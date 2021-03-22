 Canikli: Merkez Bankasını başkanını değiştirmek piyasalara meydan okumak değildir | TÜRKİYE | DW | 22.03.2021

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TÜRKİYE

Canikli: Merkez Bankasını başkanını değiştirmek piyasalara meydan okumak değildir

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Merkez Bankası başkanının değiştirilmesine ilişkin açıklamasında "Hükümetin Merkez Bankası başkanını değiştirmesi piyasalara meydan okumak değildir" dedi.

Nurettin Canikli

Nurettin Canikli

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli Twitter hesabından Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Canikli, "Hükümetin, optimal pozitif reel faiz seviyesinin belirlenmesinde para politikası araçlarını rasyonel kullanmadığını ve bu nedenle de ekonomiye büyük bir mali yük getirdiğini düşündüğü Merkez Bankası başkanını değiştirmesi piyasalara meydan okumak değildir" dedi.

Canikli açıklamasında, "Merkez Bankası başkanlarına kanunla verilen öncelikli görev fiyat istikrarının sağlanmasıdır. Bugüne kadar görev yapan tüm Merkez Bankası başkanları kanunla verilen fiyat istikrarının sağlanması hedefine hep sadık kalmışlardır. Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilen herhangi birisinin bu hedefin dışına çıkması mümkün değildir, eşyanın tabiatına aykırıdır." ifadelerini kullandı.

"Ekonomi dengeler manzumesidir"

"Ekonomi tek bir dengeden ibaret değildir, bir dengeler manzumesidir" diyen Canikli, tüm bu dengelerin birlikte değerlendirilmesi ve modellenmesi gerektiğini belirtti. Canikli, "Pozitif reel faizin para ikamesini durduracak, hatta ters para ikamesinin önünü açacak seviyede olması rasyonel olmanın bir gereğidir" dedi. Ancak Canikli pozitif reel faizin optimal seviyede kalmasının bir zorunluluk olduğunu belirterek, "Optimal seviyenin üzerinde belirlenen reel faiz ise ekonomi için büyük maliyetler ortaya çıkarır. Üretim, ihracat, istihdam hedeflerini olumsuz yönde etkiler. Finans kuruluşlarının aktif kalitesini bozar" dedi.

Türkiye'nin son 19 yıldır piyasa kurallarını hiç taviz vermeden uyguladığına dikkat çeken Canikli, "Türkiye ekonomisi için piyasa ekonomisi kurallarının kararlılıkla uygulanması altının çizilmesi gereken bir kredibilite kaynağı olmuştur. Bundan sonra da piyasa kurallarının ve sermaye hareketlerindeki liberalizasyonun kararlılıkla uygulanması kırmızı çizgiler olmaya devam edecektir" değerlendirmesini yaptı.

Geçen yıl kasım ayında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) başkanlığına atanan Naci Ağbal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevinden alınmış ve yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atanmıştı. Görev değişimi sonrası TL pazartesi sabahı haftaya sert bir düşüşle başladı. TL'deki değer kaybı yüzde 15 seviyesine ulaşırken, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamaları sonrası Dolar/TL kuru yeniden 8 TL seviyesinin altına indi.

DW/BÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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