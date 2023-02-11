Can kaybı 24 bin 617'ye yükseldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 24 bin 617'ye yükseldiğini bildirdi.

Depremlerle ilgili olarak öne çıkan diğer gelişmeler şöyle:

Türkiye'de 68 ülkeden arama ve kurtarma ekibi var

T.C. Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı açıklamaya göre, 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen depremlerden sonra 68 ülke Türkiye'ye arama ve kurtarma ekipleri gönderdi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, halen sahada görev yapan 8 bin 513 yabancı uzman personel olduğunu duyurdu. Toplam 99 ülkeden yardım teklifi geldiğini belirten Bakanlık, halen sahada bulunan yardım ekipleri dışında 15 ülkenin de bin 657 yardım personeli gönderme taahhütünde bulunduğunu bildirdi.

Depremzede yakınları olan sağlıkçılar idari izinli sayılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da yaptığı açıklamasının devamında, "Afet bölgesinde görev yapmakta olan sağlık çalışanlarımızdan depremzede yakınları bulunanların, idari izinli sayılabileceğine dair genelge hazırlandı ve bölgedeki il yöneticilerimiz talimatlandırıldı" bilgisini paylaştı.

Bakan Koca, afetin altıncı gününde tüm deprem bölgesinde sağlık hizmetlerinin verildiğini ve sağlık sisteminin çalıştığını belirtti. Deprem bölgesinde gönüllü olarak sağlık hizmetlerine katılmak isteyen sağlık personeline de seslenen Koca, "Hasta sayısının da azaldığını dikkate alarak, bulundukları yerde kalmalarını, gönüllü olduklarını il sağlık müdürlüklerimize bildirmelerini rica ediyorum. Acil müdahale ihtiyacı azalmıştır. Sahada yeterli sayıda personelimiz bulunmaktadır. Gönüllülerin, il sağlık müdürlükleri dışında bir başka organizasyon ile afet bölgesine ulaşmaması son derece önemlidir" uyarısında bulundu.

"Her elini kolunu sallayanın müteahhit olmadığı bir Türkiye istiyoruz"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu Şanlıurfa'nın enkaz bölgesinde incelemelerde bulundu. Burada yaptığı açıklamada, "Türkiye büyük ve çok güzel bir ülke. Bu tür acılar maalesef zaman zaman karşılaştığımız acılar. Umuyoruz ve diliyoruz, artık kentlere gerekli önem, değer verilir. Binalar sağlıklı ve sağlam yapılır" ifadelerini kullandı. "Her elini kolunu sallayanın müteahhit olmadığı, inşaat yapmadığı bu işte yetkin insanların çalıştırıldığı, belediyelerin daha dikkatli görevlerine daha fazla özen verdiği bir Türkiye istiyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, geceyi partinin önde gelen isimleri ile birlikte Şanlıurfa'da geçireceklerini bildirdi.

Rönesans Rezidans'ın müteahhidi tutuklandı

Depremlerin en çok etkilediği Hatay'ın merkezi Antakya'da yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteaahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı. Coşkun Cuma günü, Karadağ'a kaçmaya çalıştığı sırada İstanbul Havalimanı'nda, yanındaki parayla birlikte yakalanmış ve gözaltına alınmıştı. Mehmet Yaşar Coşkun'un, bugün çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanmasına karar verildi.

Adana'da 70 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi Kıbrıs'ta yakalandı

Adana'nın Çukurova ilçesinde yerle bir olan ve içinden 70 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün, depremin ardından kaçtığı Kıbrıs'ta bugün gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde, Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 16 katlı Hasan Alpargün Apartmanı yerle bir olmuştu. 92 kişinin yaşadığı saptanan ve enkaza dönen binadan şu ana kadar 70 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. 15 kişinin hala enkaz altında olduğu belirtilen binanın müteahhidi Hasan Alpargün'ün, depremin hemen ardından Kuzey Kıbrıs'a kaçtığı, giderken de yanında 990 bin dolar, 890 bin euro, 500 bin TL transfer etmeye çalıştığı ve ayrıca Lefkoşa Demirhan bölgesinden daire satın aldığı belirtildi. Alpargün'ün Türkiye'ye getirileceği bildirildi.

Bir gözaltı da Gaziantep'te

Gaziantep'te, depremde yıkılan Bahar Apartmanı'nın hafriyatında yapılan inceleme sonucunda ihmali bulunduğu belirlenen müteahhit İbrahim Mustafa Uncuoğlu da İstanbul'da gözaltına alındı.

Depremden günler sonra kurtarıldılar

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2'nci Sokak'ta yıkılan 8 katlı Sözel Apartmanı'nın enkazından 122 saat sonra Maşallah Çiçek, sağ olarak çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından Çiçek, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da Özlem Yıldız adlı kadın, depremden 117 saat sonra ABD Arama Kurtarma Timi'nin (USAID) de yer aldığı çalışmalar sonucu sağ olarak kurtarıldı. Yıldız'ın çöken 8 katlı binanın ikinci katında oturduğu belirtildi.

Kahramanmaraş’ta da 70 yaşındaki Menekşe Tabak'ın 112 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldığı belirtildi.

DW,DHA,ANKA / SÖ,TY,ETO,ET