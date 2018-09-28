 Can Dündar Erdoğan’a yanıt verdi | ALMANYA | DW | 28.09.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Can Dündar Erdoğan’a yanıt verdi

Gazeteci Can Dündar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine yönelik suçlamalarına yanıt vererek, Erdoğan’ın “yalan söylediğini” savundu. Dündar, Erdoğan ile Merkel’in basın toplantısına katılmamasının nedenlerini de açıkladı.

Berlin Staatsbesuch Erdogan Pk Can Dündar (picture-alliance/dpa/A.I. Bänsch)

Can Dündar

Almanya’da yaşayan gazeteci Can Dündar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile düzenlediği ortak basın toplantısında kendisine yönelik ithamlarda bulunması üzerine Erdoğan’a yanıt verdi. Berlin’den yayın yapan özgürüz.org’un Eş Yayın Yönetmeni Can Dündar, Cuma günü Berlin’de güvenlik önlemleri altında düzenlediği basın toplantısında, Erdoğan’ın kendisini “ajanlıkla” itham ettiğini hatırlatarak, Türkiye Cumhurbaşkanının “yalan söylediğini” dile getirdi.

“Ben ajan değilim, gazeteciyim. Ben bir haber yaptım ve yaptığım haber yüzünden yargılandım ve yargılanmaya devam ediyorum” diyen Can Dündar, “Erdoğan benim gazeteci değil, ajan olduğumu kanıtlarsa mesleği bırakmaya hazırım” şeklinde konuştu. “Muhaliflerini ajanlıkla ve teröristlikle suçlamanın bütün otokrat liderlerin klasik bir yöntemi” olduğunu söyleyen Can Dündar, Erdoğan’ın da bu yöntemi kullandığını savundu. Dündar, “hakkımda verilmiş, kesinleşmiş bir karar yok, ülkemden kaçmadım ve devlet sırlarını ifşa etmedim, çünkü bunlar sır değildi” şeklinde konuştu.

Erdoğan Dündar’ın iadesini talep etmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Merkel ile Başbakanlık Binası’nda düzenlenen ortak basın toplantısında “Can Dündar’ın bir ajan olduğunu, devletin sırlarını ifşa etme durumunda olan bir kişi olduğunu ve bunun 5 yıl 10 aya mahkum edildiğini biliyorsunuzdur. Beş yıl 10 aya mahkum olan bir kişi kaçarak Almanya’ya gelmiştir” demişti. Erdoğan, “Bizim böyle bir suçluyu iadesini istemek en doğal hakkımızdır” şeklinde konuşmuştu.

Gazeteci Can Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’dan kendisinin iadesini talep etmesini de “çok ciddiye almadığını” söyledi. Gazeteci Deniz Yücel Türkiye’de cezaevinde tutulduğu zaman Erdoğan’ın “Ben bu makamda olduğum sürece asla iade edilmeyecek” dediğini hatırlatan Dündar, sonra Deniz Yücel’in serbest bırakıldığını belirtti. Can Dündar, “Erdoğan’ın bu tür zikzaklarına alışkınız” dedi.

Deutschland Recep Tayyip Erdogan, Präsident Türkei & Angela Merkel, Bundeskanzlerin (Reuters/F. Bensch)

Neden basın toplantısına katılmadı?

Özgürüz.org Eş Yayın Yönetmeni Can Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Merkel’in ortak basın toplantısına neden katılmadığına ilişkin açıklamalarda da bulundu. Kendisinin basın toplantısına katılması halinde Erdoğan’ın toplantıyı “boykot edeceğini” öğrendiğini belirten Can Dündar, bu bilgiyi “Alman makamlarının” teyit ettiğini aktardı. Bunun üzerine “basın toplantısına gitmemeye karar verdiğini” söyleyen Dündar, bunun nedenlerini “birincisi bir gazeteci olarak haber olmak istemedim. İkincisi diplomatik bir skandalın parçası olmak istemedim. Üçüncüsü orada yaşanabilecek tatsızlıklara taraf olmak istemedim” sözleriyle açıkladı.

Türk-Alman ilişkileri

Can Dündar, basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği basın toplantısında Türk-Alman ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. “Türkiye ile Almanya’nın ilişkilerinin iyileşmesinden yana” olduğunu vurgulayan Dündar, gerginliğin sona ermesinin “Türkiye toplumu” için olumlu olacağını söyledi. Ancak bunun bir koşulu olduğunun altını çizen Can Dündar, “Almanya demokratik bir Türkiye ile demokratik kuralların işlediği, hukukun üstünlüğünün olduğu, basın özgürlüğünün olduğu bir Türkiye ile eşit düzeyde müzakere edebilir” dedi. Dündar, “hukukun üstünlüğü olmazsa bundan Alman yatırımcıların da zarar göreceğini” kaydetti.

“Türkiye’de hapishanede gazeteciler, politikacılar varken, büyük bir baskı rejimi oluşmuşken ve Alman kamuoyunda bu konuda müthiş bir tepki gelişmişken Alman hükümetinin Türkiye’ye yardım edebileceğini” düşünmediğini belirten Can Dündar, “hiçbir ülke dışarıdan bir gücün baskısıyla değişmez, Türkiye’deki baskı rejimini Türkiye halkı değiştirecektir” şeklinde konuştu. Dündar, “Alman dostlarımızdan bizimle dayanışma içinde olmasını bekleyebiliriz” dedi.

“Pişman değilim”

Türkiye’de 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden sonra Türkiye’ye dönmeyen ve Almanya’da yaşayan Can Dündar, “yaptığınız haberden pişman mısınız?” şeklindeki soruya “hiçbir pişmanlık duymuyorum” sözleriyle yanıt verdi. “Türkiye’de gazeteci olmaya karar verdiğiniz zaman, muhalif bir gazetede çalışmaya karar verdiğiniz zaman başınıza neler geleceğini baştan bilirsiniz” diyen Can Dündar, “Türkiye’de gazeteciler kalemleriyle kendi mezarlarını kazarlar. Bazı ülkelerde gerçeği söylemenin çok ağır bedelleri var. Biz hapisteki arkadaşlarımla, işsiz kalan arkadaşlarımla bu bedeli ödüyoruz şu anda” şeklinde konuştu.

Bir soru üzerine Türkiye’deki meslektaşlarından gelen eleştirileri de değerlendiren Can Dündar, “ne kadarına meslektaşım diyebilirim bilmiyorum. Çünkü bir kısmı gerçekten bana saldırarak iktidarın gözünde prim yapmaya çalışan gazeteciler. Ne yazık ki baskı dönemleri birçoğumuz test vazifesi görüyor, kimin hangi safta mücadele verdiğinin veya teslim olduğunun anlaşıldığı zamanlar” dedi.

Jülide Danışman / Berlin

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Can Dündar geriliminin perde arkası

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya ile ilişkileri normalleştirme amacıyla düzenlediği Berlin ziyaretinde Can Dündar krizi çıktı. İşte Türkiye ve Almanya yaşanan krizin perde arkası. (28.09.2018)  

Erdoğan Merkel'den Can Dündar'ın iadesini istedi

Erdoğan, Merkel'le düzenlediği basın toplantısında gazeteci Can Dündar'ın bir ajan olduğunu ve iadesini talep ettiklerini söyledi. (28.09.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Erdoğan: Can Dündar ajandır  

Benzer içerik

Can Dündar

Can Dündar Merkel-Erdoğan basın toplantısına katılmıyor 28.09.2018

Almanya'da yaşayan gazeteci Can Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Merkel’in yapacağı basın toplantısına akredite olmasının krize yol açması üzerine, toplantıya katılmayacağını açıkladı.

Berlin Demonstration bei Staatsbesuch Erdogan

Berlin'de Erdoğan’a basın özgürlüğü çağrısı 28.09.2018

Erdoğan’ın Berlin ziyareti sırasında düzenlenen protesto gösterisinde Türkiye’de basın özgürlüğünün sağlanması çağrısı yapıldı. Hak savunucuları gazeteci Can Dündar’a da destek verdi.

Türkei Istanbul PK Can Dündar

Erdoğan’ın ziyaretinde Can Dündar krizi 28.09.2018

Almanya'da yaşayan gazeteci Can Dündar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakan Merkel'le yapacağı basın toplantısına akredite olması krize yol açtı. Erdoğan'ın basın toplantısını iptal edebileceği söyleniyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

DW Mitarbeiterporträt Intendant Peter Limbourg (DW/M. Müller)

Peter Limbourg yeniden DW Genel Müdürü seçildi

Deutsche Welle Yayın Konseyi Berlin’de yapılan oylama ile Peter Limbourg’u tekrar DW Genel Müdürü seçti. 1 Ekim 2013’ten bu yana kurumu yöneten Limbourg, ilk turda aleyhte tek bir oy almadan altı yıllığına yine seçildi. 

FOTO-GALERİ

default

Büyük gıda skandalları

Geçtiğimiz günlerde Avustralya'da paketlenmiş haldeki çileklerin içlerinden dikiş iğneleri çıkması büyük bir gıda skandalına yol açtı. Bu ilk değildi. Daha önce de farklı ülkelerde yaşanan benzer olayları derledik.  