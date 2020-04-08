+++Canlı Anlatım: ABD’de bir gün içinde 2 bin kişi yaşamını yitirdi

TSİ 07.50 Almanya'da yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor

Robert Koch Enstitüsü'nün yaptığı açıklamaya göre, Almanya'da salgının başlangıcından bu yana 2 bin 107 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Enstitü, yaşamını yitirenlerin sayısının bir gün önceye göre 246 arttığını belirtti. Yeni vaka sayısı da 4 bin 974 artarak, 108 bin 202 olarak kaydedildi. Son 24 saatte kaç kişinin iyileştiğine dair bilgi verilmedi. Enstitü daha önce yaptığı açıklamada, 7 bin 651 hastanın iyileştiğini duyurmuştu.

TSİ 07.14 ABD'de bir günde yaklaşık 2 bin kişi öldü

ABD'de koronavirüs salgınında Çarşamba günü yaklaşık 2 bin kişi yaşamını yitirdi. Baltimore'daki Johns Hopkins Üniversitesi'nin Çarşamba günü gece yarısından kısa bir süre önce açıkladığı verilere göre, ülkede COVID-19 nedeniyle toplam 14 bin 817 kişi hayatını kaybetti. Bir gün önce ise bu sayı 12 bin 907 olarak açıklanmıştı. ABD'de tespit edilen vaka sayısı da 430 bine yaklaştı. Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, dünya genelinde yaklaşık 1,5 milyon vaka tespit edildi, yaşamını yitirenlerin sayısı da yaklaşık 88 bin 500 olarak kaydedildi. İyileşen hastaların sayısının ise yaklaşık 330 bin olduğu belirlendi.

TSİ 04.25 Çin'deki yeni vaka sayısında hafif artış

Çin'de yeni vaka sayısında iki gündür hafif artış kaydediliyor. Sağlık yetkilileri, Çarşamba günü yeni vaka sayılarının artarak, 63 olarak tespit edildiğini açıkladı. Bu yeni vakaların 61'inin ülkeye yeni giriş yapan kişiler olduğu belirtildi. Bu sayının 25 Mart'tan bu yana kaydedilen en yüksek sayı olduğuna dikkat çekildi. Çin'de salgının başlangıcından bu yana 81 bin 865 vaka kaydedildi.

Reuters, dpa/JD,BK

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