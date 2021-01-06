Canlı Anlatım: ABD medyasına göre 5 kişi yaralı

ABD'de neler oluyor?

ABD'de Kasım ayında yapılan başkanlık seçim sonuçlarının onaylanacağı Kongre'deki oturum sırasında Başkan Donald Trump destekçileri Kongre'nin bulunduğu Capitol binasını hücum ederken bazı Trump destekçileri binaya girmeyi başardı. Bu sırada polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Trump taraftarlarının Kongre binasına girmeye çalışması üzerine tüm oturumlara ara verilerek binanın kapıları kilitlendi. Kongre binasının kapıları kilitlenirken, öfkeli kalabalık binanın merdivenlerinin önündeki metal bariyerleri yıktı. Polisler, saldırgan göstericilere biber gazı ve kalkanlarla müdahale etti. Olaylar üzerine Washington Belediye Başkanı sokağa çıkma yasağı ilan etti. Olaylar, Trump'ın aynı bölgede destekçilerine hitaben yaptığı konuşmadan sonra başladı.

Trump destekçileri Kongre'yi bastı

İşte son gelişmeler:

TSİ 00:11 - Ulusal Muhafızlar yolda

ABD Savunma Bakanlığı, Trump destekçilerinin şiddet içeren protestosunu engellemek için bin 100 ulusal muhafız kuvvetini harekete geçirdiklerini duyurdu. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jonathan Hoffman, Bakanlık yetkililerinin hem Kongre hem de başkentin yerel temsilcileri ile temas halinde olduklarını söyledi. Gönderilen askerlerin yerel saatle 18.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı sırasında güvenlik kontrol noktalarında görev yapmasının planlandığını, ayrıca güvenlik güçlerine destek de olabileceklerini söyledi.

TSİ - 00:07 - Demokrat Parti boşaltıldı

Demokrat Parti'nin Genel Merkezi boşaltıldı.

TSİ - 00:05 - Cumhuriyetçilerden Trump'a çağrı

Cumhuriyetçi vekiller, Donald Trump'a başkentteki protestocuları durdurma çağrısı yapıyor. Florida Senatörü Marco Rubio, Trump'a "Polise yardım etmek için bunu yapanlardan geri çekilmelerini isteyerek düzeni sağlamaya yardımcı olmanız çok önemli" çağrısı yaptı. AP’ye konuşan New Jersey'li Cumhuriyetçi Senatör Jeff Van Drew da "Protestocuları anlasa da şiddete başvurmamaları gerekiyor. Ayrıca Trump onları, olması gereken uygun bir yerde barışçıl bir şekilde protesto etmeye çağırırsa güzel olur" dedi.

TSİ 23:57 - ABD medyasına göre 5 kişi yaralı

ABD medyası en az beş kişinin yaralandığı bilgisini geçiyor. New York Times, Cumhuriyetçi Parti Genel Merkezi'nde patlayıcı madde bulunduğunu ve güvenli bir şekilde etkisiz hale getirildiğini yazdı. Beyaz Saray, ABD Ulusal Muhafızları'nın seçim protestolarını bastırmak için devreye girdiğini açıkladı. Trump'ın Başkan Yardımcısı Mike Pence protesotculara artık durmalarını ve binayı terketmelerini istedi. ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) protestocuları dağıtmak için başkente gizli servis mensubu ek kuvvet gönderdi. AP'ye konuşan bir bakanlık sözcüsü ajanların polise destek olması için gönderildiğini söyledi.

TSİ 23:43 - Almanya'dan açıklama

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, olaylarla ilgili olarak yaptığı Twitter paylaşımında "Demokrasi düşmanları Washington'daki bu katlanılamaz görüntüler karşısında keyif duyacaklardır. Trump ve destekçileri, Amerikalı seçmenlerin kararını artık kabul etmeli ve demokrasiyi ayaklar altına almaya son vermelidir" çağrısında bulundu.

TSİ 23:42 - Ulusal Muhafuzlar yolda

New York Times bir eyalet yetkilisine dayanarak Virginia eyaletinden 200 ulusal muhafızın Washington'a gönderildiğini yazdı.

TSİ 23:36 - Bir kişinin durumu ağır

CNN televizyonu protestolar sırasında göğsünden vurulan bir kadının durumunun ciddi olduğu bilgisini paylaştı. Söz konusu kişinin kim olduğuna veya kim tarafından vurulduğuna ilişkin bilgi vermedi.ABD’li vekiller Trump destekçilerinin Kongre’ye girişini “darbe” olarak tanımlayıp, olayı kınadıklarını duyurdu. Kongre'de protestocuları dağıtmak için polisin biber gazı kullanıldığı belirtiliyor. Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Jim Hames Twitter üzerinden “Polis’in göz yaşartıcı gaz kullandığını ve bu sebeple kendilerinden gaz maskelerini çıkarmamalarını istediklerini” yazdı. AFP fotomuhabiri de 100’den fazla protestocunun altında toplandığı Kongre binasın kubbesinin dumanla kaplı olduğunu söyledi.

Protestocular, Kongre binasına girdi

TSİ 23:20 - Silah kullanıldı

Kongre'de silahların kullanıldığı belirtilirken görgü tanıkları, Kongre'de insanların kapılara vurduğunu, Senato'ya giren protestocuların koridorlara "Neredeler" sloganları attığını ve bir kişinin Senato kürsüsüne çıkıp "Trump seçimi kazandı" diye bağırdığını aktardı. Trump Twitter hesabı üzerinden taraftarlarına "Lütfen polisimizi ve güvenlik yetkililerimizi destekleyin. Onlar ülkemizin tarafındalar. Barışçıl olun" çağrısı yaptı. Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris’in güvende olduğu bilgisi verildi. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin güvende olduğu bilgisi verildi. MSNBC, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Washington Valisi Muriel Bowser protestocuları dağıtmak için ulusal muhafızların başkente gelmesini istediği haberini geçti. Washignton Post gazetesi ise bu talebin Savunma Bakanlığı tarafından reddedildiğini yazdı.

DBN/HS

© Deutsche Welle Türkçe