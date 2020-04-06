+++Canlı Anlatım: ABD’de gastronomi sektörü milyarlarca dolarlık zararda

TSİ 19.15 Hong Kong’da vakasız geçen ilk gün

Hong Kong’da Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Koruma Merkezi, pazartesi günü kayıtlara geçen bir COVID-19 vakasının bulunmadığını açıkladı. Bunun salgın başladığından bu yana ilk vakasız gün olduğu belirtildi. Günlerdir tek haneli rakamlarda seyreden vaka sayısı ve pazartesi gününün vakasız geçmesi, günlük hayatta uygulanan koronavirüs önlemlerinin yakında kaldırılabileceği umutlarını doğrusa da, hükümet fiziksel mesafeye dikkat edilmesi ve sosyal aktivitelerin minimuma indirilmesi çağrılarına devam ediyor. Ülkede şu ana kadar teyit edilen bin 25 vaka bulunurken, dört koronavirüs kaynaklı ölüm kayıtlara geçti.

TSİ 18.35 Britanya’da can kaybı 16 bin 509 kişiye çıktı

Britanya’da koronavirüs sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 509 kişiye yükseldi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saat içerisinde 449 kişi virüs sonucu yaşamını yitirdi. Bu son iki haftanın en düşük ölüm verisi olarak kayıtlara geçti. Fransız haber ajansı AFP, hafta sonu can kayıplarına ilişkin veri aktarımlarında aksama olduğu Pazartesi günü açıklanan rakamların daha düşük olma eğilimi gösterdiğine dikkat çekiyor.

TSİ 18.15 ABD’de gastronomi sektörü milyarlarca dolarlık zararda

ABD’de pandeminin vurduğu gastronomi işletmelerinin nisan ayını toplam 50 milyar dolarlık kayıpla kapatabileceğinden; 2020 yılı sonuna kadar ise toplam zararın 240 milyar doları aşabileceğinden endişe ediliyor. Ulusal Restoranlar Birliği’nin anketine göre sektörde çalışanların üçte ikisi, yani yaklaşık 8 milyon kişi halihazırda ya işini kaybetti ya da izne çıkartıldı. ABD’de gastronomi hizmeti veren her 10 işletmeden altısı kapalı.

TSİ 17.40 İspanya’dan AB ülkeleri için 1.5 trilyon euroluk fon teklifi

İspanya hükümeti, koronavirüs salgınından en ağır şekilde etkilenen Avrupalı ülkelere yardım için Avrupa Birliği’ne 1.5 trilyon euroluk bir mali iyileşme fonu kurulması teklifini sunmaya hazırlanıyor. Reuters haber ajansına göre İspanya Başbakanı Pedro Sanchez teklifin ana hatlarını AB’li mevkidaşlarına Perşembe günü yapacağı video konferans sırasında sunacak.

İspanya’nın önerisi, ülkelerin sadece faizi ödenen vadesi belirtilmeyen borç şeklinde borçlanmasını öngörüyor. Bu tabloda Avrupa Komisyonu borç alan taraf konumunda oluyor ve yeni bir borçlanma senaryosunda son çare olarak AB bütçesinin kullanılacağı belirtiliyor. Avrupa Birliği halihazırda ülkelere yardım için yarım trilyon euroluk bir kurtarma paketi üzerinde anlaşmıştı.

TSİ 17.30 Merkel: İhtiyat ve disiplini sürdürmeliyiz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüse karşı alınan önlemlerin gevşetilmesi sürecinde aceleci davranılmaması uyarısında bulundu. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenleyen Merkel, önlemler çerçevesinde kapalı bulunan iş yerlerinin vaktinden önce açılması ve önlemlerin aceleyle gevşetilmesinin korona krizinde kaydedilen ilerlemeleri tehlikeye sokacağını vurguladı. Merkel "Bir saniye olsun güvenlik duygusuna kapılmamalı, ihtiyat ve disiplini sürdürmeliyiz" dedi.

TSİ 16.40 Hollanda'da da vaka sayısı 33 bini geçti

Hollanda'da koronavirüs vaka sayısı 750 artarak 33 bin 405'e yükseldi. Son 24 saat içerisindeki can kaybı ise 67 olarak açıklandı. Böylece Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 751'e yükseldi. Hollanda sağlık yetkilileri ülkedeki gerçek vaka sayısının daha yüksek olduğuna inandıklarını zira testlerin kime yapılacağına sağlık çalışanlarının karar verdiğini ve bunların sağlık durumu çok kötü olan hastalara yapıldığını ifade etti.

TSİ 16.10 İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bin 209'a yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısının 5 bin 209'a yükseldiğini duyurdu. Ülkede vaka sayısı ise 83 bin 500'ü geçti. Yaptırımlar nedeniyle ekonominin zor durumda olduğu İran'da mağazalar ve şehirler arası otoyollar pazartesi günü yeniden açıldı. Restoranlar ve spor merkezleri kapalı olmayı sürdürüyor. Açık olan mağaza ve marketler ise akşam saat 6'da kapatmak zorunda.

TSİ 15.36 Lizbon’daki 138 sığınmacıda koronavirüs

Portekiz’in başkenti Lizbon’da sığınmacılara ev sahipliği yapan misafirhanede kalan 180 kişiden 138’inde koronavirüs tespit edildi. Sığınmacıların karantina altına alındığı bildirildi. Yerel basında yer alan haberlere göre misafirhanede Mısır, Fildişi Sahili gibi dünyanın farklı ülkelerinden giden genç sığınmacılar barınıyor.

Portekiz’de hükümet, belgesi olmayan sığınmacılara sağlık hizmetine erişim sağlayabilmeleri için Portekiz vatandaşları ile aynı hakları tanıma kararı almıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle Portekiz’de 19 Mart’ta ilan edilen Olağanüstü Hal, 2 Mayıs’a kadar uzatılmıştı.

TSİ 15.15 İspanya'da koronavirüs vaka sayısı 200 bini geçti

İspanya'da koronavirüs vaka sayısı 200 bini geçti. Son 24 saat içinde 399 kişinin koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı ise 20 bin 852 olarak açıklandı. İspanya'da vaka sayısındaki artışın azalmaya başladığı belirtildi.

TSİ 12.00 Çekya'da sınırlı katılımlı düğünlere izin

Çek Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı sözcüsü Pazartesi günü yaptığı açıklamada, düğünlerin küçük gruplar halinde yapılmasına izin verileceğini bildirdi. Sözcü, gelin ve damadın yüz maskesi takması gerekmediğini, ancak davetliler için maske zorunluluğu olduğunu dile getirdi. Yapılan açıklamada, nikah törenlerine evlenecek çift, nikahı kıyacak papaz veya nikah memuru ve bir sicil memuru dahil en fazla on kişinin katılabileceği kaydedildi. İçişleri Bakanı Jan Hamacek, pandemiyle mücadele sürerken normal hayata adım adım geri dönülmesi gerektiğini vurguladı. Çekya'da bugünden itibaren zanaatkârların dükkanları, otomobil galerileri ve pazar yerleri yeniden açıldı. Pazarlarda hijyen kuralları uygulanacak ve sınırlı sayıda kişinin aynı anda alışveriş yapmasına izin verilecek. Hükümet haftaya 200 metrekareye kadar olan dükkanların yeniden açılmasını planlıyor. Ülkede Pazartesi sabahı itibarıyla 6 bin 787 kişide virüs mevcut. Sağlık Bakanlığı şimdiye kadar 188 kişinin Covid-19 nedeniyle öldüğünü açıkladı.

TSİ 10.45 Almanya'da yurtdışından 200 COVID-19 hastası tedavi görüyor

Almanya'da yurtdışından getirilen 200 yabancı COVID-19 hastası çeşitli kentlerdeki yoğun bakım ünitelerinde tedavi ediliyor. Farklı ülkelerden 40 civarında yoğun bakım hastasının da Almanya'da tedavi edilmeleri için başvuruda bulunuldu. Bakanlar Kurulu yabancı Covid-19 hastalarının yaklaşık 20 milyon euro tutan tedavi masraflarının hükümet tarafından karşılanmasına karar verdi. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Avrupa'nın kriz zamanlarında da birlikteliğini koruduğunu belirterek "Gerektiğinde yurtdışından daha fazla hasta getirme isteği ve kapasitesi var" dedi.

TSİ 09.50 BM kadınlara yönelik şiddetin artmasından endişeli

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) korona krizi nedeniyle küresel düzeyde uygulanan sokağa çıkış kısıtlamalarının kadına yönelik aile içi şiddeti artırmasından endişe duyuyor. Cenevre merkezli örgüt, özellikle mülteci durumundakiler ile vatansız statüsündeki ailelerde kadına yönelik şiddetin kontrol edilmesinin güçlüğüne dikkat çekti. Yüksek Komiser vekili Gillian Triggs, "Sonuçta bazıları muhtemelen kendilerine işkence yapanlarla aynı evde kilitli durumda. Kaçma veya yardım isteme olanakları yok" dedi. Triggs ayrıca kötüleşen ekonomik koşullar nedeniyle kadınların fuhuşa veya çocuk yaşta evlenmeye zorlanabilecekleri uyarısında bulundu.

TSİ 09.00 İsrail'de Netanyahu protesto edildi

İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu'nun, hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasını önlemek için koronavirüs salgınını istismar ettiğini ileri süren yaklaşık iki bin kişi protesto gösterisi düzenledi. Başkent Tel Aviv'deki protestoda göstericiler koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlere uygun olarak maske taktılar ve diğer katılımcılarla aralarındaki mesafeyi korudular. Reuters ajansının haberine göre protestocuların çoğu yaklaşık iki metrelik mesafeyi korudu. İsrail'de yeterli mesafenin korunması, ağız ve burnun kapatılması halinde gösterilere izin veriliyor. İsrail'de bugüne kadar 13 binden fazla koronavirüs vakası kaydedildi, 170'den fazla kişi de Covid-19 nedeniyle öldü. İsrail Başbakanı Netanyahu üç ayrı soruşturma kapsamında rüşvet, dolandırıclık ve güveni ihlalden suçlanıyor.

TSİ 08.30 Almanya'da bazı dükkan ve mağazalar bugün açılıyor

Almanya'da çok sayıda eyalette bugünden itibaren, korona salgını nedeniyle kapalı olan dükkan ve mağazalar yeniden açılıyor. Geçen hafta koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemleri hafifletmek için bir araya gelen federal ve eyalet hükümetlerinin temsilcileri, kısıtlamaların aşamalı olarak kaldırılmasına karar vermişti. Bu bağlamda satış alanı 800 metrekareden az olan dükkanların faaliyetlerine devam etmesine izin verilmişti. Federal hükümet, tüm dükkan ve mağazaların aynı anda açılması halinde çok fazla kişinin alışveriş için bu mekanlara gelmesinden, böylece virüsün yayılmasının hızlanlanmasından endişe ediyor. Almanya'da kafe ve restoranlar ise hala kapalı.

TSİ 08.00 Almanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 404'e yükseldi

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamaya göre yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bu sabah itibarıyla 4 bin 404'e yükseldi. Yapılan açıklamada, ülke genelinde virüs bulaşan kişi sayısının 141 bin 672 olduğu belirtildi. Salgına yakalananların sayısının bir gün öncesine göre bin 775 artış gösterdiği ifade edilen açıklamada, bu süre içinde 110 kişinin daha hayatını kaybettiği duyuruldu. RKI'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre ülke genelinde bugüne dek yaklaşık 91 bin 500 kişi de hastalığı yendi. Açıklamada, son 24 satte 3 bin 500 civarında hastanın iyileştiği ifade edildi.

TSİ 07.10 Koronavirüsten can kaybı 2017'ye yükseldi

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı günlük koronavirüs verilerine göre Pazar günü yapılan 35 bin 344 testten 3 bin 977'si pozitif çıktı, 127 kişi de hayatını kaybetti. Toplam can kaybı Pazar gecesi itibarıyla 2 bin 17'ye yükseldi. Koca'nın Twitter hesabından açıkladığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre bin 523 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda toplam test sayısı 634 bin 277, toplam vaka sayısı 86 bin 306, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1922, toplam entübe hasta sayısı 1031, toplam iyileşen hasta sayısı ise 11 bin 976 olarak yer aldı.

DW,dpa,DHA/ TY,HS, ÖA, EC

©️ Deutsche Welle Türkçe