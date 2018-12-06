 Can Dündar hakkında yakalama kararı | TÜRKİYE | DW | 05.12.2018

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TÜRKİYE

Can Dündar hakkında yakalama kararı

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturma kapsamında gazeteci Can Dündar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı. Karara gerekçe olarak Dündar’ın "eylemlerde etkin rol alması" gösterildi.

Potsdam M100 Sanssouci Colloquium 2017 (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger)

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Oyuncu Memet Ali Alabora hakkında Gezi protestolarında etkin rol oynadığı iddiasıyla tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. (05.12.2018)

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında Almanya'da yaşayan gazeteci Can Dündar hakkında, söz konusu "eylemlerde etkin rol aldığı" gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Başsavcılığın talebi üzerine nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklamaya yönelik yakalama kararı alındı.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin olarak yürütülen ve Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında oyuncu Mehmet Ali Alabora hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmıştı.

Habere göre, Başsavcılığın nöbetçi hakimliğe gönderdiği talep yazısında, Can Dündar'ın Gezi Parkı eylemleri sırasında "insanları galeyana getirmeye ve yönlendirmeye çalıştığı, olayları engellemeye çalışan kolluk kuvvetlerine yönelik olay yerinde bulunan terör örgütü mensuplarının direncini artırmaya çalıştığı, organizasyon içerisinde kendisine verilen etki ajanlığı görev ve faaliyetini yürüttüğünün anlaşıldığı" öne sürüldü.

Mahkemenin tutuklama kararı

Mahkemenin tutuklama kararında da, Gezi PArkı eylemlerinin Osman Kavala'nın önderliğinde "planlı ve sistemli olarak gerçekleştirildiği açık" olduğu ifade edilerek, nihai amacın, ülkede "kaos ve kargaşa yaratarak mevcut hükümeti işlevsiz hale getirmek olduğu" iddia edildi. Bu kapsamda, söz konusu eylemlerde "etkin rol aldığı hususunda ve atılı suçu işlediğine dair hakkında yeterli ve somut deliller mevcut olduğu" gerekçesiyle Can Dündar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

Can Dündar, hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararına Twitter üzerinden tepki gösterdi.

DW,dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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