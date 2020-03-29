+++Canlı Anlatım: ABD'de can kaybı 4 bini geçti

TSİ 09.20 Türkiye’de pazar yerlerine ek önlemler geliyor

Türkiye’de İçişleri Bakanlığı pazar yerlerinde koronavirüse karşı alınacak tedbirlere ilişkin valiliklere yazı gönderdi. Pazar yerlerinde ilave tedbirler alınmasını öngören yazıya göre, pazar yerlerine kontrollü giriş-çıkış yapılacak, giriş-çıkış dışındaki alanlar bariyerle kapatılacak. Hafta sonunda da çocukların pazar yerleri ile marketlere girişi yasaklanmıştı.

TSİ 08.32 Koca sağlık çalışanları ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVİD-19 hastalarını tedavi eden hekim ve sağlık çalışanları ile video konferans yoluyla görüştü. Bakan Koca, farklı illerde tedavi gören hastaların durumu ve tedavi süreçleriyle ilgili bilgi aldı. “Sayısı 1 milyon 100 bini bulan sağlık çalışanlarımız, en büyük gücümüz” diyen Bakan Koca, “Hastanelerimize 24 milyon cerrahi maske, 3 milyonun üzerinde N95 maske, 1 milyonun üzerinde koruyucu tulum ve gözlük dağıttık” şeklinde konuştu. Koca, “Hastaların tedavisine ne kadar erken dönemde başlarsak, solunum sıkıntısı ve yoğun bakım safhasının gelişini o kadar durdurabileceğimizi düşünüyoruz” açıklamasında bulundu. Koca bugün Bilim Kurulu’nun toplantısına da katılacak.

TSİ 07.43 ABD’deki ölü sayısı 4 bini geçti

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre ABD’de koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı üç gün içinde iki katına çıkarak 4 bin 76’ya ulaştı. Geçen Cumartesi virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 10 olarak açıklanmıştı. ABD’de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Salı günü Çin’deki can kayıplarını geçmişti. Ülkedeki vaka sayısının 189 bin 510’a yükselmesiyle ABD, dünyada en fazla koronavirüs vakası bildiren ülke oldu. Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre ülkedeki ölümlerin yüzde 40’ı New York eyaletinde gerçekleşti.

Bavyera eyaleti koronavirüs vakalarının en yoğun olduğu eyaletlerden.

TSİ 07.30 Almanya'da bir günde 5 bin 453 yeni vaka

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, Almanya’da tespit edilen koronavirüs vakalarının sayısı 67 bin 366'ya yükseldi. 31 Mart Salı gününün verilerine göre, yeni vaka sayısı bir gün önceye kıyasla 5 bin 453 artış gösterdi. Yaşamını yitirenlerin sayısı da 149 artarak, 732’ye çıktı. Almanya’da koronavirüs vakalarının en yoğun olduğu eyaletler Bavyera, Kuzey Ren-Vestfalya ve Baden-Württemberg.

TSİ 06.41 Esper “USS Theodore Roosevelt”in tahliye çağrısını geri çevirdi

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait “USS Theodore Roosevelt” uçak gemisinin kaptanının, gemideki koronavirüs salgını nedeniyle yaptığı acil tahliye çağrısını geri çevirdi. CBS televizyonuna konuşan Esper, 4 binden fazla mürettebatı bulunan gemide durumun henüz tahliye gerektirecek bir noktada olmadığını, ağır bir vakanın bulunmadığını, bunun yerine gemiye ek tıbbi personel ve test kitleri gönderileceğini söyledi. Geminin kaptanı Brett Crozier, Pazartesi günü Deniz Kuvvetleri’ne gönderdiği yardım çağrısında, mürettebatın güvenliğinden duyduğu endişeyi ifade ederek, “Savaşta değiliz. Denizcilerin ölmesi gerekmiyor. Eğer şimdi hareke geçmezsek, en güvenilir değerlerimiz olan denizcilerimizi yüz üstü bırakmış olacağız” demişti. CBS’e konuşan bir Savunma Bakanlığı yetkilisi gemide koronavirüs testi pozitif çıkanların oranının yüzde 70 civarında olduğunu söylemişti.

TSİ 05.10 Kolombiya’da yerli halklar arasında ilk koronavirüs vakaları

Kolombiya yerli halklar arasında ilk kez koronavirüs vakalarının görüldüğünü açıkladı. Ülkedeki yerli halklar örgütü ONIC, virüsün ülkenin kuzeyindeki Cucuta’da kamp çadırlarında ağır yoksulluk içinde yaşayan Yukpa Kabilesi’nin iki mensubunda virüs tespit edildiğini bildirdi. Sağlık yetkilileri, koronavirüsün genel olarak hastalıklara karşı bağışıklığı daha düşük olan yerli halklar arasında hızla yayılmasından endişe ediyor. Kentlerin yakınlarında yaşayan 56 bin yerli ailenin yanı sıra, Venezuela sınırına yakın bölgelerde yaşamını sürdürenlerin de büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekiliyor. Sınırda bulunan kentlerden biri olan Cucuta, ülkelerinden kaçıp Kolombiya’ya geçen Venezuelalıların ilk ayak bastıkları kentti.

Reuters / SÖ, JD

© Deutsche Welle Türkçe