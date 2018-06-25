Canlı Anlatım-2: Erdoğan balkon konuşmasını yaptı

TSİ 05:10 - AfD’li Weidel: Türkiye’de demokrasi tehlike altında

Türkiye’deki seçim sonuçlarına bir tepki de sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Meclis Grup Başkanı Alice Weidel’dan geldi. Alman haber ajansı dpa’ya açıklama yapan Weidel, Türkiye’de demokrasinin tehlike altında olduğunu söyledi. “Parlamentarizm, demokrasi tehlike altında” diyen Weidel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yıllar önce bir söyleşide sarf ettiği “Demokrasi bir tramvaydır, gittiğimiz yere kadar gider, orada ineriz” sözünü hatırlatarak bu sözün şimdi gerçekleştiğini belirtti. Weidel, Erdoğan’ın bölgedeki Yeni Osmanlıcı nüfuzunun daha da artacağını söyledi. Alman siyasetçi, "Türkiye içi çatışmaların Almanya sokaklarına daha da fazla taşınacağını" belirtti. Weidel bu "sürdürülemez" durumun, "Erdoğan’ı iktidar sarhoşluğunda sürekli destekleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel’in utanç verici bir marifeti" olduğunu savundu. Merkel’in Avrupa Birliği (AB) sınırlarına yatırım yapmak yerine Erdoğan’ı mali olarak desteklediğini belirten Weidel, göç sorununda Merkel’in kendisini Erdoğan’a bağımlı hale getirdiğini söyledi.

Sol Parti Meclis Grup Başkanvekili Sevim Dağdelen

TSİ 03:50 – Dağdelen: Seçimler ne özgür ne de adildi

Sol Parti Meclis Grup Başkanvekili Sevim Dağdelen, Türkiye’deki cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sürecini eleştirdi. Aynı zamanda Federal Meclis'teki Türk-Alman Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı olan Dağdelen, seçimler için “ne özgür ne de adil” dedi. "Seçim gününden önce yapılan manipülasyon ile Erdoğan, otoriter bir başkanlık sistemi hedefine ulaştı" diyen Dağdelen, "Erdoğan’ın Türkiye’yi yeni bir gerginliğe itmesinden korkuluyor" diye konuştu.

TSİ 03:13 - Erdoğan: Bu seçimin galibi demokrasidir, milli iradedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Merkezi'nde bir balkon konuşması yaptı. "Beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmedik. Sadece rükûda ve secdede eğildik" diyen Erdoğan "Ellerini ovuşturarak Türkiye’nin diz çökmesini bekleyenlere derslerini hep birlikte verdik" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu seçimin galibi demokrasidir, milli iradedir, milletimizin bizatihi kendisidir. Bu seçimin galibi 81 milyon vatandaşımızın her bir ferdidir" dedi. Erdoğan "Dün darbecilerin tanklarını, toplarını, uçaklarını, helikopterlerini, silahlarını çıplak elleriyle durduran bu millet bugün aynı ellerle istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır" ifadelerini kullandı. Erdoğan "İşte YSK Başkanı bu seçimin galibinin salt çoğunlukla Erdoğan olduğunu açıklamıştır. En yakın arkadaşımızla aramızdaki fark 20 puanın üzerinde, 22 puan" diye konuştu. Erdoğan "Türkiye tercihini PKK'dan FETÖ'ye kadar tüm terör örgütleriyle kararlı bir şekilde mücadele etmekten yana kullanmıştır" dedi. "Şahsıma, ittifakıma ve partime güvenen tüm kardeşlerime milletime şükranlarımı sunuyorum" diyen Erdoğan "Cumhur İttifakı’nın bir diğer kanadı olan MHP’nin Genel Başkanı Sayın Bahçeli’ye ve MHP’nin tüm mensuplarına teşekkür ediyorum. Aynı şekilde merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun yadigârı Alperenlere teşekkür ediyorum. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun sandığa giderek demokratik hakkını kullanan her vatandaşıma teşekkür ediyorum" dedi. Erdoğan "Bakanlarımızı bürokratlarımızı belirleyerek programımızı uygulamaya başlayacağız" diye konuştu.

Yeşiller Partisi Milletvekili Cem Özdemir

TSİ 02:45 - Cem Özdemir’den Almanya’da kutlama yapan Erdoğan taraftarlarına tepki

Yeşiller Partisi eski Eş Genel Başkanı Cem Özdemir, Almanya’da Erdoğan’ın seçim başarısını kutlayan Türkleri eleştiren bir açıklama yaptı. Özdemir "Kutlama yapan Erdoğan taraftarları sadece otokratlarına sevinç gösterisinde bulunmuş olmuyorlar, aynı zamanda liberal demokrasimizi reddettiklerini de ifade etmiş oluyorlar. Tıpkı (sağ popülist) Almanya için Alternatif (AfD) partisi gibi" dedi. HDP’nin yüzde 10 seçim barajını aşmış olmasına da değinen Özdemir, "Aldıkları iyi sonuç ve son haftalardaki atmosfer değişikliği, Türkiye’de birçok insanın Erdoğan’ın korku rejiminden bıktığını gösteriyor" dedi. Özdemir, "Eğer bu seçim mücadelesi biraz olsun adil bir biçimde geçmiş olsaydı Erdoğan iktidarı bırakmak zorunda kalırdı" diye konuştu. Özdemir, CHP ve HDP’nin seçim kampanyasının ötesinde rejime rahatsızlık vermeyi ve “Türkiye’de demokrasi ışığını yukarıda tutmayı” sürdürmesi gerektiğini belirtti. Almanya’da kullanılan oyların yüzde 79'u sayıldı. Anadolu Ajansı'nın duyurduğu rakamlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 65,7; Muharrem İnce yüzde 21,5; Selahattin Demirtaş yüzde 9,5; Meral Akşener yüzde 2,6 oranında oy aldı.

TSİ 02:23 - YSK Başkanı: Erdoğan salt çoğunluğu kazandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığını” söyledi. Kullanılan oyların yüzde 97,7’sinin YSK’nin sistemine işlendiğini belirten Güven, yüzde 10’luk barajı aşarak meclise giren siyasi partilerin AKP, CHP, HDP, İYİ Parti ve MHP olduğunu belirtti.

TSİ 02:15 - AA'nin açıkladığı 24 Haziran seçim sonuçları

Anadolu Ajansı’nın geçtiği rakamlara göre 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları şöyle oldu: AKP adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,5; CHP adayı Muharrem İnce yüzde 30,7; HDP adayı yüzde 8,3; İYİ Parti adayı Meral Akşener yüzde 7,3; Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu yüzde 0,8; Vatan Partisi adayı Doğu Perinçek yüzde 0,2 oy aldı.

Anadolu Ajansı’nın geçtiği sonuçlara göre parlamentoda siyasi partilerin oy oranları ise şu şekilde: Adalet ve Kalkınma Partisi yüzde 42,4; Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 22,7; Halkların Demokratik Partisi yüzde 11,4; Milliyetçi Hareket Partisi yüzde 11,1; İYİ Parti yüzde 10; Saadet Partisi yüzde 1,3.

Anadolu Ajansı’nın geçtiği sonuçlara göre 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 52,59; CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin oluşturduğu Millet İttifakı’nın oy oranı yüzde 34,17; HDP’nin oy oranı ise yüzde 11,48.

TSİ 02:07 - AP Türkiye raportörü Kati Piri: Türkiye'deki siyasi muhalefet dirençli

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri seçim sonuçlarıyla ilgili Twitter hesabı üzerinden yorum yaptı. Piri paylaşımlarında şunları yazdı: “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Olağanüstü Hal, medyanın yanlı yayıncılık yaptığı ve eşit olmayan koşullarda cumhurbaşkanlığı erken seçimlerini kazanmayı başardı. Son derece demokratik olmayan cumhurbaşkanlığı sisteminin hayata geçirilmesinde son engel de kalkmış oldu. Bu, Avrupa Birliği üyelik müzakereleriyle kesinlikle uyumlu olmayan bir sistem. Cumhurbaşkanı adayı ve 10 milletvekili cezaevinde olan, dört bin aktivisti tutuklu, yüz civarında belediye başkanı görevden alınmış olan HDP'nin, güneydoğuda seçim sandıklarının yer değiştirmiş olmasına karşın yüzde 10’luk seçim barajını aşmayı başarması kayda değer bir başarı. Erken seçimlerin tarihinin önceden belli olmamasına karşın muhalefet organize olmayı ve milyonlarca insanın katıldığı mitingler düzenlemeyi başardı. Parlamento daha temsili olacak ancak AKP-MHP çoğunluğu korudu. Bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan OHAL'i kaldırma ve tekrar hukuk düzenine dönme vaadini yerine getirecek mi. Cezaevlerinde onbinlerce insan adil yargılanmayı bekliyor. Seçimlerin (ilk) sonuçları Türkiye’deki siyasi muhalefetin dirençli olduğunu gösteriyor. Bu Türkiye’de demokratik değişim için hâlâ güçlü bir tabanın olduğunu gösteriyor. Avrupa Birliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tek muhatap olmadığını dikkate almalı.”

TSİ 01:24 - Tezcan: Mücadelemizi demokratik zeminde sürdürmeye devam edeceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Oy sayım döküm işlemlerinin, tutanağa geçirme işlemlerinin devam ettiğini söyleyen Tezcan, seçimlerde çalışan gönüllü müşahitlere teşekkür etti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) açıklama yapıncaya dek gelişmeleri yakından takip edeceklerini söyleyen Tezcan, "Vatandaşlarımızın sonuç ne olursa olsun tahriklere kapılmamasını istiyoruz. Hem yetkili kişilerin ve hem de vatandaşlarımızın suhuletle davranmasını bekliyoruz. Sonuç ne olursa olsun biz yine demokratik zeminde mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Sonuçları olgunlukla karşılamak gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

TSİ 01:00 - İnce: Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum

CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini kabul ettiği iddia edildi. FOX TV yayınında İsmail Küçükkaya, İnce'nin WhatsApp üzerinden gönderdiği mesajı okudu. Küçükkaya, İnce'nin "Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum. Tabii ki adil bir yarış değildi ama Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum” dediğini aktardı. İnce Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada saat 12.00'de CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

DW Türkçe'nin seçim haberlerinden:

Canlı Anlatım - 1: Erdoğan'dan zafer açıklaması

EC/HS

© Deutsche Welle Türkçe