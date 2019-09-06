 Canan Kaftancıoğlu′na hapis cezası | TÜRKİYE | DW | 06.09.2019

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TÜRKİYE

Canan Kaftancıoğlu'na hapis cezası

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada, ayrı ayrı suçlardan toplam 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, beş ayrı suçtan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada bir kez daha hâkim karşısına çıktı.

Mahkeme, Kaftancıoğlu'nu "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçundan 1 yıl 8 ay, ''kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret'' suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan 2 yıl 4 ay, ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek'' suçundan 2 yıl 8 ay, ''silahlı terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası olmak üzere toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme kararında istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.

İstanbul 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Kaftancıoğlu, 2012-2017 yılları arasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle yargılanıyor. 

Seçme ve seçilme hakkı

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, kararın istinaf mahkemesinde kesinleşmesi hâlinde Kaftancıoğlu'nun seçme ve seçilme hakkının da engellenmiş olacağını söyledi.

Kaftancıoğlu, savunmasında, "Son söz değil, ilk söz. Çünkü sözler bitmez. Sonuç ne olursa olsun, ne şekilde cezalandırılırsam cezalandırılayım ki ben beraat edeceğimi düşünüyorum, bu halk hakikat karşısında her zaman hükmünü vermiştir. İçeride ve dışarıda hayallerimden ve düşüncelerimden vazgeçmeyeceğim. Saray vesayeti son bulana, saray vesayeti cezalandırılana kadar, hukukun üstünlüğü sağlanana kadar mücadele edeceğim. Bahar geldi memleketime. O kaybetti, biz kazandık, 82 milyon kazandı" dedi.

Duruşmada, CHP'li siyasetçinin avukatı Ergün Özer, Anayasa'nın 25'inci, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ise 10'uncu maddelerine istinaden Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarının ifade özgürlüğüne girdiğini belirtti.

Duruşmayı izleyen çok sayıda CHP'li arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da vardı.

Sanatçılardan destek

Duruşma öncesinde Müjdat Gezen, Rutkay Aziz, Zülfü Livaneli, Genco Erkal, Fazıl Say, Ferhan Şensoy, Murathan Mungan, Arif Sağ, Ataol Behramoğlu, Cahit Berkay, Edip Akbayram, Barış Atay, Bedri Baykam, Leman Sam, Bülent Emrah Parlak, Erdal Erzincan ve Haydar Ergülen gibi kültür ve sanat dünyasından 153 önemli isim Kaftancıoğlu'na destek açıklaması yaptı.

"Canan Kaftancıoğlu şahsında barışın, kardeşliğin, dayanışmanın dili yargılanmak isteniyor!" denilen açıklamada "Seninleyiz, 16 milyon İstanbulluyla beraber seninleyiz Canan. Asla yalnız yürümeyeceksin” ifadelerine yer verildi.

DW/PÜ,CÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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