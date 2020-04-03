+++ Canlı Anlatım: Çekya yurt dışına seyahate izin verdi

TSİ 16.00 Çekya yurt dışına seyahate izin verdi

Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da sınırlarını kapayan ilk ülkelerden biri olan Çekya, sürpriz bir karara imza attı.

Çekya hükümeti, ülkedeki COVID-19 vakası sayılarındaki düşüş üzerine, daha önce almış olduğu bazı önlemleri gevşetti.

Artık yurt dışına çıkmak isteyen Çekya vatandaşlarına seyahat izni verilecek. Ancak bu kişilerin Çekya'ya döndüklerinde, koronavirüs taşımadıklarını ispatlamaları gerekiyor. Bunun için de ellerinde son iki hafta içinde alınmış bir rapor bulunması şart koşuluyor.

Çek yetkililer geçen günlere kadar yaptıkları açıklamalarda, 16 Mart'ta kapanan sınırların bir süre daha kapalı tutulacağını belirtiyorlardı. Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman da geçen hafta, sınırların bir yıl kapalı kalması gerektiğini söylemişti.

TSİ 15.00 Hollanda'da 100'den fazla can kaybı daha

Hollanda'da koronavirüs nedeniyle 112 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam can kaybı 4 bin 289'a yükseldi.

Hollanda'daki COVID-19 vakası sayısı da son 24 saatte 806 artışla 36 bin 535 oldu.

TSİ 14.00 CSU ilk sanal parti kongresini düzenleyecek

Almanya’da koalisyon ortaklarından Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) 22 Mayıs’ta tarihinin ilk sanal parti kongresini düzenleyecek. Spiegel dergisinin haberine göre, Münih’teki parti merkezinde kurulacak stüdyoya katılımcıların bağlanması öngörülüyor. Haberde, sanal parti kongresine Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’un misafir olarak katılacağı belirtildi. Kongrede, koronavirüs krizinin aşılması ve ekonomiye ve vatandaşlara yapılacak yardım ele alınacak.

TSİ 13.21 İspanya’da hayatını kaybedenlerin sayısı düşüyor

Avrupa’da COVID-19 salgınından en etkilenen ülkeler arasında yer alan İspanya’da yaşamını yitirenlerin sayısı bir aydan uzun süreden beri en düşük seviyesinde. Ülkede son 24 saat içinde 367 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylelikle ölü sayısı 22 bin 524 olarak kaydedildi. Yeni vaka sayısı da 6 bin 740 artarak, 219 bin 764’e yükseldi.

TSİ 11.45 "Kısıtlamaların gevşetilmesi henüz mümkün değil"

Robert Koch Enstitüsü Başkan Yardımcısı Lars Schaade, koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal ve ekonomik hayata getirilen kısıtlamaların şu aşamada daha da gevşetilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Berlin’de düzenlenen basın toplantısında salgınla ilgili gelişmeleri değerlendiren Schaade, bir gün içinde tespit edilen yeni vaka sayısının 100’ün altına düşmesi halinde, kısıtlamaların daha da gevşetilmesinin düşünülebileceğini belirtti. Schaade, sadece vaka sayısı 100’ün altında olduğu zaman yetkililerin bu vakaları ve bunların temas ettiği kişileri takip edebildiğine dikkat çekti. Almanya’da hâlâ günde 2 bin civarında yeni vaka kaydediliyor.

Schaade, kamuya açık yerlerde maske takmayı da "ek önlem" olarak tavsiye etti. Maskenin virüsün bulaşmasının önlenmesinde belirli bir etki sağlayacağını ifade eden Schaade, tam bir korumanın ise maskelerle de mümkün olmadığını vurguladı. Schaade, fiziksel mesafenin korunması ve hijyen kurallarına uyulmasının da salgının yayılmaması adına büyük önem taşıdığını vurguladı.

TSİ 11.24 Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyon 700 bini aştı

Reuters haber ajansının derlediği verilere göre, dünya genelinde koronavirüs vakalarının sayısı 2 milyon 700 bini aştı. COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 189 bin 970 olarak kaydedildi.

TSİ 09.01 Türkiye, İspanya ve Yunanistan’da tatil ihtimali düşük

Alman hükümeti, bu yıl Türkiye, İspanya veya Yunanistan gibi Almanların tercih ettiği ülkelerde yaz tatili yapılabileceği konusunda çok umutlu değil. Alman hükümetinin Turizm Sorumlusu Thomas Bareiss, seyahat edeceklerin görece yakın bir süre içinde yine Türkiye, İspanya veya Yunanistan gibi ülkelere ihtimalinin pek bulunmadığını ifade etti. ZDF televizyonuna konuşan Bareiss, seyahate ilişkin standartlar ve koruyucu önlemler konusunda çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti. Bunların iş seyahatleri için de geçerli olacağını belirten Bareiss, daha uzak ülkelere seyahatlerin ise büyük ölçüde iptal edileceğini, dünya genelinde hâlâ çok sayıda seyahat kısıtlaması bulunduğunu söyledi. Almanların çoğunun ülke içinde tatil yapmak durumunda kalacağını belirten Bareiss, koruyucu önlemler için sektörün temsilcileri ile görüşmelerin sürdüğünü dile getirdi.

TSİ 07.31 Almanya’da vaka sayısı 150 bini aştı

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, Almanya'da son 24 saat içinde yeni vaka sayısı 2 bin 337 artarak, 150 bin 383’e ulaştı. Ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle 227 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylelikle Almanya'da COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 321’e ulaştı.

TSİ 04.03 Çin'de sadece 6 yeni vaka

Yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı ülke olan Çin'de, son bir gün içinde sadece 6 yeni vaka tespit edildi. Bir önceki gün ise bu sayı 10 olarak kaydedilmişti. Ulusal Sağlık Komisyonu’nun verdiği bilgilere göre yeni vakalar ülkeye yurt dışından giriş yapanlarda tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 82 bin 804 kaydedilirken, şu ana dek 4 bin 632 kişi yaşamını yitirdi.

TSİ 03.24 Trump insanlara dezenfektan enjekte edilmesini önerdi

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüsle mücadele için insanlara doğrudan dezenfektan enjekte edilmesinin mümkün olup olmadığının araştırılmasını önerdi. Beyaz Saray’da Perşembe akşamı düzenlenen basın toplantısında hükümete danışmanlık yapan bir uzman, dezenfektanların yeni tip koronavirüsü kapı kolu gibi metal yüzeylerde hızla öldürdüğü bilgisini verdi. Bunun üzerine Trump, "Bizim de böyle bir şey yapabilmemizin bir yolu var mı, (vücuda) enjekte etmek veya neredeyse temizlik yapmak... bunu incelemek ilginç olurdu" dedi. Uzmanın, direkt güneş ışığına maruz kalan virüsün etkisini kısa sürede yitirdiğini söylemesi üzerine de Trump, tedavide ultraviyole ışınların veya çok güçlü ışınların kullanılabileceğine işaret ederek, bunun araştırabileceğini söyledi.

TSİ 01.30 Temsilciler Meclisi dördüncü yardım paketini kabul etti

ABD Senatosu’nun ardından Temsilciler Meclisi de, korona krizinin aşılmasını hedefleyen dördüncü yardım paketini kabul etti. 500 milyar dolarlık yardım paketi, korona krizi nedeniyle zor durumda olan küçük ve orta ölçekli işletmelere destek sağlanmasını öngörüyor. Beşe karşı 388 oyla kabul edilen yardım paketinin hayata geçirilmesi için ABD Başkanı Donald Trump tarafından da imzalanması gerekiyor.

Reuters,AFP / JD,ET

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