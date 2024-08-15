Can Atalay'dan TBMM'ye hitap eden Mahmud Abbas'a mesaj

Gezi Parkı davasından hapis yatan ve Anayasa Mahkemesinin (AYM) aksi yöndeki kararına rağmen vekilliği düşürülen Türkiye İşçi Partili Can Atalay, Filistin lideri Mahmud Abbas'a bir mesaj göndererek, "Sizi Mecliste karşılamak isterdim" dedi.

Atalay, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kuruluna hitap etmek üzere Ankara'ya gelen Abbas'a mesajının iletilmesi için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a faks gönderdi.

Arapça ve Türkçe hazırlanan faksın bir kopyasını sosyal medya hesabından paylaşan Atalay, "Sayın Mahmut Abbas, Filistin Devlet Başkanı, Sizi Meclis'te karşılamak, ellerinizi sıkmak, Filistin halkıyla dayanışmamızı, azim ve mücadelenize saygımızı, hayranlığımızı doğrudan iletmek isterdim. Ancak bu görevimi, Anayasamızın açık hükümlerine karşın seçilmiş bir milletvekilinin cezaevinde tutulması nedeniyle ne yazık ki yerine getiremiyorum" ifadelerini kullandı.

"Filistin halkının özgürlüğü için mücadelesi, katlandığı fedakarlıklar, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de eşitlik ve özgürlük mücadelesi verenler için hem güç hem de ilham kaynağıdır" diyen Atalay, mesajının sonuna "Filistin halkına selamlarımızı götürün. Ülkelerine ve özgürlüklerine olan bağlılıklarının ve ısrarlarının aynı zamanda bizler için, dünya halkları için ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha söyleyin" notunu düştü.

AYM'nin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini yok hükmünde saymasının ardından Cuma günü, Abbas'ın Genel Kurula hitabından bir gün sonra, TBMM'de konuyu görüşmek üzere özel oturum yapılacak.

DW / MUK,EC

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?