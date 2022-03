+++Canlı Anlatım - AB: Hastaneye yönelik bombalama iğrenç bir savaş suçu

TSİ 16.23 AB hastaneye yönelik saldırıyı "savaş suçu" olarak nitelendirdi

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'nın Mariupol kentindeki bir çocuk hastanesi ve doğumevine yönelik bombardımanı kınayarak, bunu "iğrenç savaş suçu" olarak nitelendirdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Rus güçleri tarafından yerleşim yerlerinin havadan vurulmasına ve yardım konvoylarının engellenmesine derhal son verilmeli" ifadesini kullandı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Rusya'yı "savaş suçu" işlemekle suçladı. Ukraynalı sığınmacıları ziyareti sırasında konuşan Sanchez, "Bu tür savaş suçları cezasız kalmamalı" dedi. Rusya'nın sivillere yönelik saldırılar düzenlediğini ifade eden Sanchez, bunun açıkça insan haklarının ihlali ve "büyük olasılıkla savaş suçu" olduğunu söyledi.

TSİ 16.17 Ukrayna: Saldırıların başlamasından bu yana en az 71 çocuk öldürüldü

Ukrayna parlamentosu İnsan Hakları Görevlisi Lyudmila Denisova, Rusya'nın saldırılara başladığı 24 Şubat'tan beri ülkede en az 71 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. Denisova Telegram kanalından yaptığı açıklamada, 100'den fazla çocuğun da yaralandığını bildirdi. Mariupol kentindeki çocuk hastanesi ve doğumevine yönelik dün düzenlenen saldırıda da biri çocuk, üç kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı. Hastane saldırısına uluslararası toplum tepki gösterdi. Hastanenin hedef alındığını yalanlamayan Rusya ancak "Ukraynalı milliyetçi taburların" binayı çatışmalarda kullanabilmek için hastaları ve personeli tahliye ettiğini iddia ediyor.

TSİ 16.05 Harris: Rusya'nın Ukrayna'daki tutumu hakkında soruşturma başlatılmalı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Polonya'nın başkenti Varşova'yı ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki tutumu hakkında soruşturma başlatılması gerektiğini belirterek, Ukrayna'daki "tasavvur edilemeyecek ölçüdeki zulmü" kınadı. "Kesinlikle bir soruşturma gerekiyor" diyen Harris, "Hiç kuşkum yok ki, dünyanın gözü bu savaşın ve bu savaşta Rusya'nın saldırganlığı ile zulmünün üzerinde" şeklinde konuştu.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris (Arşiv)

TSİ 15.47 Kiev Belediye Başkanı: Her iki kişiden biri kenti terk etti

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Rusya'nın işgalinin başlamasından bu yana nüfusun yarısının başkentten kaçtığını belirtti. Kliçko, Ukrayna televizyonuna yaptığı açıklamada, "Edindiğimiz bilgilere göre Kiev'de yaşayan her iki kişiden biri kenti terk etti" dedi. Kliçko, "Kentten ayrılanların sayısı iki milyondan biraz az. Ama Kiev, adeta bir kaleye dönüştü. Her cadde, her bina, her kontrol noktası güçlendirildi" şeklinde konuştu.

TSİ 15.10 Zelenskiy: Rusya yalan söylüyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Mariupol'deki hastane saldırısına ilişkin Rusya'nın açıklamasının yalan olduğunu söyledi. Rusya'nın saldırının sorumluluğunu taşıdığını söyleyen Zelenskiy, Moskova'nın propaganda siyaseti yaptığını belirtti. 60 bin insanın Rusya'nın saldırısı altında olan kentlerden tahliye edildiği bilgisini paylaşan Zelenskiy, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşmeler yaptığını ve Avrupa liderleriyle birlikte mücadele gösterdiklerini dile getirdi. Zelenskiy savaştan sonra Ukrayna kentlerini çok daha güzel bir şekilde kuracaklarını da sözlerine ekledi.

13.10 Antalya'daki dışişleri bakanları görüşmesinden sonuç alınamadı

Türkiye'nin arabuluculuğunda Rusya ile Ukrayna arasında Antalya'da düzenlenen dışişleri bakanları toplantısı sona erdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba toplantı sonrasında yaptığı açıklamada ateşkes konusunda ilerleme sağlanamadığını, Rusya'nın şu anda bir ateşkese hazır olmadığını söyledi.

En sıkıntılı durumun Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'de yaşandığını belirten Kuleba, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un insani koridorlar konusunda bir taahhütte bulunmadığını kaydetti. Kuleba, Rusya'nın Mariupol'de kaçış koridorlarına izin vereceğini ümit ettiğini söyledi.

Kuleba ayrıca aynı formatta Rusya ile tekrar görüşmeye hazır olduklarını belirtti. NATO'nun tam üyesi olma hedefini koruduklarını söyleyen Kuleba, "Ancak bunun yakında ya da yakın gelecek içinde olmayacağını anlıyoruz" diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise Batı'nın Ukrayna'daki tutumunu "tehlikeli" olarak niteledi. Batı'nın Ukrayna'ya ölümcül silahlar temin ettiğini belirten Lavrov, verilen bu silahların kimlerin eline geçebileceğinin belirsiz olduğunu kaydetti. "Ukrayna'nın militarizasyonunu istemiyoruz" diyen Lavrov "Ukrayna'nın nötr olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Sonuç alınamamasından dolayı Ukrayna tarafını da suçlayan Lavrov, Ukrayna hükümetinin "görüşmek için görüştüğünü" söyleyerek Ukrayna'dan önerilerine yanıt istediklerini söyledi.

Lavrov Mariupol'de vurulan hastaneye ilişkin de buranın radikal savaşçılardan oluşan Azov Tugayı tarafından kullanıldığını söyledi. Lavrov 7 Mart tarihinde Birleşmiş Milletler'i eski hastanede tıp personeli olmadığı konusunda bilgilendirdiklerini belirtti.

12.45 Çin, Rusya'ya uçak yedek parçası satmayı reddetti

Rusya'da sivil hava taşımacılığını denetlemekten sorumlu olan Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'nın (Rosaviatsiya) açıklamasına göre Çin, Rus havayolu şirketlerine uçaklarda kullanılacak yedek parça satmayı reddetti. Rus haber ajansı Interfax'a konuşan Rosaviatsiya Sözcüsü, firmaların uçakların yedek parçalarını Hindistan ve Türkiye gibi başka ülkelerden temin etmeye çalışacaklarını söyledi.

TSİ 12.35 İngiltere, Abramoviç'in mal varlığını dondurdu

İngiltere, Chelsea futbol kulübünün sahibi milyarder Roman Abromoviç'in de aralarında olduğu yedi Rus iş adamının mal varlığını dondurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlıkları nedeniyle mal varlığı dondurulan iş adamlarının servetinin toplam değerinin yaklaşık 19 milyar 740 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

Yaptırım listesinde yer alan diğer altı isim, Rosneft'in CEO'su İgor Seçin, enerji ve maden şirketi En+ Group'ta hisseleri olan Oleg Deripaska, VTB Bank Yönetim Kurulu Başkanı Andrey Kostin, Gazporm CEO'su Aleksey Miller, petrol ve doğal gaz taşımacılığı şirketi Transneft'in başkanı Nikolay Tokarev ve Bank Rossiya CEO'su Dmitri Lebedev.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, konuyla ilgili açıklamasında "Putin'in Ukrayna'ya korkunç saldırısını destekleyenler için güvenli limanlar olamaz" ifadelerini kullandı.

TSİ 12.10 Rus Dışişleri'nden "enformasyon terörizmi" nitelemesi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova Ukrayna'nın Mariupol kentinde bir çocuk hastanesinin vurulmasıyla ilgili haberlere dair "enformasyon terörizmi" nitelemesini kullandı. Rusya'dan daha önce yapılan açıklamada hastanenin bir süredir askerler tarafından kullanıldığı ve ateş edildiği belirtilmişti. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da hastanenin vurulmasıyla ilgili olarak ordudan bilgi istendiğini duyurdu.

TSİ 11.33 Ukrayna'da bugün sivillerin tahliyesi için 7 koridor açılıyor

Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'da bugün sivillerin tahliyesi için yedi koridor açılması kararlaştırıldı. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk koridor açılacak olan kentler arasında Rus güçlerinin ablukası altındaki Mariupol'ün de olduğunu bildirdi. Bu arada Polonya sınır muhafızı, Rusya işgalinin başlamasından sonra Ukrayna’dan Polonya’ya kaçanların sayısının 1 milyon 430 bini geçtiğini açıkladı. Sadece Çarşamba günü yaklaşık 117 bin 600 kişinin sınırı geçtiği aktarılıyor.

TSİ 10.48 Mariupol’deki hastaneye saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti

Rusya’nın Mariupol’de bir çocuk hastanesi binasına düzenlediği saldırıda en az üç kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kent belediyesinin Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna’nın işgal altında olan Mariupol kentinde bir çocuk ve doğum hastanesine dün düzenlenen saldırıda aralarında bir kız çocuğunun da olduğu üç kişi hayatını kaybetti" denildi. Ukrayna yetkilileri daha önce saldırıda 17 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba

TSİ 09.20 Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları Antalya’ya geldi

Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları Türkiye arabuluculuğunda gerçekleşecek toplantı için Antalya’ya geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba’nın, "Rusya’nın savaş eylemlerinin ve Ukrayna’ya karşı savaşın sona erdirilmesi" için müzakerelere katılmak için Antalya’ya iniş yaptığını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rus heyetini taşıyan uçak da dün gece Antalya’ya inmişti. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Rus heyet konaklayacakları Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı Regnum Carya Oteli'ne hareket etti. Rusya ile Ukrayna arasında savaşın başlamasından bu yana hükümet düzeyinde ilk görüşme olma niteliği taşıyan buluşma, TSİ 09.30 ile 10.00 arasında başlayacak. Görüşmelere Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik edecek.

TSİ 09.10 Rusya: Hastane uzun süredir askerler tarafından kullanılıyordu

Rusya, Ukrayna’nın Mariupol kentinde bir çocuk hastanesi vurduğu haberini "sahte haber" olarak nitelendirdi. Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Birinci Yardımcısı Dimitri Polyanskiy, eski doğum hastanesinin uzun süredir askerler tarafından kullanıldığını söyleyerek, "Sahte haberler işte böyle doğuyor" diye konuştu. Polyanskiy Rusya’nın 7 Mart tarihinde hastanenin askeri bir unsur haline geldiği uyarısı yaptığını ve Ukraynalıların binadan ateş ettiklerini öne sürdü.

TSİ 08.23 ABD'den Ukrayna'ya 13,6 milyarlık yardım

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi uzun çekişmelerin ardından 1,5 trilyon dolarlık bütçeyi büyük oy çoğunluğuyla kabul etti. Ailelerin geçim masraflarını azaltmak, yeni istihdam alanları yaratmak, yardıma muhtaç olanları desteklemek gibi farklı amaçların gözetildiği bütçede Rusya işgali altındaki Ukrayna'ya da yaklaşık 13 milyar 600 milyon dolarlık yardım öngörülüyor. ABD Temsilciler Meclisi'nin kabul ettiği bütçenin Senato tarafından da onaylanması gerekiyor.

TSİ 08.10 Luhansk'taki ayrılıkçılar: Ukrayna 6 kez vurdu

Luhansk'ın kontrolünü elinde bulunduran Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna güçleri tarafından son 24 saat içinde altı kez vurulduklarını duyurdu. Rus haber ajansı TASS'ın Luhansk Halk Cumhuriyeti temsilcilerine dayandırdığı habere göre Pervomaysk kentinde en az bir sivil yaralandı. Bir doğal gaz ve elektrik hattı zarar görürken iki köye elektrik verilemediği belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

TSİ 07.35 Zelenskiy: Hastanenin vurulması soykırımın kanıtı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinin Mariupol'de çocuk hastanesi vurmasının, "Ukraynalılara yönelik soykırımın kanıtı olduğunu" söyledi. Zelenskiy, "Rusya Federasyonu nasıl bir ülkedir ki hastanelerden, doğum kliniklerinden korkuyor ve onları tahrip ediyor" dedi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise Reuters'e, "Rus silahlı kuvvetleri sivil hedeflere ateş etmez" açıklamasında bulundu.

