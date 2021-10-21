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Can Dündar, gazeteci. Belgesel filmler ve TV yapımlarıyla adını duyurdu. 2015 yılında Cumhuriyet gazetesinin genel yayın yönetmenliğine getirildi.
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Sedat Peker son videosunda Suriye’deki El Nusra güçlerine kendisi üzerinden silah gönderildiğini anlattı. MİT tırları davasında yargılanıp 27 yıl 6 ay hapis cezası alan gazeteci Can Dündar, Peker'in iddialarını DW Türkçe'ye değerlendirdi.
Can Dündar'ın Silivri Cezaevi'nde kaldığı hücrenin benzeri Berlin'de Gorki Tiyatrosu'nun bahçesine inşa edildi. Dündar video enstlasyonlarıyla burada cezaevinde yazdığı yazıları, tutukluların hikayelerini anlatıyor. Amacı Silivri Cezaevi'ne siyasi gerekçelerle girenlerin durumuna dikkat çekmek.