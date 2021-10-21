Can Dündar

Anayasa Mahkemesi'nden Berberoğlu hakkında ikinci kez ihlâl kararı

Anayasa Mahkemesi Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusu için oybirliğiyle ihlâl kararı verdi. AYM daha önceki kararında da Berberoğlu ile ilgili hak ihlâli kararı vermişti.