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Can Dündar

Can Dündar, gazeteci. Belgesel filmler ve TV yapımlarıyla adını duyurdu. 2015 yılında Cumhuriyet gazetesinin genel yayın yönetmenliğine getirildi.

DW Türkçe'nin Can Dündar ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Türkiye'deki "dönüşüm alametleri" | Nevşin Mengü Soruyor 21.10.2021

Nevşin Mengü Soruyor'da TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç ile Merkez Bankası'nın faiz indirme kararını, gazeteci Can Dündar ile Ankara ve Batı arasındaki "yargıya müdahale" krizini konuştuk.
Erk Acarer, Journalist bei der Tageszeitung Birgün, Istanbul. Copyright: DW/B. J. Danisman

Erk Acarer: Saldırının arkasında AKP-MHP iktidarı var 08.07.2021

Berlin'de evinin avlusunda saldırıya uğrayan gazeteci Erk Acarer, saldırı anlarını ve sonrasında yaşadıklarını anlattı. DW Türkçe'ye konuşan Acarer, "Bu, AKP-MHP faşist iktidarına çıkan bir saldırıdır" dedi.

Artikelbild Weltzeit 2 | 2019 | 12.02.2019, Berlin: Der Journalist Can Dündar blickt zu Beginn des Cinema for Peace Dinners im Bundestag in die Kamera des Fotografen. Foto: Kay Nietfeld/dpa | Verwendung weltweit

Can Dündar: Cezasızlık politikasının tipik örneği 08.07.2021

Can Dündar'a saldıran Murat Şahin 3 yıl 10 ay hapis cezası aldı, ceza ertelendi. DW Türkçe'ye konuşan Dündar, "Saldırganlar ödüllendirilirken gazeteciler yıldırılmaya çalışılıyor" tepkisinde bulundu.
Türkischer Journalist Erk Acarer in Berlin angegriffen. Quelle: https://twitter.com/eacarer/status/1412863065578782721/photo/1

Gazeteci Erk Acarer'e Berlin'deki evinde saldırı 08.07.2021

Almanya'da yaşayan gazeteci Erk Acarer, Berlin'deki evinde bıçaklı ve yumruklu saldırıya uğradı. Acarer, saldırganlardan birinin "Yazmayacaksın lan" diye bağırdığını söyledi.

A logo at the newly completed Interpol Global Complex for Innovation building is seen during the inauguration opening ceremony in Singapore on April 13, 2015. The Interpol Global Centre for Innovation opened its doors with officials hoping it will strengthen global efforts to fight increasingly tech-savvy international criminals. AFP PHOTO / ROSLAN RAHMAN (Photo credit should read ROSLAN RAHMAN/AFP/Getty Images)

Yorum: Interpol Türkiye'ye insan haklarını hatırlattı 11.06.2021

Genel Sekreterlik, Ankara'daki Interpol Ulusal Merkezi Bürosu'na "Teşkilatın kuralları ve Ana Tüzüğü'ne uyma yükümlülüğünü" hatırlattı. Banu Güven Interpol'ün Türkiye'ye verdiği cevabı yazdı.
Can DUENDAR, Dündar, TUR, Journalist, Dissident, beim Deutsche Welle Global Media Forum SHIFTING POWERS, 28.05.2019 in Bonn

Can Dündar'dan kırmızı bülten açıklaması: Interpol ciddiye almıyor 08.06.2021

Hakkında üçüncü kez kırmızı bülten çıkarılması istenen gazeteci Can Dündar, "Interpol, asıl amacın muhalifleri susturmak olduğunu bildiği için, Ankara'nın hiçbir başvurusunu ciddiye almıyor" dedi.
ARCHIV 2015*****FILE - In this file photo posted on the Twitter page of Syria's al-Qaida-linked Nusra Front on March 28, 2015, which is consistent with AP reporting, a fighter from Syria's al-Qaida-linked Nusra Front holds his group flag as he stands in front of the governor building in Idlib province, north Syria. Clashes between two extremist factions in northwestern Syria have left dozens of fighters dead on both sides and raised fears of more deadly violence between groups battling President Bashar Assad's troops ahead of U.N.-brokered peace talks later this month. (Al-Nusra Front Twitter page via AP, File) |

İddiaların odağındaki örgüt: Nusra Cephesi 02.06.2021

Organize suç örgütü liderliğiyle suçlanan Sedat Peker’in iddialarının ardından cihatçı Nusra Cephesi örgütü yeniden gündemde. Peki, Nusra Cephesi nedir?

MİT tırları Türkmenlere mi, El Nusra'ya mı gidiyordu? 01.06.2021

Sedat Peker son videosunda Suriye’deki El Nusra güçlerine kendisi üzerinden silah gönderildiğini anlattı. MİT tırları davasında yargılanıp 27 yıl 6 ay hapis cezası alan gazeteci Can Dündar, Peker'in iddialarını DW Türkçe'ye değerlendirdi.

DW Haber - 31.05.2021 31.05.2021

DW Haber'de bugün: Can Dündar: Saray mesajı aldı, bu hafta çok ciddi pazarlıklara gebe, Sedat Peker'in iddiaları MİT tırları davasının seyrini değiştirebilir, Çocuk istismarcılarına af tartışmaları yine gündemde, Ekonomi büyüdü, vatandaşın cebi küçüldü.

Can DUENDAR, Dündar, TUR, Journalist, Dissident, beim Deutsche Welle Global Media Forum SHIFTING POWERS, 28.05.2019 in Bonn

Can Dündar: Bu hafta çok ciddi pazarlıklara gebe 31.05.2021

Sedat Peker'in Suriye'ye silah sevkiyatına ilişkin iddialarını DW Türkçe'ye değerlendiren gazeteci Can Dündar, Peker'in Saray bağlantılarını ortaya koyduğuna ve bu haftanın çok ciddi pazarlıklara gebe olduğunu söyledi.

2013 Aufnahmen während der Proteste um den Gezi Park in Istanbul

Gezi Parkı davasında dosyalar birleştirildi 28.04.2021

Gezi Parkı davasında Can Dündar, Mehmet Ali Alabora ve Ayşe Pınar Alabora'nın da aralarında bulunduğu 7 firari sanığın dava dosyası, Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın dosyasıyla birleştirildi.

DW Haber - 25.02.2021 25.02.2021

DW Haber'de bugün: Erdoğan "Berat Albayrak" dedikçe, Dolar değer mi kazanıyor?, "Sus' ihtarına uymadığım için çözüm sürecinden çıkarıldım", Boğaziçili akademisyenler ve aileler: Hedef gösteriliyoruz, Can Dündar'ın Silivri'deki hücresi Berlin'e kuruldu.

Can Dündar'ın Silivri'deki hücresi Berlin'de inşa edildi 25.02.2021

Can Dündar'ın Silivri Cezaevi'nde kaldığı hücrenin benzeri Berlin'de Gorki Tiyatrosu'nun bahçesine inşa edildi. Dündar video enstlasyonlarıyla burada cezaevinde yazdığı yazıları, tutukluların hikayelerini anlatıyor. Amacı Silivri Cezaevi'ne siyasi gerekçelerle girenlerin durumuna dikkat çekmek.
20.09.2017 +++ Enis Berberoglu, a former journalist and a prominent lawmaker from the main opposition Republican People's Party, speaks to the media after being released, in Istanbul, late Thursday, Sept. 20, 2018. Berberoglu had been sentenced to more than five years in prison for revealing state secrets and espionage. State-run news agency Anadolu said Thursday the sentence of Enis Berberoglu, re-elected in June, has been suspended for as long as he remains a lawmaker. (Can Erok/DHA via AP) |

Anayasa Mahkemesi'nden Berberoğlu hakkında ikinci kez ihlâl kararı 21.01.2021

Anayasa Mahkemesi Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusu için oybirliğiyle ihlâl kararı verdi. AYM daha önceki kararında da Berberoğlu ile ilgili hak ihlâli kararı vermişti.

Videostill Fokus Europa Türkei Journalisten im Gefängnis Es handelt sich um ein Videostill aus einer SWR-Übernahme. Die Verwendung als Vorschaubild für die Fokus Europa-Sendungsseite ist gegeben.

Türkiye'nin 2020 hak ihlalleri karnesi 26.12.2020

Türkiye adil olmayan yargılamalar, uzun tutukluluklar, cezaevlerinde kötü muamele ve işkence iddialarıyla geçen bir yılı daha geride bırakıyor. Özellikle pandemide cezaevlerindeki önlemlerin yetersizliği çok tartışıldı.

Artikelbild Weltzeit 2 | 2019 | 12.02.2019, Berlin: Der Journalist Can Dündar blickt zu Beginn des Cinema for Peace Dinners im Bundestag in die Kamera des Fotografen. Foto: Kay Nietfeld/dpa | Verwendung weltweit

NOZ: Dündar'ı korumak Alman polisinin görevi 23.12.2020

Almanya'da yaşayan gazeteci Can Dündar'ın Türkiye'de "MİT Tırları" davasında 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılması Alman basınında yoğun eleştirilere yol açtı.
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