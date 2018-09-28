 Can Dündar Merkel-Erdoğan basın toplantısına katılmıyor | ALMANYA | DW | 28.09.2018

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ALMANYA

Can Dündar Merkel-Erdoğan basın toplantısına katılmıyor

Almanya'da yaşayan gazeteci Can Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Merkel’in yapacağı basın toplantısına akredite olmasının krize yol açması üzerine, toplantıya katılmayacağını açıkladı.

Can Dündar (Getty Images/S. Gallup)

Berlin'de bugün resmi temaslarına başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretinde, gazeteci Can Dündar’a Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Erdoğan’ın yapacağı basın toplantısı için akreditasyon verilmesinin diplomatik gerilime yol açması üzerine Dündar, bir açıklama yaparak toplantıya katılmayacağını söyledi.

Türkiye’de hakkında yakalama kararı bulunan Dündar, Özgürüz isimli haber portalının Twitter hesabından yayınladığı videoda yaklaşık 40 yıldır gazetecilik yaptığını ve sorular sorduğunu söyledi. Dündar, sorduğu sorular yüzünden en sonunda ülkesini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

Almanya'da yaşayan Dündar, "Erdoğan soru sorulmasını seven bir lider değil" diyerek, "Bir sorunun onu bu kadar korkutacağını düşünemedim. Bir gazeteci haber yapmak zorundadır. Haber olmak istemez. Toplantıya gitseydim haber olurdum" diye konuştu. Dündar, ayrıca "Erdoğan beni bahane ederek sorulardan kaçacaktı buna izin vermek istemedim" dedi.

"Sorularım orada olacak"

Dündar, "Toplantıya katılmayacağım ama sorularım orada olacak" dedi.

Almanya'da yaşayan gazeteci Can Dündar'ın Erdoğan'ın Merkel'le yapacağı basın toplantısına akredite olması ve Erdoğan'a soru soracağını açıklaması iki ülke arasında krize yol açmıştı. Federal Basın Dairesi’nin (BPA) Dündar’ın akreditasyon talebine onay vermesine Türk heyetinin tepki gösterdiği, Alman tarafının ise geri adım atmak istememesi üzerine tansiyonun tırmandığı öğrenilmişti.

Türk heyetin Alman makamlarına, Dündar’ın ortak basın toplantısına alınması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın basın toplantısını iptal etmeyi tercih edebileceğini ilettiği belirtilmişti.

Dündar, Alman haber ajansı dpa’ya verdiği mülakatta Erdoğan'ın ziyareti sırasında Başbakan Merkel ile düzenleyecekleri ortak basın toplantısında Erdoğan'a soru sormayı planladığını söylemişti. Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Neden Türkiye'de cezaevlerinde gazetecilerin değil teröristlerin olduğunu söylediğini" sormak istediğini belirterek, bu kişilerin "terörist değil gazeteci" olduklarını kolayca kanıtlayabileceğini ifade etmişti.

DW/SSB,DÇÜ

©Deutsche Welle Türkçe

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