi

Almanya'da yeni koronavirüs vaka sayısı Robert Koch Enstitüsü verilerine göre bir günde bin 478 artarak 159 bin 119'a yükseldi. 173 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı da 6 bin 288'e ulaştı. Koronavirüsten iyileşenlerin sayısı da bir günde 3 bin 100 kişi artarak 123 bin 500 olarak kaydedildi. Bulaştırma katsayısı ise 0,75'e geriledi. Bu, koronavirüslü on kişinin virüsü ortalama 7,5 kişiye bulaştırdığı anlamına geliyor. Salgının kontrol altına alınabilmesi için katsayının 1'in altında olması gerekiyor.

TSİ 06.11 Çin uluslararası soruşturma çağrılarını reddetti

Koronavirüsün yayılmasında Çin hükümetinin sorumluluğu bulunduğuna dair suçlamalar ve uluslararası soruşturma çağrıları Batı dünyasında giderek daha yüksek sesle dile getirilirken Çin'den konuyla ilgili tartışmalara tepki geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Le Yuşeng, Çin'in suçlu olduğu varsayımından yola çıkacak her tür uluslararası soruşturmaya karşı olduklarını belirterek "Çin'i damgalama amaçlı siyasi soruşturmalara kararlılıkla karşı çıkacaklarını" söyledi.

BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe