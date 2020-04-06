+++Canlı Anlatım: Çekya'da sınırlı katılımlı düğünlere izin

TSİ 12.00 Çekya'da sınırlı katılımlı düğünlere izin

Çek Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı sözcüsü Pazartesi günü yaptığı açıklamada, düğünlerin küçük gruplar halinde yapılmasına izin verileceğini bildirdi. Sözcü, gelin ve damadın yüz maskesi takması gerekmediğini, ancak davetliler için maske zorunluluğu olduğunu dile getirdi. Yapılan açıklamada, nikah törenlerine evlenecek çift, nikahı kıyacak papaz veya nikah memuru ve bir sicil memuru dahil en fazla on kişinin katılabileceği kaydedildi. İçişleri Bakanı Jan Hamacek, pandemiyle mücadele sürerken normal hayata adım adım geri dönülmesi gerektiğini vurguladı. Çekya'da bugünden itibaren zanaatkârların dükkanları, otomobil galerileri ve pazar yerleri yeniden açıldı. Pazarlarda hijyen kuralları uygulanacak ve sınırlı sayıda kişinin aynı anda alışveriş yapmasına izin verilecek. Hükümet haftaya 200 metrekareye kadar olan dükkanların yeniden açılmasını planlıyor. Ülkede Pazartesi sabahı itibarıyla 6 bin 787 kişide virüs mevcut. Sağlık Bakanlığı şimdiye kadar 188 kişinin Covid-19 nedeniyle öldüğünü açıkladı.

TSİ 10.45 Almanya'da yurtdışından 200 Covid-19 hastası tedavi görüyor

Almanya'da yurtdışından getirilen 200 yabancı Covid-19 hastası çeşitli kentlerdeki yoğun bakım ünitelerinde tedavi ediliyor. Farklı ülkelerden 40 civarında yoğun bakım hastasının da Almanya'da tedavi edilmeleri için başvuruda bulunuldu. Bakanlar Kurulu yabancı Covid-19 hastalarının yaklaşık 20 milyon euro tutan tedavi masraflarının hükümet tarafından karşılanmasına karar verdi. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Avrupa'nın kriz zamanlarında da birlikteliğini koruduğunu belirterek "Gerektiğinde yurtdışından daha fazla hasta getirme isteği ve kapasitesi var" dedi.



TSİ 09.50 BM kadınlara yönelik şiddetin artmasından endişeli

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) korona krizi nedeniyle küresel düzeyde uygulanan sokağa çıkış kısıtlamalarının kadına yönelik aile içi şiddeti artırmasından endişe duyuyor. Cenevre merkezli örgüt, özellikle mülteci durumundakiler ile vatansız statüsündeki ailelerde kadına yönelik şiddetin kontrol edilmesinin güçlüğüne dikkat çekti. Yüksek Komiser vekili Gillian Triggs, "Sonuçta bazıları muhtemelen kendilerine işkence yapanlarla aynı evde kilitli durumda. Kaçma veya yardım isteme olanakları yok" dedi. Triggs ayrıca kötüleşen ekonomik koşullar nedeniyle kadınların fuhuşa veya çocuk yaşta evlenmeye zorlanabilecekleri uyarısında bulundu.

TSİ 09.00 İsrail'de Netanyahu protesto edildi

İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu'nun, hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasını önlemek için koronavirüs salgınını istismar ettiğini ileri süren yaklaşık iki bin kişi protesto gösterisi düzenledi. Başkent Tel Aviv'deki protestoda göstericiler koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlere uygun olarak maske taktılar ve diğer katılımcılarla aralarındaki mesafeyi korudular. Reuters ajansının haberine göre protestocuların çoğu yaklaşık iki metrelik mesafeyi korudu. İsrail'de yeterli mesafenin korunması, ağız ve burnun kapatılması halinde gösterilere izin veriliyor. İsrail'de bugüne kadar 13 binden fazla koronavirüs vakası kaydedildi, 170'den fazla kişi de Covid-19 nedeniyle öldü. İsrail Başbakanı Netanyahu üç ayrı soruşturma kapsamında rüşvet, dolandırıclık ve güveni ihlalden suçlanıyor.

TSİ 08.30 Almanya'da bazı dükkan ve mağazalar bugün açılıyor

Almanya'da çok sayıda eyalette bugünden itibaren, korona salgını nedeniyle kapalı olan dükkan ve mağazalar yeniden açılıyor. Geçen hafta koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemleri hafifletmek için bir araya gelen federal ve eyalet hükümetlerinin temsilcileri, kısıtlamaların aşamalı olarak kaldırılmasına karar vermişti. Bu bağlamda satış alanı 800 metrekareden az olan dükkanların faaliyetlerine devam etmesine izin verilmişti. Federal hükümet, tüm dükkan ve mağazaların aynı anda açılması halinde çok fazla kişinin alışveriş için bu mekanlara gelmesinden, böylece virüsün yayılmasının hızlanlanmasından endişe ediyor. Almanya'da kafe ve restoranlar ise hala kapalı.

TSİ 08.00 Almanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 404'e yükseldi

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamaya göre yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bu sabah itibarıyla 4 bin 404'e yükseldi. Yapılan açıklamada, ülke genelinde virüs bulaşan kişi sayısının 141 bin 672 olduğu belirtildi. Salgına yakalananların sayısının bir gün öncesine göre bin 775 artış gösterdiği ifade edilen açıklamada, bu süre içinde 110 kişinin daha hayatını kaybettiği duyuruldu. RKI'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre ülke genelinde bugüne dek yaklaşık 91 bin 500 kişi de hastalığı yendi. Açıklamada, son 24 satte 3 bin 500 civarında hastanın iyileştiği ifade edildi.

TSİ 07.10 Koronavirüsten can kaybı 2017'ye yükseldi

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı günlük koronavirüs verilerine göre Pazar günü yapılan 35 bin 344 testten 3 bin 977'si pozitif çıktı, 127 kişi de hayatını kaybetti. Toplam can kaybı Pazar gecesi itibarıyla 2 bin 17'ye yükseldi. Koca'nın Twitter hesabından açıkladığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre bin 523 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda toplam test sayısı 634 bin 277, toplam vaka sayısı 86 bin 306, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1922, toplam entübe hasta sayısı 1031, toplam iyileşen hasta sayısı ise 11 bin 976 olarak yer aldı.

DW,dpa,DHA/ TY,HS

©️ Deutsche Welle Türkçe