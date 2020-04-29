 +++ Canlı Anlatım: 3 milyon 440 bin insan koronavirüse yakalandı | DÜNYA | DW | 03.05.2020

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DÜNYA

+++ Canlı Anlatım: 3 milyon 440 bin insan koronavirüse yakalandı

Tüm dünyada koronavirüse yakalanan insanların sayısı Reuters'in verilerine göre 3 milyon 440 bini aştı. COVID-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı ise 243 bini geçti. Salgında günün öne çıkan gelişmeleri...

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Botkin Hastanesi

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Botkin Hastanesi

TSİ 10.27 Rusya'da vaka sayısı tekrar zirve yaptı

Rusya'da koronavirüs vaka sayısı her gün bir öncekinden daha yüksek olarak kaydediliyor. Son 24 saat içinde virüs taşıdığı tespit edilen insanların sayısının 10 bin 633 olduğu açıklandı. Vaka sayısı dün de şimdiye kadarki en yüksek sayıya ulaşmış ve 9 bin 623 olarak duyurulmuştu. Bu rakamlarla birlikte Rusya'da vaka sayısı 134 bin 687'ye yükseldi. Son 1 gün içinde ölü sayısı da 58 kişi artarak 1280'e yükseldi. Reuters haber ajansının verilerine göre tüm dünyada virüse yakalanan insanların sayısı 3 milyon 440 bini geçti. COVID-19 hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısınin ise 243 bin 15 olduğu belirtildi. 210'dan fazla ülke ve bölgeye yayılan SARS-CoV-2 ilk kez Aralık 2019'da Çin'de görülmüştü.

TSİ 09.50 Güney Kore kısıtlamaları gevşetiyor

Koronavirüsle mücadelede başarılı ülkeler arasında yer alan Güney Kore'de Çarşamba günü itibarı ile kamusal hayata getirilen kısıtlamalar daha da gevşetilecek. Başbakan Chung Sye Kyun televizyonlardan canlı yayınlanan konuşmasında fabrikaların aşama aşama yeniden açılacağını söyledi. Ayrıca toplantı ve yürüyüşlere de hijyen kurallarına riayet edilmesi halinde izin verileceğini belirtti.

TSİ 06.30 Almanya'da koronavirüs bilançosu

Robert Koch Enstitüsü'nün yaptığı açıklamaya göre Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 793 daha artarak 162 bin 496'ya yükseldi. COVID-19 hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısı da 74 kişi daha artarak 6 bin 649'a yükseldi. ABD'nin Baltimore kentinde bulunan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verdiği rakamlara göre ise Almanya'daki koronavirüs vaka sayısı 164 bin 967. Almanya'da bugüne kadar COVID-19 hastalığından iyileşen insanların sayısı ise yaklaşık 130 bin 600.

DW / EC,ET

Deutsche Welle Türkçe

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