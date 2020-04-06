+++Canlı Anlatım- ABD'de bir günde iki bine yakın kişi hayatını kaybetti

TSİ 07.15 ABD'de bir günde iki bine yakın kişi hayatını kaybetti

Koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Johns-Hopkins Üniversitesi'nin açıkladığı rakamlara göre salgın ABD'de son 24 saatte bin 939 kişinin ölümüne yol açtı. Böylece epideminin ortaya çıkmasından sonra bir ülkede bir gün içerisinde en yüksek ölüm vakası kaydedildi.

Salgın Avrupa'da da etkisini sürdürüyor. Fransa'da ölü sayısı 10 bin 328'i buldu. İtalya'da ise can kayıplarında hafif artış görüldü. Son 24 saatte 604 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede şimdiye kadar 17 bin 127 kişi Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

dpa,AFP.DW/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe