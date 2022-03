Can Candan Boğaziçi'ne geri döndü

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci tarafından görevine son verilen ve daha sonra mahkeme kararıyla üniversiteye geri dönen akademisyen Can Candan, kampüse girişinde meslektaşları ve öğrencileri tarafından davul ve zurnayla karşılandı.

Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim görevlisi ve belgesel sinemacı Can Candan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Prof. Dr. Melih Bulu'yu Boğaziçi Üniversitesi'ne Rektör olarak atamasıyla başlayan protestoları, çektiği fotoğraf ve videolarla kamuoyuyla paylaşmasıyla dikkat çekmişti. Candan'ın görevine ise Melih Bulu'dan boşalan rektörlük görevine atanan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci tarafından son verilmiş ve kampüse girişi engellenmişti.

Konuyu yargıya taşıyan Can Candan, mahkeme kararıyla görevine geri döndü. Boğaziçili öğrenciler ve akademisyenler, Can Candan'ı bugün Boğaziçi Kampüsü'nde davul ve zurna ve halaylar eşliğinde karşıladı.

Öğrenciler, Can Candan'ı karşılama sırasında "Can Hocaya merhaba, kayyumlara elveda" pankartı açtı ve "Naci'nin gidişini Can Hoca fotoğraflayacak" dövizi taşıdı.

Video izle 14:20 Boğaziçi’nin simge hocası Can Candan | "Rektör İnci’nin kararını tanımıyoruz"

Devam eden davalar

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasından ardındanüniversitedeki uygulamalara karşı açılan 10'dan fazla dava devam ediyor. Bir grup Boğaziçili akademisyen, bir süre önce Türkiye Barolar Birliği'ni (TBB) ziyaret etmiş ve hukuki destek istemişti.

Akademisyenler, öğretim üyelerinin hukuka aykırı şekilde, mesnetsiz nedenlerle işten çıkarıldığını, haklarında soruşturmalar açıldığını, üç fakültenin dekanının görevden alındığına dikkat çektikleri basına yansımıştı. Bu süreçte 150'den fazla öğrenci hakkında adli yargılama süreci, 500'den fazla öğrenci hakkında da disiplin süreci başlatıldığı belirtiliyor.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri ayrıca, "YÖK'ün kaldırılarak üniversitenin bilimsel, mali, idari ve istihdam özerkliğini sağlayacak şekilde yeni bir Yükseköğretim Kanunu hazırlanmasında TBB'nin öncü rol oynamasını" talep etti.

ANKA/HS,EC

