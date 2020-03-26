+++Canlı Anlatım: Çin'den koronavirüse karşı uluslararası işbirliği çağrısı

TSİ 17.55 Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS sadece birinci dönem müfredatından yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatından yapılacağını söyledi. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında okulların 30 Nisan'a kadar kapalı kalacağını hatırlatan Selçuk sınavın ertelenmesini gerektiren bir durum olmadığını belirtti. Selçuk "7 Haziran 2020'de yapılacak LGS'yi ertelememizi gerektiren bir durum yok. Ancak, koronavirüs salgınının seyrine bağlı olarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini takip edeceğiz. Gerekirse önümüzdeki haftalarda durumu bir daha değerlendiririz" dedi.

TSİ 17.05 Çin'den koronavirüse karşı uluslararası işbirliği çağrısı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping koronavirüs salgınıyla mücadelede uluslararası işbirliği çağrısı yaptı. Videokonferans yoluyla yapılan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'nde bir konuşma yapan Şi küresel tedarik zincirlerinin ayakta tutulması gerektiğini söyledi. Şi G20 zirvesine katılan ülkelerden gümrükleri düşürmelerini, ticaret engellerini kaldırmalarını ve mal alışverişini kolaylaştırmalarını istedi. Çin'in dünya ekonomisinin istikrara kavuşması için elinden geleni yapacağını belirten Şi ithalatı ve yurtdışındaki yatırımlarını artıracaklarını ifade etti. G-20 ülkelerini Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu oluşturuyor.

TSİ 15.30 İspanya'da can kayıpları 4 bini geçti

Koronavirüs salgının en çok etkilediği ülkelerden İspanya'da son 24 saat içinde enfekte olanların sayısı 8 bin 500 artarak 56 bini geçti. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 bin 89'a yükseldi. Hastanelerin aşırı yoğunluktan dolayı sağlık hizmeti vermekte yetersiz kaldığı belirtiliyor. Ülkede sokağa çıkma yasağı 11 Nisan'a kadar uzatıldı.

Toplu konutlar

TSİ 15.00 TOKİ ve Emlak Konut taksitleri 2 ay ertelendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koronavirüsün ekonomiye etkilerinden dolayı TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşların nisan ve mayıs konut taksitlerini erteledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşlarımızın bu süreçte mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz" açıklamasını yaptı.

Cerrahi maske

TSİ 14.00 İsviçre'de karaborsacıya suçüstü

İsviçre'de piyasa değeri yaklaşık 50 cent olan solunum maskelerini fahiş fiyatla satmaya çalışan bir kadın gözaltına alındı. Alman haber ajansı dpa'nın aktardığı bilgiye göre, internete ilan veren 21 yaşındaki kadın, elindeki solunum maskelerini onlu paketler halinde, paketi yaklaşık 94 euro'ya satılığa çıkardığını duyurdu. Alıcı kılığındaki polislerle randevulaşan kadın suçüstü yakalandı. Maskelere el konulurken kadın hakkında soruşturma başlatıldı.

Süleyman Soylu

TSİ 13.00 Soylu: Türkiye'de hayatın yüzde 80'i durdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber adlı televizyon kanalında katıldığı programda hükümetin koronavirüs salgınına yönelik aldığı tedbirleri anlattı. Soylu, "Türkiye'de hayatın yüzde 80'i durdu. Şehirlerdeki toplu taşımanın, hayat akışının yoğunluğunu ölçüyoruz. Şu anda şehirlerarası yolcu otobüslerdeki yolcu oranı yüzde 73 azaldı. Yolculuk seviyesi yüzde 81 azaldı" ifadelerini kullandı. Soylu "Pazarlar da yasaklanacak mı?" sorusunu ise "Pazarları şimdi yasaklamıyoruz. Ama önlemleri artıracağız. Kontrol edeceğiz giriş çıkışları. Tezgahların arasını da açacağız" diye yanıtladı.

TSİ 11.00 Almanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 198'e yükseldi

Koronavirüs salgını Almanya'da da yayılmaya devam ediyor. Robert Koch Enstitüsü'nden yapılan açıklamada salgın son 24 saat içinde 4 bin 995 kişiye daha bulaşarak 36 bin 508 kişinin enfekte olmasına yol açtı. Aynı süre içerisinde 50 kişi daha yaşamını yitirdi, böylece Almanya'da koronavirüsten can kayıpları 198'e yükseldi.

Öte yandan Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ordunun salgınla mücadeleye katkı sunmaya hazır olduğunu açıkladı. ZDF kanalına konuşan Bakan, askeri hastanelerde çok iyi donanımlı 240 sağlık personelinin görevlendirildiğini, binlerce askerin de yardıma hazır olduğunu aktardı.

Ankara Belediyesi

TSİ 10.00 - Türkiye'de belediye toplantıları ertelendi

Türkiye'de İçişleri Bakanlığı 81 İl valiliğine gönderdiği yeni ek genelgeyle valilikler ve kaymakamlıklarca büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesini istedi. Genelgede bu süreçte mahalli idarelerin görevlerinin aksamaması için meclisin toplanmasının çok zorunlu olduğu hallerde olağanüstü toplantı yapılmasına gerekli sağlık tedbirleri alındığında izin verilebileceği belirtildi. Genelgede ayrıca koronavirüsün bulaşıcılığının hızlı olması nedeniyle vatandaşların toplu olarak bulunduğu yerlerle ilgili önlemler alınmaya devam edildiği de vurgulandı.

Moskova Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı

TSİ 09.30 Rusya ülke dışına tüm uçuşları askıya aldı

Korona salgını nedeniyle önlemlerini artıran Rusya, yarından itibaren ülke dışına yönelik tüm uçak seferlerini iptal etme kararı aldı. Rus haber ajansı TASS'ın aktardığı bilgiye göre uçak seferleri sadece ülke dışındaki Rus vatandaşlarının Rusya'ya getirilmeleri için gerçekleştirilecek. Yasak, iç hat seferlerini etkilemiyor.

Rusya resmi kaynakları, Çarşamba günü itibarıyla 658 kişinin enfekte olduğunu, üç kişinin de hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, salgının yayılmasını önlemek için önümüzdeki hafta tüm işyerleri ve eğitim kurumlarının da tatil edildiğini duyurmuştu.

New York

TSİ 09.10 ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçti

Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısının bini geçtiği açıklandı. Johns Hopkins Üniversitesi'nden yapılan açıkmada, yeni tip koronavirüsün neden olduğu COVID-19 hastalığından ülke genelinde şimdiye kadar bin 30 kişi yaşamını yitirdi, 68 bin 500'den fazla kişi de enfekte oldu.

dpa,Reuters / TY,HS

© Deutsche Welle Türkçe