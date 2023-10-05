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AYM'den Can Atalay sürecini uzatan karar

Alican Uludağ
5 Ekim 2023

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölüm, Gezi davasında 18 yıl hapis cezası alan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın "yasama dokunulmazlığı" gerekçesiyle yaptığı hak ihlali başvurusunu Genel Kurul'a sevk etme kararı aldı.

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TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile vekiller Sera Kadıgil ve Ahmet Şık, Meclis'in açılışına katılmayarak, Can Atalay için yürüyüş başlattı (Fotoğraf: Arşiv)
Fotoğraf: ANKA

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimlerinde TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Avukat Can Atalay, Yargıtay'a başvurarak yargılamada durma kararı verilmesini istemişti. Ancak Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bu talebi reddetmiş ve Atalay’ın 18 yıllık hapis cezasını onamıştı. Kararda, 25 Nisan 2022’den beri cezaevinde olan Atalay'ın aldığı ceza olan "hükümeti devirmeye teşebbüse yardım etme" suçunun Anayasa'nın 14. Maddesinde sayılan durumlara girdiği ve bu nedenle yasama dokunulmazlığından yararlanamayacağı savunuldu.

Anayasa Mahkemesi'nin daha önce Ömer Faruk Gergerlioğlu lehine verdiği hak ihlali kararını eleştiren Yargıtay, AYM'nin tali nitelikteki bireysel başvuru yolu ile bir Anayasa hükmünü yürürlükten kaldıramayacağını veya uygulanmasının olanaksız hale getiremeyeceğini öne sürdü.

Yargıtay tahliye etmedi

Kararda, AYM'nin yürürlükte olan Anayasa normunu esastan iptal etme yetkisinin bulunmadığı belirtilirken, Anayasa değişikliklerini sadece şekil bakımından inceleyerek denetleyebildiği ve yürürlükte bulunan Anayasa normunun uygulanmasını bireysel başvuru yoluyla ortadan kaldıracak veya işlevsiz hale getirecek şekilde bir karar vermesinin hukuken mümkün olmadığı savunuldu. 

Bu süreçte Can Atalay'ın avukatları da AYM'ye bireysel başvuruda bulundu. Başvuruda milletvekili seçilerek yasama dokunulmazlığı kazanan Atalay'ın yargılamada durma kararı verilmesi talebinin reddedilerek yargılamaya devam edilmesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının, tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle de kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddia edildi.

Hatay'dan Ankara'ya "Özgürlük Yürüyüşü"

AYM Genel Kurul'a sevk kararı

Bireysel başvuruyu görüşen 5 kişilik AYM İkinci Bölüm Heyeti, dosyayı AYM Genel Kurulu'na sevk etti. Bu durum, Can Atalay'ın dosyasının görüşülmesi sürecini uzatacak. Bu süreçte kesinleşen mahkûmiyet kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunması halinde Atalay'ın milletvekilliği düşecek. 

AYM Genel Kurulu'nun Ömer Faruk Gergerlioğlu örneğinde olduğu gibi olası bir ihlal kararı vermesi durumunda ise Atalay'a yeniden milletvekilliği yolu açılabilir.

15 üyeden oluşan AYM Genel Kurulu'nun ise önümüzdeki haftalarda dosyayı yeniden görüşmesi bekleniyor.

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Alican Uludağ 2008'den bu yana gazetecilik yapan Alican Uludağ, yargı ve insan hakları gibi konulara odaklanıyor.alicanuludag
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