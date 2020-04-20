 Canlı Anlatım: 40 binden fazla vatandaş Türkiye′ye getirildi | DÜNYA | DW | 25.04.2020

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DÜNYA

Canlı Anlatım: 40 binden fazla vatandaş Türkiye'ye getirildi

Salgın nedeniyle 75'ten fazla ülkeden 40 binden fazla vatandaş Türkiye'ye getirildi. Almanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bin 500'e yükseldi. Nagazaki limanına demirleyen yolcu gemisinde salgın yayılıyor.

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TSİ 11.30 Salgının başından bu yana 40 bini aşkın vatandaş Türkiye'ye getirildi  

Dışişleri Bakanlığı, koronavirüs krizinin başından itibaren, 75'ten fazla ülkeden, 40 bini aşkın vatandaşın Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "24 Nisan itibarıyla toplam 23 bin 530 vatandaşımız Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenci yurtlarında kalmaktadır. Gözlem süresi sona eren 32 bin 763 vatandaşımız ise yurtlardan tahliye edilmiştir" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, halen geçici süreliğine yurt dışında bulunan ve dönmek için başvuran vatandaşların karantina koşullarının hazırlanarak kısa sürede ülkeye getirilmesi için harekete geçildiği belirtildi. Bu kapsamda, Türkiye'nin dış temsilciliklerinden edinilen bilgilere göre, 23-24 Nisan tarihlerinde 5 bin 38 kişinin Türkiye'ye dönüş yaptığı kaydedildi. Bakanlığın açıklamasında, 23 Nisan'da 3, 24 Nisan'da 7 olmak üzere toplam 10 Türk'ün de yurt dışında hayatını kaybettiği belirtildi. 

Coronavirus - Isolierstation Künzelsau

Almanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 500'e yükseldi

TSi 10.30 Almanya'daki son resmi koronavirüs rakamları

Almanya’da salgın hastalıklar konusundaki yetkili mercii olan Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, son 24 saatte kayıtlara geçen 2 bin 55 yeni koronavirüs vakasıyla birlikte Almanya’daki toplam vaka sayısı 152 bin 438’e yükseldi. Aynı zaman zarfında COVID-19 nedeniyle 179 kişi yaşamını yitirdi. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 500’e yükseldi. Aynı süreçte 3 bin kişinin daha iyileşmesiyle iyileşenlerin sayısı ise yaklaşık 109 bin 800’e ulaştı.

TSİ 06.32 İtalyan yolcu gemisinde vaka sayısı artıyor

Basında yer alan haberlere göre Japonya'nın Nagazaki kendinde bakım için demirleyen İtalyan yolcu gemisi Costa Atlantica’nın mürettebatından 57 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı. Japonya Kamu Yayın Kuruluşu NHK böylece 623 kişilik mürettebatın yaklaşık dörtte birine koronavirüs bulaştığını duyurdu. Gemi tamir ve bakım için şubat ayından bu yana Japonya’da bulunuyor. Planlanan işlemler koronavirüs salgını nedeniyle Çin'de yapılamamıştı. Nagazaki kenti yönetimi gemi buraya ulaşır ulaşmaz gemiyi karantina altına almıştı.

TSİ 04.29 Çin’de 12 yeni vaka tespit edildi

COVID-19 salgınının ortaya çıktığı Çin’de Cuma günü 11’i yurt dışı bağlantılı olmak üzere 12 yeni koronavirüs vakası kayıtlara geçti. Çin'deki resmi koronavirüs vaka sayısı böylece 82 bin 816’ya yükseldi. Resmi verilere göre ülkede COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 632.

DW,Reuters/BW,JD 

© Deutsche Welle Türkçe 

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