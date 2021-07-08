Can Dündar: Cezasızlık politikasının tipik örneği

Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a düzenlenen saldırıyla ilgili ikinci kez görülen davadan karar çıktı. İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Dündar'a 6 Mayıs 2016 tarihinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde silahlı saldırı düzenleyen ve NTV Muhabiri Yağız Şenkal'ı da bacağından yaralayan Murat Şahin üç yıl 15 gün hapis ve 500 lira da para cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, silahla tehdit, kasten yaralama ve ruhsatsız silah taşımaktan ceza alan sanık Şahin'e iyi halden ceza indirimi uyguladı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Cezası indirilen Murat Şahin cezaevine girmeyecek.

Mahkeme kararını DW Türkçe'ye değerlendiren Can Dündar, "İstanbul'da güpegündüz, adliye önünde, polis barikatının hemen arkasında bir gazeteciye iki el ateş edip, bir gazeteciyi yaralayan saldırgana 3 yıl hapis cezası verilip onun da 'iyi hal' gerekçesiyle ertelenmesi, gazetecilere saldıranlara uygulanan "cezasızlık politikası"nın tipik bir örneğidir" dedi.

"Gazeteciler yıldırılmaya çalışılıyor"

Dosyanın Ağır Ceza Mahkemesine gitmediğini, sanık hakkında da öldürmeye teşebbüs ya da örgüt üyeliği suçlaması yapılmadığını vurgulayan Dündar, "Saldırgan mahkemede eylemi planlayarak yaptığını söyledi. Pişmanlık göstermedi. Muhtemelen hakime göstermeye çalıştığı kolundaki Türk bayrağı dövmesi nedeniyle 'iyi hal' indirimi yapıldı. Bu yolla saldırganlar ödüllendirilirken gazeteciler yıldırılmaya çalışılıyor. Hükümet aleyhine tweet atmanın, muhalif gazeteciye kurşun atmaktan daha tehlikeli olduğu bir yer haline geldi Türkiye" ifadelerini kullandı.

İyi hal indirimine tepki gösteren Can Dündar mahkemenin aldığı karar sonrasında ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bana ateş eden adam, silahla tehdit, kasten yaralama, ruhsatsız silah taşımaktan 3 yıl hapis ve 500 lira para cezasına çarptırıldı. Müşfik hâkim bir de iyi halden ceza indirimi uyguladı ve hükmü erteledi. Adam zaten serbest. Suikastçılara duyurulur" mesajını paylaşmıştı.

Sanık Murat Şahin 6 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul Adliyesi önünde Can Dündar'a silahlı saldırı düzenlemiş, olay sırasında gazeteci Yağız Şenkal yaralanmıştı. Can Dündar 6 Mayıs 2016'da MİT TIR'ları davasının karar arasında adliye binası önüne çıkmış, Şahin bu sırada Dündar'ı hedef almıştı.

Murat Şahin ilk yargılamada 10 ay hapis, 4 bin 500 lira para cezasına çarptırılmıştı.

DW/TY,HS,BK

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