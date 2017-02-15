+++Canlı Anlatım: 50 binden fazla Ukraynalı ülkeyi terk etti 

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ikinci gününde devam ediyor. Ukrayna'dan çatışmalarla ilgili ayrıntılar gelirken, uluslararası kamuoyundan ise işgale tepki gösteren açıklamalar sürüyor.

TSİ 19.51 Rusya, Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çıkarıldı

Rusya bu yıl düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na katılamayacak. Avrupa Yayıncılar Birliği'nden (EBU) yapılan açıklamada, Rusya'nın katılımının yarışmanın itibarını zedeleyeceği ifade edildi. Rusya'nın yarışmadan dışlanmasına yönelik talepler artıyordu. Son olarak Finlandiya, Rusya'nın yarışmadan çıkarılmaması halinde bu yılki etkinliğe yarışmacı göndermeyeceklerini duyurmuştu. İsveç ve Norveç'ten de benzer bir tepki gelmişti. Eurovision Şarkı Yarışması bu yıl mayıs ayında İtalya'nın Torino kentinde yapılacak.

TSİ 19.34 BM: 50 binden fazla Ukraynalı ülkeyi terk etti

Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamaya göre son 48 saat içinde 50 binden fazla Ukrayna vatandaşı ülkeyi terk etti. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi "50 binden fazla Ukraynalı sığınmacı 48 saatten az bir süre içinde ülkeden kaçtı, büyük çoğunluk Polonya ve Moldova'ya" dedi.

Avrupa Konseyi

TSİ 19.00 Rusya'nın Avrupa Konseyi'ndeki temsil hakları askıya alındı

Avrupa Konseyi Ukrayna'ya "silahlı saldırısı" nedeniyle Rusya'nın temsiliyet haklarını askıya aldı. 47 üye ülkenin temsilcilerinden oluşan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin yaptığı açıklamada "Rusya Federasyonu'nun Avrupa Konseyi'ndeki temsiliyet haklarının askıya alınmasına karar verildiği" belirtildi.

TSİ 18.45 AFAD yardım malzemesi gönderiyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ukrayna'ya insani yardım malzemesi gönderildiğini açıkladı. AFAD'dan yapılan açıklaamada "Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD Başkanlığımız tarafından hazırlanan gıda, battaniye, yatak, hijyen malzemesi ve çadırdan oluşan 5 TIR yardım malzemesini, insani yardım ekibimiz ile birlikte bölgeye gönderiyoruz" denildi.

TSİ 17.56 Putin'den Ukrayna ordusuna "Yönetime el koyun" çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna ordusuna yönetime el koyma çağrısı yaptı. Putin "İktidarı elinize alın. Görünüşe göre bizim açımızdan sizinle bir anlaşma yapmak bu uyuşturucu bağımlıları ve neonazi çetesiyle anlaşma yapmaktan daha kolay olacak" dedi. Putin Ukrayna'da "neonazilere" ve "teröristlere" karşı savaştıklarını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin

TSİ 17.45 Baerbock: AB'nin yeni yaptırımları Rusya'yı mahvedecek

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'ya karşı kabul edilen yeni Avrupa Birliği yaptırımlarıyla ilgili açıklamasında, "Bunlar (yeni yaptırım kararları) Rusya'yı mahvedecek" dedi. Baerbock, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları toplantısından önce açıklamalarda bulundu. Yeni yaptırımların bundan böyle doğrudan savaştan sorumlu olanlara yönelik de olacağını ifade eden Baerbock "Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da kişisel olarak hedef alınıyor" dedi. Alman Bakan, Rusya'yı uluslararası ödeme sistemi Swift’ten dışlamanın ise şu an için doğru bir adım olmayacağını belirterek, "Sakin olunmalı" ifadesini kullandı. Baerbock, Avrupa'nın İran'a yönelik Swift yaptırımları nedeniyle kötü deneyimler yaşadığını vurgulayarak, böylesi bir uygulamadan insani yardım projelerinin finansmanın olumsuz etkileneceğini kaydetti.

TSİ 17.37 Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den çağrı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Alman halkına çağrı yaparak, Ukrayna için düzenlenen dayanışma eylemlerine katılmalarını istedi. Steinmeier, Almanya'nın çok sayıda kentinde halkın Rus saldırısını protesto etmek için sokak ve meydanlarda toplanmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Rusya Devlet Başkanı, Almanya ve Avrupa halklarının bu vahşeti kabul edeceğine bir an bile inanmamalı" diye konuştu.

TSİ 17.23 Putin ve Lavrov'un mal varlıkları dondurulacak

Avrupa Birliği, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Avrupa'daki mal varlıklarını dondurma kararı aldı. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan AB yetkilileri söz konusu yaptırımların da gece yarısı yapılan tartışmalar sonucunda yaptırım paketine eklendiğini söyledi. Almanya ve İtalya'nın söz konusu yaptırımları uygulamakta tereddütlü olduğu ancak birçok Avrupa Birliği üyesinin Putin ve Lavrov'a da yaptırım uygulanmasından yana oldukları öğrenildi.

Armyansk yakınlarındaki Rus askerleri

TSİ 17.03 Rus askerleri Kiev'e dayandı

Rus haber ajansı Tass, Rusya silahlı kuvvetlerinin, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i batı istikametinde bloke ettiğini duyurdu. Ajans haberi, Rusya Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırarak verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, şehrin kuzeybatısındaki stratejik öneme sahip Hostomel havaalanı ele geçirildi. Aynı açıklamada 200 Ukraynalının da "etkisiz hale getirildiği", Rus tarafının ise hiçbir kayıp yaşamadığı aktarıldı.

Ukrayna kaynakları ise bu haberi doğrulamadı. Kiev hükümeti daha önce Hostomel'e yapılan saldırıların engellendiğini ve Rus birliklerinin ağır kayıplar verdiğini açıklamıştı.

Rusya kaynakları, askeri birliklerinin Belarus sınırına yakın Çernihiv şehrini de abluka altına aldığını aktardı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, "Şu anda, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri birimleri Çernihiv şehrinin ablukasını tamamladı" dedi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna yönetimini sivilleri kalkan olarak kullanmakla ve "terörist taktikler uygulamakla" suçluyor.

TSİ 16.42 Odessa açıklarında bir kimyasal tanker isabet aldı

Ukrayna'nın Odessa kenti açıklarında seyreden Molodova'ya ait bir kimyasal tankere füze isabet etti. Mürettebatının Rus olduğu belirtilen tankerde iki kişi yaralandı. Millenial Spirit adlı tankerde bulunan mürettebatın kurtarıldığı ve "ciddi şekilde yaralanan" iki kişinin hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov

TSİ 16.01 Peskov: Rusya barış müzakerelerine hazır

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov Rusya'nın Ukrayna ile barış müzakerelerine hazır olduğunu açıkladı. Peskov Moskova'nın Belarus'un başkenti Minsk'e bir heyet göndermeye hazır olduğunu belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy iki kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme teklifinde bulunmuştu

TSİ 15.00 Zelenskiy: Batı yardım etmekte yavaş kaldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın işgaline karşı Batı'nın Ukrayna'ya yardım etmekte yavaş kaldığını söyledi. Yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna'ya yardım etmekte bu kadar yavaş kalıyorsanız, kendinizi nasıl savunacaksınız?" diye soran Zelenskiy, "Avrupa'daki devlet kurumları gerçekten güçlü kararlar almakta acele etmiyor" ifadesini kullandı.

Zelenskiy, açıklamasında savaş tecrübesi olan Avrupalıları Ukrayna için mücadele etmeye çağırdı. "Avrupa'da savaş tecrübeniz varsa ve siyasetçilerin kararsızlıklarına seyirci kalmak istemiyorsanız, ülkemize gelebilir ve şu anda gerektiği gibi Avrupa'yı savunmak için bize katılabilirsiniz" dedi.

TSİ 14.53 Çin Ukrayna krizinin müzakere yoluyla çözümünü desteklediğini açıkladı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Rus lider Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Şi'nin görüşmede Ukrayna krizinin müzakere yoluyla çözümünü desteklediğini aktardığı bildirildi.

TSİ 14.10 Erdoğan: Daha kararlı bir adımı NATO'nun atması gerekirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ile ilgili yaptığı değerlendirmede, NATO ve AB'yi eleştirdi. Rusya'yı "sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeliydi" diyen Erdoğan, "Daha kararlı bir adımı NATO'nun atması gerekirdi" şeklinde konuştu. "Şu anda AB ve bunun yanında Batıcı zihniyetler, ciddi, kararlı bir duruş sergilemedi. Ukrayna'ya bol bol nasihat çekiyorlar. Nasihat ile bir yere varmak mümkün değil" diyen Erdoğan, atılan herhangi bir adım olmadığını söyledi. Erdoğan bugünkü NATO liderler zirvesinde de atılacak adımların konuşulacağını ifade etti. "Zelenskiy'nin 'bize nasihat veriyorlar, destek vermiyorlar' dediği gibi bir duruş" sergilendiğini belirten Erdoğan bunun "dostluğa ve dayanışmaya sığmayacağını" söyledi.

TSİ 13.52 Ukrayna ordusu birliklerinin Rus askerleriyle çarpıştığını açıkladı

Ukrayna ordusu, birliklerinin Kiev bölgesinde Rus askerleri ile çarpıştığını açıkladı. Başkent Kiev'in kuzeybatısındaki iki bölgeye istinaden konuşan ordu sözcüsü Oleksiy Arestoviç gazetecilere yaptığı açıklamada "Orada çatışmalar başladı" dedi.

TSİ 13.47 Kremlin: Yaptırımlara karşı misilleme yapılacak

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılara başlaması üzerine Batı ülkelerinin açıkladığı yaptırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'nın mütekabiliyet esasına dayanarak misillemede bulunacağını belirtti. Peskov, Cuma günü Moskova'da düzenlenen basın toplantısında "Misilleme tedbirlerinin alınacağını söylemeye bile gerek yok" dedi. Peskov sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunların ne kadar simetrik veya asimetrik olacağı yapacağımız analize bağlı, getirilen kısıtlamaların henüz analizi yapılmadı."

Rusya'ya uygulanacak yaptırımların sorunlara yol açacağını ifade eden Peskov, bu tür yaptırımların etkilerinden korunmak için Rusya'nın ithalata olan bağımlılığını azalttığını da sözlerine ekledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Peskov, Ukrayna'yı işgalin ne kadar süreceğine dair yorumda bulunmaktan ise kaçındı.

Peskov, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda tarafsız bir statünün müzakere edilmesi önerisinin de not edildiğini, ancak iki liderin bu konuda görüşebileceğine dair bir açıklama yapılamayacağını kaydetti. Zelenskiy'in önerisinin analizinin yapılacağını belirten Peskov, Moskova'nın Kiev'den taleplerinin değişmediğini söyledi. Moskova, Ukrayna'nın hiçbir zaman NATO üyesi olmayacağına veya İttifak'a ait birliklerin ve silahların bu ülkede konuşlandırılmayacağına dair garanti verilmesini talep ediyor.

TSİ 13.16 Lavrov: Kimse Ukrayna'yı işgal etmeyi planlamıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Kimse Ukrayna'yı işgal etmeyi planlamıyor" şeklinde konuştu. Ukrayna halkının "bağımsızlığından" yana olduklarını belirten Lavrov, Ukrayna'yı "silahlardan arındırmayı" istediklerini kaydetti. Ukrayna hükümetini eleştiren açıklamalarda da bulunan Lavrov, Rusya'nın mevcut hükümeti demokrat olarak nitelendirme imkanının görmediğini söyledi. Lavrov, Ukrayna'nın nötr bir statüsünü tartışmaya hazır olduğunu söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy'nin yalan söylediğini savundu.

TSİ 13.15 Çin, Rusya'ya yaptırımlara karşı olduğunu açıkladı

Çin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasına rağmen Rusya'yı kınamaktan kaçınırken, yaptırımlara karşı olduğunu tekrarladı. Rus Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin, "Sorunları çözmek için yaptırımların hiçbir zaman için etkin bir yöntem olmadığını bir kez daha tekrarlamak isterim" dedi. Sözcü, "İlgili tarafların sorunları diyalog ve müzakereler yoluyla çözmesini umuyoruz" ifadesini de sözlerine ekledi. Pekin'den Perşembe günü yapılan açıklamalarda da Rusya'ya yönelik yaptırımlara karşı olunduğu kaydedilmişti. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "2011 yılından beri ABD Rusya'ya karşı 100'den fazla yaptırımı yürürlüğe koydu. ABD'nin bu yaptırımları herhangi bir sorunu çözdü mü?" diye konuşmuştu.

Rusya'yı eleştiren açıklamalardan da kaçınan Çin hükümeti, ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini belirtirken, Ukrayna meselesini karmaşık ve tarihsel geçmişi olan bir sorun olarak gördüğünü kaydetti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Venbin, "Rusya'nın güvenlik konusundaki meşru kaygılarını da anlıyoruz" şeklinde konuştu.

TSİ 12.44 Ukrayna'dan Moskova ile 'görüşmeye hazırız' mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin danışmanı Mykhailo Podolyak Ukrayna'nın barış istediğini ve Rusya ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Podolyak Moskova'nın nötr bir konumda görüşmeyi talep etmesi halinde Ukrayna'nın NATO'ya istinaden nötr bir tutum takınmaya da hazır olduğunu kaydetti.

TSİ 12.43 Şampiyonlar Ligi finali St. Petersburg'dan Paris'e alındı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlaması üzerine, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Yürütme Komitesi 28 Mayıs'ta Rusya'nın St. Petersburg kentinde oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacağını açıkladı.

TSİ 12.14 Ukrayna Savunma Bakanlığı: İlk Rus birliklerinin Kiev'e girdi

Ukrayna Savunma Bakanlığı, ilk Rus birliklerinin Kiev'e girdiğini açıkladı. Bakanlık, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Rus "sabotajcıların" Kiev'in kuzeyindeki Obolon semtinde bulunduğunu bildirdi. Bakanlık, halka Rus askeri teçhizatlarını gördükleri takdirde, bildirmeleri çağrısında bulundu. Ayrıca halktan evden çıkmamaları istendi. Associated Press ajansı da başkent Kiev'de hükümet binalarının yakınlarında silah sesleri duyulduğunu aktardı.

TSİ 11.53 Ukrayna ordusu: Kiev'in 3 mil mesafede Rus "ajanlar" tespit edildi

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada, Rus güçleri Kiev'e yönelik baskıyı sürdürürken, başkentin yaklaşık 3 mil mesafede Rus "ajanların" ve "sabotajcıların" tespit edildiğini bildirdi.

TSİ 11.32 Ukraynalı yetkili: İki seyir füzesi vuruldu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in danışmanı Mykhailo Podolyak, Ukrayna'nın Kiev yakınlarında iki seyir füzesini vurduğunu ve bir Rus uçağını düşürdüğünü açıkladı. Podolyak, Rusya'nın saldırılarının ikinci gününde bankacılık sisteminin işlediğini, ancak ülkenin hava sahasının ve limanlarının kapatıldığını açıkladı. Podolyak, Rusya'nın Kiev'e girerek, Devlet Başkanı Zelenskiy'i öldürmeyi hedeflediğini iddia etti.

TSİ 11.20 Ukrayna İçişleri Bakanlığı: Rusya sivillere ait 33 hedefi vurdu

Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Rusya'nın sivillere ait 33 yeri bombaladığı belirtildi. Interfax'a konuşan Ukrayna İçişleri Bakanlığı yetkilisi Vadim Denisenko, "Rusya sivil hedefleri vurmadığını söylüyor ama son 24 saat içinde sivillere ait 33 hedef vuruldu" dedi.

TSİ 11.02 Rus Savunma Bakanlığı: 118 Ukrayna askeri tesisini tahrip ettik

Rus Savunma Bakanlığı 118 Ukrayna askeri tesisini tahrip ettiğini açıkladı. Çernobil Nükleer Santrali'ni korumaya yardım etmek için paraşütçülerin bölgeye intikal ettirileceğini belirten Bakanlık, bölgede radyasyon seviyesinin normal olduğunu kaydetti.

TSİ 10.48 Asselborn: Rusya'nın SWIFT'ten çıkartılması ihtimali yine gündeme gelebilir

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Rusya'nın uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkartılması ihtimalinin rafa kaldırılmadığını söyledi. Alman ZDF televizyonuna konuşan Asselborn, Rusya'nın Kiev'i bombalamayı sürdürmesi halinde bu ihtimalin tekrar gündeme geleceğini belirtti. Asselborn, yaptırımların Rusya'yı mı Batı'yı mı daha çok etkileyeceğinin göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti. Lüksemburg Dışişleri Bakanı, AB'nin üzerinde uzlaştığı, finans sektörünü kapsayan yaptırımların da Rusya için çok acı verici olduğunu kaydetti.

TSİ 10.37 Ukrayna ordusu: Kiev yakınlarında Rus güçleri ile çatışmalar yaşanıyor

Ukrayna ordusu tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, başkent Kiev'in kuzeybatısında Rus güçlerle çatışmalar yaşandığını bildirildi. Ordunun Facebook hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Ukrayna silahlı kuvvetlerine mensup hava birlikleri Dimer ve Ivankiv yerleşim yerlerinde savaşıyor" ifadesi kullanıldı. Dimer Kiev'e yaklaşık 45 kilometre, Ivankiv ise başkente 60 kilometre mesafede bulunuyor.

TSİ 10.26 BM: Ukrayna içinde 100 binden fazla kişi kaçtı

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından verilen bilgilere göre, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaya başlamasının ardından 100 binden fazla kişi ülke içinde çatışmalardan kaçtı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Sözcüsü Shabia Mantoo, binlerce kişinin de Ukrayna'dan kaçtığını belirtti. Ukrayna'nın komşularından Moldovalı yetkililer yaklaşık 4 bin Ukraynalı'nın geldiğini teyit etti. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle 5 milyon civarında kişinin evini terk edebileceğini söylemişti.

TSİ 10.12 Wallace: Rusya'nın 450'den fazla personelini kaybettiğini tahmin ediyoruz

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya'nın bütün Ukrayna'yı işgal etmek istediğini ancak Rus ordusunun işgale başladığı ilk günde hedeflerinin hiçbirine ulaşamadığını ifade etti. Wallece, "Rusya'nın 450'den fazla personelini kaybettiğini tahmin ediyoruz" şeklinde konuştu.

TSİ 09.50 Zelenskiy, Rusya'yı görüşmeye ikna için yardım istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Polonyalı mevkidaşı Andrzej Duda ile görüştüğünü belirterek, Doğu Avrupa'daki NATO üyelerinden savunma desteği talep ettiğini ve Rusya'yı görüşme masasına oturtmak için yardım istediğini ifade etti. Zelenskiy, "Savaş karşıtı bir ittifaka ihtiyacımız var" dedi.

TSİ 09.30 Kiev'de sirenler çalıyor

Ukrayna'da televizyonlar, başkent Kiev'de, Rusya'nın roketlerle saldırmasının ardından siren seslerinin duyulduğunu aktardı. Yetkililer, halka kendilerini koruyabilecekleri sığınaklara gitme çağrısı yaptı.

TSİ 09.27 Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısından uyarı

Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Karim Khan, Ukrayna'daki durumu kaygıyla izlediğini belirtti. Savcı Khan, ülkedeki çatışmaların kendi yetki alanına girecek sonuçlar doğurabileceğini, Ukrayna'da soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş suçu incelemeleri yapılabileceğini hatırlattı.

TSİ 09.20 Ukrayna ordusu: Ukrayna birlikleri güçlü direnç gösteriyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı birliklerin Kiev bölgesinde "Rus işgalcilere" karşı güçlü bir direnç gösterdiğini açıkladı. Başkentin kuzeybatısındaki Dimer ve İvankiv bölgelerinde Ukrayna birliklerinin Rus birliklerini durdurduğu bildiriliyor.

TSİ 09.15 Ukrayna birliklerinin uçak düşürdüğü bildiriliyor

Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı Anton Heraşenko Ukrayna birliklerinin başkent Kiev'de bir uçak düşürdüğünü açıkladı. Heraşenko uçağın bir konutun üzerine düştüğünü söyledi.

TSİ 08.53 Zelenskiy: Moskova'ya uygulanan yaptırımlar yetersiz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Rus saldırılarının devam etmesinin Moskova'ya Batı tarafından uygulanan yaptırımların yetersiz olduğunu gösterdiğini söyledi. Zelenskiy dünyanın Ukrayna'da olanları uzaktan izlemeye devam ettiğini kaydetti.

TSİ 08.14 Zelenskiy: Rus saldırıları hem askeri hem sivil hedeflere yönelik

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Rusya'nın saldırılarının hem askeri hem de sivil hedeflere yönelik olduğunu söyledi. Zelenskiy Rus birliklerinin birçok yönde ilerlemelerinin durduğunu kaydetti.

TSİ 07:58 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kiev'e roket saldırılarını eleştirdi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba Cuma sabahı başkent Kiev'e "korkunç roket saldırıları" olduğunu belirterek saldırıları eleştirdi. Kuleba Twitter'da yaptığı paylaşımda "Başkent en son bu tür bir şeyi 1941 yılında Nazi Almanyası tarafından saldırıya uğradığında yaşamıştı" ifadelerini kullandı.

Ukranya Devlet Sınır Muhafız Servisi de ülkenin güneyinde can kayıpları yaşandığını açıkladı. Öte yandan ajanslar Kiev'de Cuma sabahı birkaç kez yüksek sesli patlama olduğunu aktarıyor. Lviv'de ise siren sesleri duyulduğu bildirildi.

Reuters, AFP, dpa/JD, SSB, TY, EC

© Deutsche Welle Türkçe